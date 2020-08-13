Громкий провал Овечкина. Русский снайпер помог сопернику забросить решающую шайбу и снова не забил сам
Ови молчит 4 матча подряд.
Ови молчит 4 матча подряд.
Казалось, что в «Вашингтон Кэпиталз» образца 2020 года просто невозможна ситуация, когда перед стартом главной части сезона активнее обсуждается не неважная форма Александра Овечкина, а
«Его возвращение в состав будет очень важным, и вся команда на это надеется. Если нет, у нас есть люди, способные заполнить эту пустоту. Всё дело именно в этом — использовании шанса. Мы примем решение в день матча в три часа дня и сделаем всё, чтобы начать серию в наилучшем состоянии. Он проводит великолепный год, поэтому отсутствие такого игрока восполнить сложно. После изменений в защите перед сезоном он взял на себя роль лидера. Его окружают хорошие игроки, но его роль стала даже больше, чем прежде».
К счастью для Рирдена, поклонников «Вашингтона» и Овечкина фамилия Карлсона
«Вашингтон» начал матч так, словно задался целью доказать руководству НХЛ всю бессмысленность «Раунда Робина». Там «Кэпиталз» большую часть времени выглядели максимально бледно, в среду же они с первых секунд кинулись на ворота соперника, показав всю важность мотивации. Хорош был и Овечкин — он заработал для команды большинство, сцепившись с Мэттом Мартином, но вовремя выйдя из конфликта, имел пару реальных шансов забить и был предельно заряжен.
«Айлендерс» смогли немного прийти в себя, только когда получился шанс разыграть лишнего, закончился же период без голов, зато с дракой Тома Уилсона и Андерса Ли. Вы точно знаете, кто одержал в ней победу.
Второй двадцатиминутке сильно не хватило логики.
Идеальный до определенного момента сценарий матча для «Вашингтона» испортили два события. На льду перестал появляться Никлас Бэкстрем — здесь, возможно, был виноват хит, пропущенный им в самом начале матча. А «Айлендерс» перед второй паузой в игре смогли одну шайбу отыграть. Результат матча снова подвис.
Понятно, что разделить вину за третью шайбу «Айлендерс» он должен с вратарем Брэйденом Холтби, но стоит признать — Ови в борьбе с Броком Нельсоном действовал непозволительно мягко для матча
Так и вышло. Вскоре «Вашингтон» получил четвертую шайбу и не нашел в себе силы даже на попытку камбэка. «Айлендерс» вышел вперед в серии, ну, а «Кэпиталз» надо
Артём Гаев