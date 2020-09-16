Русский финал Кубка Стэнли откладывается. «Тампа» Кучерова и Василевского проиграла «Айлендерс» в 5-м периоде
Команда Тротца нанесла лишь 24 броска по воротам соперника, но победила.
Команда Тротца нанесла лишь 24 броска по воротам соперника, но победила.
«Сначала давайте выиграем четвертый матч. Четвертая победа будет самой сложной. Так всегда бывает», — сказал перед решающей встречей финала Восточной конференции Андрей Василевский. Его «Тампу»
Тем не менее «Лайтнинг» вышли фаворитами на пятую игру. Пока в этом
Речь о Кучерове, Хедмане и Поинте. Этот вечер не стал исключением. Только творить магию пришлось без Брэйдена, который не смог выйти на лед
«Островитяне» в четвертый раз из пяти в этой серии открыли счет. В концовке первого периода Пулок реализовал большинство. Бросок получился сильным, не срикошетив, он прошел в сетку ворот Василевского. Больше ярких эпизодов за первые 20 минут не произошло.
После перерыва «Тампа» забросила две шайбы. Сначала Хедман сравнял счет, удачно подключившись к атаке. Затем Верхеге вывел свою команду вперед, однако соперник взял запрос на офсайд. Довольно быстро арбитры подтвердили, что правила были нарушены, и гол не засчитали.
По ходу второго периода «Лайтнинг» были близки к тому, чтобы потерять еще одного лучшего бомбардира. После столкновения с Нельсеном Кучеров поехал на скамейку и сгибался пополам от боли. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и Никита быстро вернулся на лед.
У обеих команд были неплохие шансы еще раз отличиться. «Островитяне» в
Третий период мог стать ключевым в этом финале. Понимая, что поставлено на карту, игроки действовали очень осторожно, отсюда и игра была не самой зрелищной. Возможность решить исход противостояния была у Кучерова, но голкипер оказался сильнее Никиты. Нападающие «Айлендерс» были не слишком активны — в первые восемь минут у них не получилось провести ни одной хорошей атаки. Одно из сильных качеств Василевского, появившееся у него в этом году — это умение справляться с ситуациями, когда по его воротам наносят мало бросков.
За полторы минуты до конца периода сильно досталось Сергачеву — Бовилье попал клюшкой Михаилу в лицо и разбил ему губу. Ценой небольшой травмы русский защитник заработал четырехминутное большинство для своей команды, такое важное в этот момент. Игра в итоге перетекла в овертайм, где больше двух минут «Тампа» играла «пять на четыре». Вот только численное преимущество она так и не реализовала. Первый овертайм закончился без заброшенных шайб. В этом розыгрыше Кубка Стэнли «Молниям» приходилось играть и пять, так что пока никакой катастрофы не случилось.
Голевых моментов у команды Купера было намного больше, чем у соперника. «Айлендерс» за четыре с половиной периода нанесли всего 23 броска по воротам против 37 соперника. Но их 24-й оказался победным. Эберле подарил своей команде как минимум еще один матч и надежду на успех. «Далласу» соперника по финалу придется подождать.