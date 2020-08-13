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09:57 (мск), источник: Sport24

Громкий провал Овечкина. Русский снайпер помог сопернику забросить решающую шайбу и снова не забил сам

Ови молчит 4 матча подряд.

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Казалось, что в «Вашингтон Кэпиталз» образца 2020 года просто невозможна ситуация, когда перед стартом главной части сезона активнее обсуждается не неважная форма Александра Овечкина, а какая-то другая тема. Но хотя Ови на предварительном этапе розыгрыша Кубка Стэнли действительно был плох, накануне первого матча серии против «Айлендерс» больше говорили о возможном отсутствии защитника Джона Карлсона. Американец пропустил все встречи «Раунда Робина», но главный тренер Тодд Рирден в общении с журналистами сохранял надежду, что биться с «Нью-Йорком» он начнет при участии претендента на «Норрис Трофи»:

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«Его возвращение в состав будет очень важным, и вся команда на это надеется. Если нет, у нас есть люди, способные заполнить эту пустоту. Всё дело именно в этом — использовании шанса. Мы примем решение в день матча в три часа дня и сделаем всё, чтобы начать серию в наилучшем состоянии. Он проводит великолепный год, поэтому отсутствие такого игрока восполнить сложно. После изменений в защите перед сезоном он взял на себя роль лидера. Его окружают хорошие игроки, но его роль стала даже больше, чем прежде».

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

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СЭ

К счастью для Рирдена, поклонников «Вашингтона» и Овечкина фамилия Карлсона наконец-то появилась в заявке на игру. Русский снайпер в этом списке оказался не случайно — например, большинство «Кэпиталз» во многом зависит от работоспособности схемы «передача Карлсона — бросок Овечкина». Команда из столицы США вернула себе мощное оружие и до стартового вбрасывания это выглядело ее маленькой победой.

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«Вашингтон» начал матч так, словно задался целью доказать руководству НХЛ всю бессмысленность «Раунда Робина». Там «Кэпиталз» большую часть времени выглядели максимально бледно, в среду же они с первых секунд кинулись на ворота соперника, показав всю важность мотивации. Хорош был и Овечкин — он заработал для команды большинство, сцепившись с Мэттом Мартином, но вовремя выйдя из конфликта, имел пару реальных шансов забить и был предельно заряжен.

Национальная Хоккейная Лига

«Айлендерс» смогли немного прийти в себя, только когда получился шанс разыграть лишнего, закончился же период без голов, зато с дракой Тома Уилсона и Андерса Ли. Вы точно знаете, кто одержал в ней победу.

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Второй двадцатиминутке сильно не хватило логики. Во-первых, «Нью-Йорк» выровнял игру и сразу после перерыва даже владел небольшим преимуществом, но имел все шансы слить игровой отрезок с критичным счетом 0:2. Во-вторых, «Кэпиталз» забили оба своих гола в большинстве, но в них не принял никакого участия Овечкин. Дубль оформил Оши, два ассиста заработал Карлсон (возвращения этого парня точно ждали не зря), еще одна результативная передача — у Тома Уилсона.

Идеальный до определенного момента сценарий матча для «Вашингтона» испортили два события. На льду перестал появляться Никлас Бэкстрем — здесь, возможно, был виноват хит, пропущенный им в самом начале матча. А «Айлендерс» перед второй паузой в игре смогли одну шайбу отыграть. Результат матча снова подвис.

Дальше сработал закон «гол в раздевалку — гол из раздевалки» — команда Барри Тротца сравняла счет. Ну, а через 6 минут «Кэпиталз» подвел Овечкин.

Понятно, что разделить вину за третью шайбу «Айлендерс» он должен с вратарем Брэйденом Холтби, но стоит признать — Ови в борьбе с Броком Нельсоном действовал непозволительно мягко для матча плей-офф. Гол в меньшинстве выглядел очень серьезным ударом под дых.

Официальный сайт НХЛ

Так и вышло. Вскоре «Вашингтон» получил четвертую шайбу и не нашел в себе силы даже на попытку камбэка. «Айлендерс» вышел вперед в серии, ну, а «Кэпиталз» надо что-то срочно делать с Овечкиным: 4 матча подряд без голов для снайпера его уровня на этом этапе сезона — роскошь непозволительная и необъяснимая.

Артём Гаев

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Вашингтон Кэпиталз
2:4
0:0, 2:1, 0:3
Нью-Йорк Айлендерс
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