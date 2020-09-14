Голкипер «Тампы» Василевский заявил, что стал увереннее с дебюта в финале плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

Василевский одержал дебютную победу в плей-офф НХЛ во втором матче финальной серии против «Чикаго» 6 июня 2015 года. Россиянин по ходу встречи дважды менял травмированного Бена Бишопа, а затем полностью отыграл четвертый матч серии, который «Тампа» проиграла.

«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе», — сказал Василевский.