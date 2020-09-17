Овечкин хочет зарабатывать больше Панарина? Инсайд из США: Ови попросит у «Вашингтона» контракт на $12 млн в год

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За ближайшие несколько пару (а возможно, и больше) месяцев вы точно устанете от разговоров на эту тему. Но обсуждать ее будут неизбежно. Иначе и быть не могло. После сезона НХЛ-2020/2021 у величайшего хоккейного снайпера Александра Овечкина истекает контракт с «Вашингтон Кэпиталз», а значит его новое соглашение с клубом или отсутствие такового станут главными темами межсезонья, которое для Ови второй год подряд началось после первого же раунда плей-офф.

Накануне генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан представлял нового главного тренера Питера Лавиолетта и рассказывал, почему выбор пал именно на 55-летнего американца, но и без вопросов журналистов о будущем капитана, естественно не обошлось. Маклеллан не выдал никакой конкретики, но приоритет «Кэпиталз» обозначил четко:

«В конце сезона у нас с Ови состоялся очень хороший разговор. Он был нужен, чтобы обе стороны сообщили о своих намерениях и как бы накрыли слов для будущих переговоров. Они состоятся уже в следующем сезоне. Мы хотим сохранить его и двигаться вперед с его новым контрактом».

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Кто-то сомневался в таких желаниях «Столичных»? Нет. Станут ли они затягивать с подписанием соглашения? Тоже нет. Ранее Маклеллан говорил, что планирует начать переговоры еще до открытия тренировочного лагеря перед следующим сезоном и вряд ли они сильно затянутся. Так что вопрос «Где после лета 2021 года будет играть Овечкин?» выглядит актуальным. Куда более интересна болельщикам другая тема — сколько Ови будет зарабатывать по своему следующему контракту?

Первый инсайд прилетел на прошлой неделе. Удивительно, но прилетел он не из Северной Америки, а из России. Впрочем, информация сайта Meta Metaratings широко распространилась в наших и западных СМИ, а потому достойна упоминания. Согласно ей, боссы «Кэпиталз» предлагают россиянину соглашение на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой в $9,5−10 млн за сезон. Ни одного подтверждения эти сроки и цифры пока не получили.

В среду появились и другие слухи. Вашингтонский сайт RMNB, со ссылкой на близкий к столичному клубу источник сообщил, что Овечкин будет просить у команды контракт с ежегодной зарплатой в $12 миллионов. Если Алекс действительно захочет таких денег, а «Кэпиталз» удовлетворят его потребности, то подписание соглашение станет событием историческим. Ови обгонит Артемия Панарина в рейтинге самых высокооплачиваемых русских звезд НХЛ (средний оклад Артемия — $11,64 млн) и выйдет на второе место среди самых дорогих звезд лиги — первое удержит канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($12,5 млн).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9F_tAZgS1x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-28T02:24:08+00:00">27 Фев 2020 в 6:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Реально ли русской звезде получить такие деньги? Однозначно, да. По прошлому 13-летнему контракту Овечкин зарабатывал $9,54 в год и отрабатывал их полностью. За время действия соглашения он помог «Кэпиталз» стать одной из сильнейших франшиз НХЛ, завоевал 8 «Морис Ришар Трофи» и выиграл для столицы США первую и такую долгожданную серебряную чашку. Важно и то, что после завоевания Кубка Стэнли Ови не потерял в мотивации, он — безоговорочно лучший снайпер лиги и в 35 лет.

Интересен и вопрос о том, кто будет вести переговоры с «Вашингтоном» со стороны хоккеиста. Его партнер и друг Никлас Бэкстрем совсем недавно справился с этой миссией сам, россиянин может пойти по его пути, а может привлечь к процессу помощника, например, своего маркетингового агента Дэвида Арбутина. Вряд ли хоккеист и клуб будут рубиться за каждый пункт соглашения, но квалифицированная поддержка в такой ситуации не мешала еще никому.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9BFNM6Aqqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9BFNM6Aqqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9BFNM6Aqqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-26T04:36:01+00:00">25 Фев 2020 в 8:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин отправился покорять НХЛ в 2005-м. Тогда он готов был подписать контракт с омским «Авангардом», но в последний момент нападающий и его семья выбрали мечту:

«Мы подумали, что Саша ведь всегда хотел играть в НХЛ, и если зовут, то чего бояться-то? Надо ехать! Саша уезжал в США чистым, у него не было никаких обязательств ни перед кем, а “Динамо” потом начало придумывать какие-то виртуальные контракты», — рассказывала мама хоккеиста Татьяна о претензиях московского клуба на компенсацию, которые были отклонены в судебном порядке.

На первых порах в Америке Александр сотрудничал с агентом Доном Миэном, но затем семья Овечкиных решила, что сможет решать эти вопросы самостоятельно. Получилось неплохо. После окончания контракта новичка «Вашингтон» предлагал форварду соглашение на 6 лет и $45 млн, а в итоге вынужден был согласиться на 13-летнеюю сделку и выложить $124 миллиона.

«Слушайте, а чего здесь сложного, я не пойму? Я же вообще-то президент баскетбольного клуба “Динамо”. И с такой игрой, с такой харизмой, как у Саши, это было не очень трудно. Мы назвали срок и сумму: 13 лет и $124 млн. Разногласий у нас не было и не могло быть. Леонсис (владелец “Вашингтона” — прим. Sport24) и генеральный менеджер клуба согласились», — рассказывала в 2016-м Татьяна Овечкина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CB5m-IDgTL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CB5m-IDgTL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CB5m-IDgTL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-26T13:34:06+00:00">26 Июн 2020 в 6:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.