«Тампа» повела в финале Востока со счетом 2−0. Кучеров забросил победную шайбу за 9 секунд до конца игры
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о втором матче финала Восточной конференции.
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о втором матче финала Восточной конференции.
После разгромного поражения в первой игре серии (2:8) Барри Тротц ожидаемо сумел «перезагрузить» «Айлендерс», которые превратились в гораздо более конкурентоспособный коллектив. Со старта матча «островитяне» агрессивно побежали в атаку, напомнив самих себя из седьмой встречи с «Филадельфией», — гол Мэтта Мартина на 2-й минуте серьезно добавил им уверенности.
Рассчитывая на победу, «Айлендерс» должны были реализовывать свое подавляющее преимущество в первом периоде — для этого у команды даже было пятиминутное большинство за толчок на борт от Алекса Киллорна. Но Андрей Василевский поймал кураж и помог «Тампе» выбраться из самого сложного отрезка игры с минимальными потерями. Добил «островитян» совершенно неожиданный гол Виктора Хедмана за полторы минуты до первого перерыва.
В дальнейшем работы российскому голкиперу «Лайтнинг» также хватало, но бросковая активность «Айлендерс» снизилась: 13 выстрелов в створ — за первый период, 15 — суммарно за второй и третий. В итоге Василевский, совершивший 27 сейвов, был признан лигой первой звездой встречи.
«Тампа» в очередной по ходу этого
Развязка наступила за 8,8 секунд до конца основного времени, когда защитник Райан Макдона неожиданно подключился к атаке и, забравшись глубоко в зону «Айлендерс», выдал великолепный пас на дальнюю штангу под бросок в касание — Никита Кучеров из этой позиции не промахнулся.
Эмоциональная реакция на этот эпизод от главного тренера «Тампы» Джона Купера наверняка станет
Кучеров в очередной раз вписал свое имя в историческую статистику. Только два игрока за все полуфиналы Кубка Стэнли забивали более поздние победные голы в основное время — Ник Метц (1942 год) и Эрик Линдрос (1997-й).
Также Кучеров вышел на третье место по количеству победных шайб в истории «Тампа-Бэй» в
Вряд ли Семен Варламов,
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев на сей раз остался без набранных очков, проведя на льду почти 20 минут, заработав показатель полезности «+1» и поучаствовав в массовой стычке по окончании первого периода, — до непосредственной драки с Мартином, правда, дело так и не дошло.
Омрачила успех «Лайтнинг» травма главного бомбардира команды Брэйдена Пойнта, покинувшего игру в середине второго периода. Джон Купер на послематчевой
Показав две совершенно разных игры, «Тампа-Бэй» повела в финале Восточной конференции со счетом 2−0, и это может стать приговором для «островитян». За всю свою историю «молнии», получив такое преимущество, не проиграли ни одной серии.
Андрей Менг