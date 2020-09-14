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12:22 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Тампы» Василевский заявил, что стал увереннее с дебюта в финале плей-офф НХЛ

ТАСС, 14 сентября. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вырос с момента дебютной игры в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго» в 2015 году. Комментарий вратаря приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Василевский одержал дебютную победу в плей-офф НХЛ во втором матче финальной серии против «Чикаго» 6 июня 2015 года. Россиянин по ходу встречи дважды менял травмированного Бена Бишопа, а затем полностью отыграл четвертый матч серии, который «Тампа» проиграла.

«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе», — сказал Василевский.

В ночь на понедельник «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Василевский совершил 26 сейвов. «Тампа» ведет в серии со счетом 3−1.

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