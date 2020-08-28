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12:54 (мск), источник: РБК

Антирасистский альянс НХЛ попросил $100 млн и черную линию на льду

Организация готова предложить программу по борьбе с дискриминацией на ближайшие десять лет.

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Источник: AFP 2020

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), борющийся с проявлением расизма в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству лиги, сообщает журналист TSN Рик Уэстхэд на своей странице в Twitter.

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Одним из лидеров организации является нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.

Как отмечает журналист, альянс хотел бы получить от лиги $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение десяти лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.

Кроме того, организация просит нанести свой логотип на лед хоккейных площадок в НХЛ и временно изменить цвет синей линии на черный. По просьбе альянса игроки должны проводить предматчевые раскатки в черных свитерах.

Также альянс поставил перед НХЛ задачу увеличить представительство темнокожих в руководстве лиги, а также в штате рядовых сотрудников.

Лига пока не комментировала эти инициативы.

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Новая волна протестов началась 23 мая в городе Кеноша (штат Висконсин) после того, как двое полицейских семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вчера НХЛ официально объявила о приостановке Кубка Стэнли 2020 в знак протеста против насилия со стороны полицейских по отношению к темнокожему населению США. Ранее ближайшие матчи из-за начавшихся в стране беспорядков были отменены в баскетбольной, футбольной и бейсбольной лигах. Также были перенесены встречи теннисного «Мастерса» в Нью-Йорке.

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