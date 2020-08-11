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19:03 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкина ждет испытание: в НХЛ стартует Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге закончился раунд плей-ин, и теперь стартует полноценный розыгрыш Кубка Стэнли. Александр Овечкин, Иван Проворов, Семен Варламов, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко, Александр Радулов и Евгений Свечников поведут свои команды за главным титулом. «Газета.Ru» анонсирует все противостояния.

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Источник: AP 2020

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 13.08.2020, 3:00

Филадельфия Флайерз-Монреаль Канадиенс-

«Монреаль» вышел в плей-ин с последней, 24-й позиции и, в отличие от почти всех остальных попавших в города-хабы команд, был от зоны плей-офф так далек, что не имел уже никаких реальных шансов попасть в Кубок Стэнли. В «Канадиенс» это и так прекрасно понимали, иначе бы не отдавали в последние дни обменов Марко Сканделлу в «Сент-Луис», Илью Ковальчука в «Вашингтон», а Ника Казинса в «Вегас», никого толком не получив взамен.

Однако пандемия все изменила. Опытнейшему Клоду Жюльену, выигрывавшему Кубок Стэнли с «Бостоном», удалось сплотить оставшихся в его распоряжении бойцов и подготовить их к плей-ин. «Хабы» не блещут в атаке. Они забросили за серию с «Питтсбургом» всего 10 шайб, пропустив восемь, вообще не использовав ни разу численного преимущества, а лучшими снайпером и бомбардиром у них сейчас являются защитники Джефф Питри и Ши Уэбер.

Но этого хватило благодаря самоотверженной игре защитников и блестящим действиям голкипера Кэри Прайса, отразившего 94,7% бросков — третий показатель среди тех, кто провел после рестарта больше одной игры. Вот только если всегда долго втягивающийся и разбалансированный из-за действий генменеджера «Питтсбург» был для «Канадиенс» лакомым соперником, то «Филадельфия» — совсем другой случай.

«Флайерз», в игре которых важнейшую роль исполняет российский защитник Иван Проворов, выиграли все три матча турнира топ-4 Востока за посев. И выиграли абсолютно по делу.

Команда Алена Виньо, который как раз уступил когда-то в финале Кубка Стэнли «Бостону» Жюльена с «Ванкувером», обладает просто феноменальной по глубине и качеству атакой, но прекрасна и в обороне, а вратарь Картер Харт как раз лидирует по проценту сейвов — 96,6%.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Филадельфия» — 4−0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 11.08.2020, 22:00

Тампа-Бэй Лайтнинг1Коламбус Блю Джэкетс1

Год назад «Тампа» и «Коламбус» уже сходились в первом раунде плей-офф, и «Блю Джекетс» Джона Тортореллы уничтожили безоговорочного победителя регулярного чемпионата в четырех матчах.

Но тогда в распоряжении Тортса были покинувшие команду летом Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Впрочем, и без них опытный тренер выстроил очень качественную команду. Йонас Корписало и Элвис Мерзликин уверенно заменили Бобровского, а вместо гениальности Панарина команда из Огайо предлагает командные взаимодействие и глубину.

Но и для «Лайтнинг» год не прошел зря. Та оплеуха для Джона Купера и его подопечных была болезненной. Тренер поработал над игрой, а менеджмент над составом, и теперь тут есть Патрик Марун, который однозначно добавляет мускулов и характера.

Плюс Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев никуда не делись, а Стивен Стэмкос на этот раз здоров. Многое будет зависеть от действий Андрея Василевского, но российский голкипер не только снова номинирован на приз лучшему в своем амплуа за регулярный сезон, но и после рестарта очень хорош. «Тампа», как и «Филадельфия», выглядит одним из главных фаворитов всего плей-офф, но при этом команде Купера в первом раунде точно будет сложнее.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Тампа-Бэй» — 4−3

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

В этой паре тоже есть знаковое противостояние: приведший «Вашингтон» два года назад к Кубку Барри Троц против бывшей команды.

Александр Овечкин и Ко сразу после первого трофея в клубной истории декларировали желание выиграть его снова, но прошлой весной сразу же споткнулись о дерзкую «Каролину». «Айлендерс» — соперник совсем другого толка, но точно не более приятный.

«Островитяне» создают любой атакующей команде максимум трудностей, пахотой убивая ее игру, а на последнем рубеже бесподобен Семен Варламов, тоже бывший вратарь «Кэпс».
Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 12.08.2020, 22:00

Вашингтон Кэпиталз-Нью-Йорк Айлендерс-

«Столичным» такой хоккей как раз будет неудобен, а в турнире топ-4 за посев они не убедили в своей форме. Овечкин не набрал ни одного очка, Евгений Кузнецов был откровенно плох и даже садился по ходу матчей «на банку», Никлас Бэкстрем с Ти Джеем Оши тоже не блистали, а Илья Ковальчук вряд ли способен в данный период времени стать в плей-офф лидером команды.

К тому же вообще не участвует во всем этом празднике хоккея Илья Самсонов, имевший шансы занять место основного вратаря. Молодой россиянин упал во время паузы с квадроцикла и повредил плечо, так что отдувается теперь за всех Брэйден Холтби, несколько растерявший стабильность.

При этом «Вашингтон» за три матча ни разу не пропустил в меньшинстве, и если ему удастся сдержать Мэтта Барзэла, Жана-Габриэля Пажо и остальных в неравных составах, его шансы возрастут.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Айлендерс» — 4−2

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 12.08.2020, 3:00

Бостон Брюинз-Каролина Харрикейнз-

«Бостон» всегда считается одним из фаворитов, но его «чемпионское окно», похоже, уже закрылось. По крайней мере, «Брюинз» очень тяжело входят в плей-офф после рестарта и в битвах за посев уступили всем, хотя на победу могли рассчитывать и против «Лайтнинг», и против «Кэпс».

Главной проблемой «медведей» в первом раунде станет соперник. «Каролина» чудо как хороша, а еще дерзка, молода и очень мастеровита. Феноменальным Себастьяну Ахо и Андрею Свечникову здорово помогает Теуво Терявяйнен, образуя с ними, пожалуй, самую горячую тройку лиги прямо сейчас. А еще в команде есть «Мистер седьмой матч» Джастин Уильямс.

У «Харрикейнз» Рода Бриндамора как раз наступает пора зрелости, и в ближайшие годы именно они могут занять место «Бостона» в числе фаворитов. Сбросить с вершины соперника они могут лично, и сложно представить, каким образом черно-желтые остановят этот ураган.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Каролина» — 4−2

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 12.08.2020, 5:30

Вегас Голден Найтс-Чикаго Блэкхокс-

На Западе тоже есть два главных фаворита, и «Вегас» свою первую строчку посева взял по праву. Глядя на эту команду, сложно поверить, что она существует всего три года. И еще сложнее уложить в голове, что все это время собранный Джорджем Макфи коллектив является одной из главных сил Запада.

«Чикаго», как и «Монреаль», без пандемии ни на какой плей-офф не претендовал бы, но на рестарте «Блэкхоукс» предстали опытной кубковой командой, какой и являются ребята, многие из которых выиграли за карьеру по два-три Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» в битве с «черными ястребами» не спасли даже Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем, и хотя «Голден Найтс» крепче и глубже, им тоже придется попотеть, чтобы сдержать Патрика Кейна и проснувшегося от летаргического сна капитана Джонатана Тэйвза.

Дополнительной интриги придает обмен Робина Ленера в дедлайн. У голкипера, которому очень нравится в Городе ветров, истекает срок контракта летом, и чикагцы просто дали ему шанс побороться за «чашку», чтобы потом переподписать летом. И вот теперь «черные ястребы» сами в плей-офф, Ленер сыграет в первом же раунде против них. Жизнь иногда пишет сценарии, которые не придумает ни один драматург.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Вегас» — 4−3

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотис»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 13.08.2020, 0:30

Колорадо Эвеланш-Аризона Койотс-

Российский защитник Никита Задоров сказал перед возобновлением сезона, что его команда однозначно идет за Кубком Стэнли, и он абсолютно прав.

В «Эвеланш» играет один из трех претендентов на титул лучшего игрока сезона, но в отличие от Драйзайтля с Панариным, у Нэтана Макиннона и партнеры по команде находятся на высочайшем уровне. «Колорадо» выглядит коллективом без откровенных слабых мест, и матчи в круговом турнире топ-4 Запада это вполне подтвердили.

«Аризона» тоже не подарок. Тут есть кому играть, тут знают, как это делать. А еще «Койотис» умеют терпеть, что вполне продемонстрировали в серии с крепким «Нэшвиллом». Будет ли этого достаточно на другом уровне, где находится «Эвеланш» — большой вопрос. Здесь от всех в «Аризоне» потребуется максимум, ну, а опыт Фила Кессела и Брэда Ричардсона вкупе со скиллами Оливера Экман-Ларссона должны сыграть решающую роль, чтобы «псы пустыни» навязали борьбу.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Колорадо» — 4−2

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 12.08.2020, 0:30

Даллас Старз-Калгари Флэймз-

Одно из самых непредсказуемых противостояний в первом раунде. «Калгари» произвел отличное впечатление в противостоянии с «Виннипегом», но задача была облегчена травмами лидеров соперника — Марка Шайфли и Патрика Лайне.

Главной проблемой «Флэймз» всегда была «некубковость» их лидеров. Малыш Джонни Годро и даже боевитый Шон Монахан теряются в противостояниях на вылет, а Мэтт Ткачак легко может перестараться и схлопотать дисквалификацию.

«Даллас» весь сезон какой-то непонятный. Осенью было кошмарное начало, затем резкий подъем, а дальше игра с перепадами. После рестарта техасцы не выглядят стабильно и качественно.

В турнире за посев Тайлер Сегин и Джейми Бенн схлопотали по «-4», Александр Радулов не набрал ни одного очка, а выглядящий сейчас лидером Денис Гурьянов, пусть и реализовал решающий буллит против «Сент-Луиса», с игры тоже остался без очков и заработал «-3».

Прогноз «Газеты.Ru»: «Калгари» — 4−3

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»

Хоккей

НХЛ 2019-2020
1/8 финала, 13.08.2020, 5:30

Сент-Луис Блюз-Ванкувер Кэнакс-

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» очень хочет защитить титул, но в круговом турнире проиграл все матчи, получив лишь четвертый посев на Западе. Правда, оценивать это как катастрофу не стоит, поскольку Крейг Беруби ротировал состав и берег своих важных игроков, в том числе восстановившегося после тяжелой травмы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева.

Но против «Ванкувера» времени на раскачку у «Блюз» совсем не будет. «Кэнакс» молоды и горячи. Они очень уверенно провели серию с престарелой «Миннесотой», не пустив ее в Кубок, а сами вернулись в плей-офф после четырехлетней паузы.

«Музыкантам» предстоит найти решение против Элиаса Петтерсона, Джей Ти Миллера, Брока Бэсера и Бо Хорвата, а также как-то остановить великолепного Куинна Хьюза, не только претендующего на титул лучшего новичка сезона, но и бьющего один рекорд за другим для молодых защитников. В его активе 6 (1+5) очков в четырех матчах раунда плей-ин.

Впрочем, у «Блюз» есть глубокая линия обороны, отлично умеющий сдерживать визави центр Райан О’Райлли (MVP прошлогоднего плей-офф) и юный, но совсем не сырой и очень надежный голкипер Джордан Биннингтон. Исход этой серии тоже очень сложно предсказать, но ясно, что в ней будет очень и очень весело.

Прогноз «Газеты.Ru»: «Ванкувер» — 4−3

Александр Седов

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