Красивый бросок русского форварда с отскоком от штанги. Радулов закончил овертайм против «Вегаса» за 31 секунду

Источник: AFP 2020

В хоккее редко можно встретить ситуацию, когда тренер хвалит замененного по ходу матча вратаря, но после второго матча финала Западной конференции между «Вегасом» и «Далласом» случилось именно так. Российский кипер «Старз» Антон Худобин отправился на скамейку после трех пропущенных шайб и 40 сыгранных минут, но у Рик Боунесс дал четко понять — претензий к Добби у него нет:

Антон был единственной причиной, по которой счет был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта (Джейка Эттинджера — прим. Sport24) в надежде, что это сможет как-то зажечь команду. Третий период удался нам лучше. Рик Боунесс главный тренер «Далласа»

Проблемы «Далласа» действительно скрывались на другой стороне площадки — за две встречи команда из Техаса забила все один гол, а ее сухая серия к моменту начала третьего матча растянулась на 117 минут. И это «Даллас», который в противостоянии предыдущего раунда с «Колорадо» забрасывал по 5 шайб в 4 из 7 матчей. «Голден Найтс» позволяли Радулова и компании гораздо меньше, да и сами «Звезды» действовали излишне осторожно и даже немного боязливо по отношению к сопернику по финалу конференции. Но обещали все исправить.

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Понятно, что «Вегас» хорош и не дает нам много свободы. Но нам нужно искать моменты, их реализовывать. Так, мы должны быть лучше в большинстве. Это может внести перелом в ход серии. Я считаю, что эти два матча серии были в принципе похожи. Отличная игра вратарей, все отрабатывают в обороне. Но понятно, что нужна отдача от форвардов. И мы постараемся это обеспечить в следующей игре. Джейми Бенн хоккеист «Далласа»

Однако в первом периоде встречи, которая состоялась в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, реализовать эти планы «Далласу» не удалось. «Вегас» был в три раза активнее «Старз» у чужих ворот (12−4 по броскам в створ) и пусть супермоментов «Рыцарям» создать не удалось, пауз Худобину они почти не давали. Антон уверенно подчищал все за партнерами, которые в свою очередь вооружились девизом российского футбольного тренера Вадима Евсеева, заявившего не так давно: «У нас игра в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?». Безголевой марафон Боунесса уверенна двигался к отметке в 3 часа.

Стартовые 20 минут стали одними из самых «хитовых» в этом финале. На двоих команды совершили 41 силовой прием. Одним из первых соперника жестко встретил Александр Радулов — не повезло Нэйту Шмидту, ну, а дальше «Вегас» и «Даллас» уже не стеснялись поколачивать друг к другу. Даже удивительно, что дело в итоге ограничилось всего двумя удалениями.

В перерыве Боунесс все-таки смог убедить своих хоккеистов, что без голов пройти «Вегас» им не удастся — не сказать, что парни в зеленом стали один за другим создавать голевые шансы, но попытки пробить Робина Ленера приняли, наконец, достаточно регулярный характер. Швед выстроил на линии своих ворот стену, не хуже худобинской, хотя, справедливости ради, сверхзадач перед ним «Старз» и не ставили. Россиянин же снова вынужден был удерживать команду в игре.

Развязка же периода получилась максимально неожиданной. Когда все уже смирились с очередным нулевым игровым отрезком, Блэйк Комо заблокировал бросок по воротам «Старз» отдал передачу на Миро Хейсканена, а тот отправил на встречу с Ленером, вы не поверите, защитника Джейми Олексяка. 27-летний канадец после довольно длинной сменой нашел силы убежать от Алека Мартинеса и пропихнуть шайбу за линию. Вот уж действительно: плей-офф — время неожиданных героев! В регулярном чемпионате Олексяк отличился всего 3 раза, а в розыгрыше Кубка Стэнли уже 4.

После возвращения на лед «Даллас» был обязан добивать «Голден Найтс», — было очевидно, что разница в 2 шайбы по такому хоккею и такой игре вратарей была бы почти неотыгрываемой — но Тайлер Сегин запорол идеальный момент, который для него создал Александр Радулов. Промах Сегина как-будто отправил его партнеров в нокдаун — они тут же схватили два удаления подряд и остались втроем.

В двойном численном преимуществе «Голден Найтс» даже ни разу не бросили по воротам, зато в формате «5 на 4» нашли способ расколдовать Худобина. Способ этот оказался весьма банальным — бросок от синей, максимальный трафик перед вратарем, гол. Уже в следующей смене «Вегас» запер команду Боунесса в ее зоне и вполне мог окончательно перевернуть ход матча, но «Старз» пронесло.

С логикой у этого матча и в тот момент, когда показалось, что «Голден Найтс» завладели преимуществом, забил «Даллас». Джоэл Хэнли перехватил шайбу в средней зоне, Сегин поделился ею с Джейми Бенном, а тот заставил Ленера совершить первую за вечер ошибку, бросив между его щитков. «Старз» вернули себе минимальный отрыв и снова целиком и полностью положились на Худобина — такая вот ответственность для голкипера, которого еще совсем недавно все рассматривали исключительно в качестве бэкапа. Пусть и одного из лучших в лиге.

Антон снова раз за разом спасал, но в итоге выяснилось, что и он не всесилен. После выстрела Алекса Така шайба влетела в ближний угол, но вины россиянина здесь точно было меньше, чем в предыдущей ситуации с Ленером. За спиной Антона находился Марк Стоун, который, как показалось, помог киперу упасть на лед. Также подумал Боунесс, затребовавший видеопросмотр, но судьи нарушения не увидели и наказали «Даллас» 2-минутным штрафом. Худобину надо отдать должное — после этого эпизода он не поплыл и несколькими спасениями затащил «Звезд» в овертайм.

«Вегас» выглядел свежее, «Далласу» нельзя было затягивать дополнительное время и техасский клуб с этой миссией справился. Спустя полминуты после вбрасывания в центральном круге Джо Павелски доставил шайбу до Радулова, тот выбежал на Ленера и бросил с отскоком от штанги. Просто фантастика! Русские ведут «Даллас» по направлению к Кубку Стэнли — 38 сэйвов Худобина, победный бросок Радулова и 2−1 в серии!

Артём Гаев