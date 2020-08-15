Овечкина прорвало — русский снайпер снова забивает! Но его промах по пустым воротам стал для «Вашингтона» роковым

«Мы вернули им веру. И, конечно, мы не можем так начинать третий период. Мы вели в счете, должны были играть в свою игру. Перестали это делать — и вы видите, к чему это привело. Мы лидировали, надо было играть в свой хоккей. Но теперь надо двигаться дальше. Этот матч уже в прошлом. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Мы сделаем выводы из ошибок и будем готовиться к следующей игре».

После стартовой игры серии «Вашингтон» — «Айлендерс» Александр Овечкин говорил дежурные слова о правильных выводах, необходимости двигаться дальше и подготовке к следующей игре, но молчал о главном. Североамериканские журналисты не стали беспокоить суперзвезду вопросами о безголевой серии, которая растянулась на 4 игры, сам россиянин прилюдно разбираться в причинах собственного кризиса тоже не захотел. При этом, для всех было очевидно — во встрече номер два капитан «Вашингтона» обязан начать заниматься своими основными обязанностями, иначе клуб из столицы США рисковал оказаться в критическом поражении.

Осознавал всю важность пятничного матча и сам Ови, что доказал уже на первой минуте. Долгожданный гол получился совсем непривычным для русского снайпера — никаких зубодробительных выстрелов. Он удачно подкараулил отскок от борта в чужой зоне, сразу рванул в направлении пятака и переиграл не успевшего разогреться Семена Варламова броском с неудобной руки. Празднуя шайбу, россиянин как будто сбросил с себя все трудности двух прошлых недель.

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Одна проблема «Вашингтона» была решена, зато неожиданно всплыла другая. За следующие 19 минут «Столичные» заработали три малых штрафа, и если удаления Якуба Враны было обоюдным, то Овечкин и Том Уилсон оставляли команду в меньшинстве. Правда, россиянин сделал это не по своей воле — он просто отбывал наказание за нарушение численного состава. К чести «Кэпс» и лично Брэйдена Холтби период они выиграли, хотя по количеству бросков в створ ворот уступили в нем с двукратным перевесом.

Но ошибки первых 20 минут ничему не научили команду Тодда Рирдена — уже через 2 с половиной минуты после перерыва она снова оказалась в усеченном составе и на этот раз пропустила. Защитник Ник Ледди шлепнул издалека, но Холтби был закрыт игроками и исчерпал лимит «сухого» времени. Прошло еще пару минут и «Вашингтон» уже проигрывал — Дмитрия Орлова оставили охранять пятак, а он исполнил роль не сторожа, а зрителя, не заметив за спиной Мэтта Мартина.

После двух быстрых голов «Кэпиталз» могли и поплыть, но у них теперь был вспомнивший свой главный скилл Овечкин. Он быстро сравнял счет, правда, снова сделал это в несвойственной для себя манере. На этот раз 8-й номер идеально отработал под воротами Варламова, подправив шайбу после броска Брендена Диллона. Овечкин уже не тот? Овечкин умеет забивать только из левого круга вбрасывания? Все эти разговоры можно было снова отправлять в топку.

Увы, партнеры подвиги капитана нисколько не ценили — им понадобилось всего 15 секунд, чтобы организовать третий гол в ворота Холтби. На этот раз начудил чех Якуб Врана, который совершил потерю на чужой синей линии и подарил выход «1 в 0» Броку Нельсону. Больше голов во второй двадцатиминутке не было, а Рирдену не помогла даже попытка объединить в одну тройку Овечкина, Евгения Кузнецова и Илью Ковальчука. «Вашингтон» оказался в шаге от второго поражения в серии.

За 40 стартовых минут «Айлендерс» ни разу не играли в меньшинстве и перед третьим периодом Барри Тротц наверняка просил их сохранить эту приятную статистику. Коуч «Нью-Йорка», приводивший «Вашингтон» к Кубку Стэнли, как никто другой знает, насколько опасны в форматах «5 на 4» и «5 на 3» Овечкин и его партнеры. Но хоккеисты Тротца решили еще раз убедиться в этом на деле — за первую половину игрового отрезка они удалились дважды. «Кэпиталз» не были хороши при розыгрыше большинства, но один супершанс все-таки заработали. Кузнецов вырезал чудо-пас на Ови, но великий снайпер не попал по абсолютно пустой рамке.