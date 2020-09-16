Русский финал Кубка Стэнли откладывается. «Тампа» Кучерова и Василевского проиграла «Айлендерс» в 5-м периоде

«Сначала давайте выиграем четвертый матч. Четвертая победа будет самой сложной. Так всегда бывает», — сказал перед решающей встречей финала Восточной конференции Андрей Василевский. Его «Тампу» как-то слишком быстро отправили в главный финал, поставив крест на шансах «Айлендерс». Отыгрываться 1−3, конечно, задача не из простых. Но разве Барри Тротц не достаточно убедил общественность, что его команда способна на любую сенсацию?

Тем не менее «Лайтнинг» вышли фаворитами на пятую игру. Пока в этом плей-офф пятые матчи им удавались — победы над «Коламбусом» и «Бостоном». Хотя каждый раз и требовалось дополнительное время, чтобы взять верх над соперником.

В первых раундах наметился некий тренд у команды Джона Купера: в решающих встречах звезды «Молний» ярче всего проявляли себя.

Речь о Кучерове, Хедмане и Поинте. Этот вечер не стал исключением. Только творить магию пришлось без Брэйдена, который не смог выйти на лед из-за полученной в предыдущей игре травмы. Когда лучший бомбардир отсутствовал в прошлый раз, его команда проиграла.

«Островитяне» в четвертый раз из пяти в этой серии открыли счет. В концовке первого периода Пулок реализовал большинство. Бросок получился сильным, не срикошетив, он прошел в сетку ворот Василевского. Больше ярких эпизодов за первые 20 минут не произошло.

После перерыва «Тампа» забросила две шайбы. Сначала Хедман сравнял счет, удачно подключившись к атаке. Затем Верхеге вывел свою команду вперед, однако соперник взял запрос на офсайд. Довольно быстро арбитры подтвердили, что правила были нарушены, и гол не засчитали.

По ходу второго периода «Лайтнинг» были близки к тому, чтобы потерять еще одного лучшего бомбардира. После столкновения с Нельсеном Кучеров поехал на скамейку и сгибался пополам от боли. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и Никита быстро вернулся на лед.

У обеих команд были неплохие шансы еще раз отличиться. «Островитяне» в какой-то момент почти на минуту заперли соперника в его зоне, неплохо провели большинство, однако не смогли переиграть Василевского. Варламов тоже держался здорово. Семену довольно часто приходилось вступать в игру, а один раз его спасла штанга после броска Богосяна.

Третий период мог стать ключевым в этом финале. Понимая, что поставлено на карту, игроки действовали очень осторожно, отсюда и игра была не самой зрелищной. Возможность решить исход противостояния была у Кучерова, но голкипер оказался сильнее Никиты. Нападающие «Айлендерс» были не слишком активны — в первые восемь минут у них не получилось провести ни одной хорошей атаки. Одно из сильных качеств Василевского, появившееся у него в этом году — это умение справляться с ситуациями, когда по его воротам наносят мало бросков.

После затишья «ньюйоркцев» Андрей смог быстро включиться в игру и сделал несколько важных спасений.

За полторы минуты до конца периода сильно досталось Сергачеву — Бовилье попал клюшкой Михаилу в лицо и разбил ему губу. Ценой небольшой травмы русский защитник заработал четырехминутное большинство для своей команды, такое важное в этот момент. Игра в итоге перетекла в овертайм, где больше двух минут «Тампа» играла «пять на четыре». Вот только численное преимущество она так и не реализовала. Первый овертайм закончился без заброшенных шайб. В этом розыгрыше Кубка Стэнли «Молниям» приходилось играть и пять, так что пока никакой катастрофы не случилось.