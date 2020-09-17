Овечкин хочет зарабатывать больше Панарина? Инсайд из США: Ови попросит у «Вашингтона» контракт на $12 млн в год
И станет самым дорогим русским в НХЛ.
И станет самым дорогим русским в НХЛ.
За ближайшие несколько пару (а возможно, и больше) месяцев вы точно устанете от разговоров на эту тему. Но обсуждать ее будут неизбежно. Иначе и быть не могло. После сезона НХЛ-2020/2021 у величайшего хоккейного снайпера Александра Овечкина истекает контракт с «Вашингтон Кэпиталз», а значит его новое соглашение с клубом или отсутствие такового станут главными темами межсезонья, которое для Ови второй год подряд началось после первого же раунда
Накануне генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан представлял нового главного тренера Питера Лавиолетта и рассказывал, почему выбор пал именно на 55-летнего американца, но и без вопросов журналистов о будущем капитана, естественно не обошлось. Маклеллан не выдал никакой конкретики, но приоритет «Кэпиталз» обозначил четко:
«В конце сезона у нас с Ови состоялся очень хороший разговор. Он был нужен, чтобы обе стороны сообщили о своих намерениях и как бы накрыли слов для будущих переговоров. Они состоятся уже в следующем сезоне. Мы хотим сохранить его и двигаться вперед с его новым контрактом».
Первый инсайд прилетел на прошлой неделе. Удивительно, но прилетел он не из Северной Америки, а из России. Впрочем, информация сайта Meta Metaratings широко распространилась в наших и западных СМИ, а потому достойна упоминания. Согласно ей, боссы «Кэпиталз» предлагают россиянину соглашение на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой в $9,5−10 млн за сезон. Ни одного подтверждения эти сроки и цифры пока не получили.
В среду появились и другие слухи. Вашингтонский сайт RMNB, со ссылкой на близкий к столичному клубу источник сообщил, что Овечкин будет просить у команды контракт с ежегодной зарплатой в $12 миллионов. Если Алекс действительно захочет таких денег, а «Кэпиталз» удовлетворят его потребности, то подписание соглашение станет событием историческим. Ови обгонит Артемия Панарина в рейтинге самых высокооплачиваемых русских звезд НХЛ (средний оклад Артемия — $11,64 млн) и выйдет на второе место среди самых дорогих звезд лиги — первое удержит канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($12,5 млн).
Реально ли русской звезде получить такие деньги? Однозначно, да. По прошлому 13-летнему контракту Овечкин зарабатывал $9,54 в год и отрабатывал их полностью. За время действия соглашения он помог «Кэпиталз» стать одной из сильнейших франшиз НХЛ, завоевал 8 «Морис Ришар Трофи» и выиграл для столицы США первую и такую долгожданную серебряную чашку. Важно и то, что после завоевания Кубка Стэнли Ови не потерял в мотивации, он — безоговорочно лучший снайпер лиги и в 35 лет.
Интересен и вопрос о том, кто будет вести переговоры с «Вашингтоном» со стороны хоккеиста. Его партнер и друг Никлас Бэкстрем совсем недавно справился с этой миссией сам, россиянин может пойти по его пути, а может привлечь к процессу помощника, например, своего маркетингового агента Дэвида Арбутина. Вряд ли хоккеист и клуб будут рубиться за каждый пункт соглашения, но квалифицированная поддержка в такой ситуации не мешала еще никому.
Овечкин отправился покорять НХЛ в 2005-м. Тогда он готов был подписать контракт с омским «Авангардом», но в последний момент нападающий и его семья выбрали мечту:
«Мы подумали, что Саша ведь всегда хотел играть в НХЛ, и если зовут, то чего
На первых порах в Америке Александр сотрудничал с агентом Доном Миэном, но затем семья Овечкиных решила, что сможет решать эти вопросы самостоятельно. Получилось неплохо. После окончания контракта новичка «Вашингтон» предлагал форварду соглашение на 6 лет и $45 млн, а в итоге вынужден был согласиться на 13-летнеюю сделку и выложить $124 миллиона.
«Слушайте, а чего здесь сложного, я не пойму? Я же
Овечкин — самый дорогой русский хоккеист НХЛ. Этот возможный расклад выглядел бы очень логичным. Осталось дождаться подписания бумаг и узнать, важен ли такой статус для хоккеиста — если да, то «Вашингтону» придется удовлетворить запросы русской суперзвезды.