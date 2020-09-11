Красивый бросок русского форварда с отскоком от штанги. Радулов закончил овертайм против «Вегаса» за 31 секунду
Худобин совершил 38 сэйвов, «Даллас» снова впереди в серии.
Худобин совершил 38 сэйвов, «Даллас» снова впереди в серии.
В хоккее редко можно встретить ситуацию, когда тренер хвалит замененного по ходу матча вратаря, но после второго матча финала Западной конференции между «Вегасом» и «Далласом» случилось именно так. Российский кипер «Старз» Антон Худобин отправился на скамейку после трех пропущенных шайб и 40 сыгранных минут, но у Рик Боунесс дал четко понять — претензий к Добби у него нет:
Антон был единственной причиной, по которой счет был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта (Джейка Эттинджера — прим. Sport24) в надежде, что это сможет
как-тозажечь команду. Третий период удался нам лучше.
Проблемы «Далласа» действительно скрывались на другой стороне площадки — за две встречи команда из Техаса забила все один гол, а ее сухая серия к моменту начала третьего матча растянулась на 117 минут. И это «Даллас», который в противостоянии предыдущего раунда с «Колорадо» забрасывал по 5 шайб в 4 из 7 матчей. «Голден Найтс» позволяли Радулова и компании гораздо меньше, да и сами «Звезды» действовали излишне осторожно и даже немного боязливо по отношению к сопернику по финалу конференции. Но обещали все исправить.
Понятно, что «Вегас» хорош и не дает нам много свободы. Но нам нужно искать моменты, их реализовывать. Так, мы должны быть лучше в большинстве. Это может внести перелом в ход серии. Я считаю, что эти два матча серии были в принципе похожи. Отличная игра вратарей, все отрабатывают в обороне. Но понятно, что нужна отдача от форвардов. И мы постараемся это обеспечить в следующей игре.
Однако в первом периоде встречи, которая состоялась в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, реализовать эти планы «Далласу» не удалось. «Вегас» был в три раза активнее «Старз» у чужих ворот (12−4 по броскам в створ) и пусть супермоментов «Рыцарям» создать не удалось, пауз Худобину они почти не давали. Антон уверенно подчищал все за партнерами, которые в свою очередь вооружились девизом российского футбольного тренера Вадима Евсеева, заявившего не так давно: «У нас игра в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?». Безголевой марафон Боунесса уверенна двигался к отметке в 3 часа.
Стартовые 20 минут стали одними из самых «хитовых» в этом финале. На двоих команды совершили 41 силовой прием. Одним из первых соперника жестко встретил Александр Радулов — не повезло Нэйту Шмидту, ну, а дальше «Вегас» и «Даллас» уже не стеснялись поколачивать друг к другу. Даже удивительно, что дело в итоге ограничилось всего двумя удалениями.
В перерыве Боунесс
Развязка же периода получилась максимально неожиданной. Когда все уже смирились с очередным нулевым игровым отрезком, Блэйк Комо заблокировал бросок по воротам «Старз» отдал передачу на Миро Хейсканена, а тот отправил на встречу с Ленером, вы не поверите, защитника Джейми Олексяка. 27-летний канадец после довольно длинной сменой нашел силы убежать от Алека Мартинеса и пропихнуть шайбу за линию. Вот уж действительно:
После возвращения на лед «Даллас» был обязан добивать «Голден Найтс», — было очевидно, что разница в 2 шайбы по такому хоккею и такой игре вратарей была бы почти неотыгрываемой — но Тайлер Сегин запорол идеальный момент, который для него создал Александр Радулов. Промах Сегина
В двойном численном преимуществе «Голден Найтс» даже ни разу не бросили по воротам, зато в формате «5 на 4» нашли способ расколдовать Худобина. Способ этот оказался весьма банальным — бросок от синей, максимальный трафик перед вратарем, гол. Уже в следующей смене «Вегас» запер команду Боунесса в ее зоне и вполне мог окончательно перевернуть ход матча, но «Старз» пронесло.
С логикой у этого матча и в тот момент, когда показалось, что «Голден Найтс» завладели преимуществом, забил «Даллас». Джоэл Хэнли перехватил шайбу в средней зоне, Сегин поделился ею с Джейми Бенном, а тот заставил Ленера совершить первую за вечер ошибку, бросив между его щитков. «Старз» вернули себе минимальный отрыв и снова целиком и полностью положились на Худобина — такая вот ответственность для голкипера, которого еще совсем недавно все рассматривали исключительно в качестве бэкапа. Пусть и одного из лучших в лиге.
Антон снова раз за разом спасал, но в итоге выяснилось, что и он не всесилен. После выстрела Алекса Така шайба влетела в ближний угол, но вины россиянина здесь точно было меньше, чем в предыдущей ситуации с Ленером. За спиной Антона находился Марк Стоун, который, как показалось, помог киперу упасть на лед. Также подумал Боунесс, затребовавший видеопросмотр, но судьи нарушения не увидели и наказали «Даллас» 2-минутным штрафом. Худобину надо отдать должное — после этого эпизода он не поплыл и несколькими спасениями затащил «Звезд» в овертайм.
«Вегас» выглядел свежее, «Далласу» нельзя было затягивать дополнительное время и техасский клуб с этой миссией справился. Спустя полминуты после вбрасывания в центральном круге Джо Павелски доставил шайбу до Радулова, тот выбежал на Ленера и бросил с отскоком от штанги. Просто фантастика! Русские ведут «Даллас» по направлению к Кубку Стэнли — 38 сэйвов Худобина, победный бросок Радулова и 2−1 в серии!
Артём Гаев