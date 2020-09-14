Голкипер «Тампы» Василевский заявил, что стал увереннее с дебюта в финале плей-офф НХЛ
ТАСС, 14 сентября. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вырос с момента дебютной игры в финале
ТАСС, 14 сентября. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вырос с момента дебютной игры в финале
Василевский одержал дебютную победу в
«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе», — сказал Василевский.
В ночь на понедельник «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии