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11:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Варламов рассказал, почему решил прокатиться по льду на животе после победы над «Тампой»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал свое эмоциональное празднование победы над «Тампой» (2:1, 2ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.

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Источник: Спорт-Экспресс

После победной шайбы Джордана Эберле россиянин прокатился по льду на животе, доехав до праздновавших партнеров по команде. Варламов был признан первой звездой матча. Вратарь отразил 36 бросков.

— Я прыгнул, потому что до этого очень волновался за нас, — приводит пресс-служба НХЛ слова Варламова. — В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас.

Счет в серии — 3−2 в пользу «Тампы». Шестой матч серии состоится в пятницу, 18 сентября, начало — в 03.00 (мск).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Нью-Йорк Айлендерс
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