Антирасистский альянс НХЛ попросил $100 млн и черную линию на льду

Источник: AFP 2020

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), борющийся с проявлением расизма в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству лиги, сообщает журналист TSN Рик Уэстхэд на своей странице в Twitter.

Одним из лидеров организации является нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.

Как отмечает журналист, альянс хотел бы получить от лиги $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение десяти лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.

Кроме того, организация просит нанести свой логотип на лед хоккейных площадок в НХЛ и временно изменить цвет синей линии на черный. По просьбе альянса игроки должны проводить предматчевые раскатки в черных свитерах.

Также альянс поставил перед НХЛ задачу увеличить представительство темнокожих в руководстве лиги, а также в штате рядовых сотрудников.

Лига пока не комментировала эти инициативы.

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