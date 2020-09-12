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11:05 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер Овечкина не сдается. «Айлендерс» за 3 минуты до сирены вырвали победу у теряющей игроков «Тампы»

Счет в серии стал 2−1 в пользу команды Кучерова.

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Источник: AFP 2020

«Тампа» мощнейшим образом начала финал Восточной конференции, поведя в серии 2−0. Матчи с «Айлендерс» получились разными по форме и событиям, но одинаковыми по сути — «Лайтнинг» заслуженно побеждали. Третья встреча была чуть ли не последним шансом для команды Барри Тротца зацепиться за серию. Ведь 0−3 в подавляющем большинстве случаев является приговором. «Островитяне» прекрасно это понимали и воспользовались случаем. Тем более соперник оказался не в оптимальном составе.

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«Молнии» в третьем матче не смогли рассчитывать на Киллорна, получившего дисквалификацию на одну игру. В предыдущей встрече травму получил лучший бомбардир команды — и через два дня Поинт так и не смог вернуться на лед. В его отсутствие первая тройка у Джона Купера стала выглядеть так: Палат — Сирелли — Кучеров. Из-за пропуска матча двух игроков основы в составе появились Верхэге и Стивенс. А вот Александр Волков, немного игравший в регулярном чемпионате, так и остался в запасе. В этом плей-офф россиянин еще не провел ни матча.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Как и во второй игре, счет в матче открыли «Айлендрс». На 13-й минуте Клаттербак прострелил Василевского. Довольно быстро «Тампа» отыгралась. Красивую шайбу с неудобной руки забросил Сергачев. Для 22-летнего защитника этот гол стал вторым в плей-офф. Глядя на то, как много и здорово он играет в нападение, сразу вспомнились слова Хедмана. Швед признавался, что в возрасте своего партнера даже не думал столько об атаке, и игра Михаила порой его восхищает. И с Виктором сложно поспорить. В этом розыгрыше Кубка Стэнли прогресс русского игрока обороны виден прекрасно.

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На перерыв команды отправились при счете 1:1. Второй период «Лайтнинг» начали чуть бодрее — в первые пять минут «островитяне» даже не нанесли ни одного броска по воротам соперника. Но потом исправились. Сначала заработали первое большинство в матче (не реализовали), а затем забили два гола за две минуты. С передач Барзал и Пажо первую шайбу в плей-офф забросил Пелек. Интересно, что сразу после гола завязалась потасовка между Пакеттом и Ли, которые, кажется не поделили место на пятаке — оба получили по две минуты штрафа.

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3:1 сделал Бовилье — Макдона сначала упустил Нельсона, а потом и Энтони. В этой ситуации вряд ли Василевский мог спасти ситуацию — бросок шел с близкого расстояния.

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«Тампа» уступала по счету, но почти не уступала по игре. В концовке периода шикарные шансы сократить отставание были у первой тройки. Опасные моменты создали Кучеров и Сирелли, но Варламов играл безупречно.

Национальная Хоккейная Лига

Даже имея кадровые потери, атака «Молнии» смотрелась здорово. В начале третьего периода команда впервые получила возможность сыграть в большинстве и сразу им воспользовалась. Палат забил гол с передачи Кучерова и Сергачева. В дальнейшем команда Купера продолжила прессинговать, порой запирая надолго соперника в его зоне. И старания не прошли даром — Джонсон на 13-й минуте сравнял счет! Небольшие сомнения в том, что в эпизоде была помеха вратарю, быстро развеяли судьи, сказавшие «Good goal».

И когда казалось, что встреча неминуемо перетечет овертайм, или в крайнем случае Кучеров вновь забьет победный гол за 9 секунд до финальной сирены, как Нельсон забросил четвертую шайбу в ворота Василевского.

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«Тампа» сняла вратаря почти сразу после гола, однако за три минуты не смогла еще раз отыграться, а пропустила еще в пустые.

Официальный сайт НХЛ

Третий матч остался за «Айлендерс».

Дарья Тубольцева

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Нью-Йорк Айлендерс
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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