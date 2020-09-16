Варламов рассказал, почему решил прокатиться по льду на животе после победы над «Тампой»

— Я прыгнул, потому что до этого очень волновался за нас, — приводит пресс-служба НХЛ слова Варламова. — В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас.