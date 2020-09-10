«Тампа» повела в финале Востока со счетом 2−0. Кучеров забросил победную шайбу за 9 секунд до конца игры

Источник: AFP 2020

«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» во втором матче серии — 2:1

Никита Кучеров забил победный гол за 8,8 секунд до конца основного времени

Андрей Василевский отразил 27 бросков

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XRNFC2U_gas" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский тащил «Тампу» в первом периоде

После разгромного поражения в первой игре серии (2:8) Барри Тротц ожидаемо сумел «перезагрузить» «Айлендерс», которые превратились в гораздо более конкурентоспособный коллектив. Со старта матча «островитяне» агрессивно побежали в атаку, напомнив самих себя из седьмой встречи с «Филадельфией», — гол Мэтта Мартина на 2-й минуте серьезно добавил им уверенности.

Рассчитывая на победу, «Айлендерс» должны были реализовывать свое подавляющее преимущество в первом периоде — для этого у команды даже было пятиминутное большинство за толчок на борт от Алекса Киллорна. Но Андрей Василевский поймал кураж и помог «Тампе» выбраться из самого сложного отрезка игры с минимальными потерями. Добил «островитян» совершенно неожиданный гол Виктора Хедмана за полторы минуты до первого перерыва.

В дальнейшем работы российскому голкиперу «Лайтнинг» также хватало, но бросковая активность «Айлендерс» снизилась: 13 выстрелов в створ — за первый период, 15 — суммарно за второй и третий. В итоге Василевский, совершивший 27 сейвов, был признан лигой первой звездой встречи.

Победный гол Кучерова и мем от Купера

«Тампа» в очередной по ходу этого плей-офф доказала, что способна не только рисовать яркие голевые атаки, но и терпеть в сложные моменты, действовать более рационально и выжидать ошибки соперника. В этом универсализме и кроется главный козырь «Лайтнинг» в споре за выход в финал Кубка Стэнли.

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Развязка наступила за 8,8 секунд до конца основного времени, когда защитник Райан Макдона неожиданно подключился к атаке и, забравшись глубоко в зону «Айлендерс», выдал великолепный пас на дальнюю штангу под бросок в касание — Никита Кучеров из этой позиции не промахнулся.

Эмоциональная реакция на этот эпизод от главного тренера «Тампы» Джона Купера наверняка станет интернет-мемом на ближайшее время.

Кучеров в очередной раз вписал свое имя в историческую статистику. Только два игрока за все полуфиналы Кубка Стэнли забивали более поздние победные голы в основное время — Ник Метц (1942 год) и Эрик Линдрос (1997-й).

Также Кучеров вышел на третье место по количеству победных шайб в истории «Тампа-Бэй» в плей-офф (7). От лидеров, Тайлера Джонсона и Мартена Сен-Луи, россиянин теперь отстает всего на одну шайбу.

Возвращение Варламова и травма Пойнта

Вряд ли Семен Варламов, наконец-то вернувший себе место стартового вратаря «Айлендерс», мог остаться довольным таким развитием событий, но со стороны Тротца к нему не может быть никаких претензий. Весь матч россиянин действовал надежно, отразил 19 бросков, а две пропущенные шайбы — лишь подтверждение превосходства «Тампы» в мастерстве.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев на сей раз остался без набранных очков, проведя на льду почти 20 минут, заработав показатель полезности «+1» и поучаствовав в массовой стычке по окончании первого периода, — до непосредственной драки с Мартином, правда, дело так и не дошло.

Омрачила успех «Лайтнинг» травма главного бомбардира команды Брэйдена Пойнта, покинувшего игру в середине второго периода. Джон Купер на послематчевой пресс-конференции на этот счет не дал никаких существенных комментариев — возможно, чуть больше о состоянии здоровья лидера «Тампы» мы узнаем завтра.

Показав две совершенно разных игры, «Тампа-Бэй» повела в финале Восточной конференции со счетом 2−0, и это может стать приговором для «островитян». За всю свою историю «молнии», получив такое преимущество, не проиграли ни одной серии.