Как закалялась «Тампа». Через финал Кубка Стэнли, оглушительные провалы и острую критику

Источник: AFP 2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уже несколько лет ходит в записных фаворитах Кубка Стэнли, но пока у команды Кучерова, Хедмана и Василевского не получалось завоевать серебряную чашу. Последний раз они были в финале в 2015 году, с тех пор утекло много воды и пройден длинный путь.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Финал-2015

В 2015-м «Тампа» уже лишилась двух своих главных звёзд прошлой эпохи, которые завоёвывали для клуба Кубок Стэнли в 2004-м. Сначала был выкуплен контракт Венсана Лекавалье, затем в результате обмена команду покинул Мартен Сан-Луи. Но уже появилось новое поколение — Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Ондржей Палат, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон.



Это была прекрасная молодая команда, сдобренная опытными ветеранами (Строльман, Каллахан), которая показывала чарующей красоты хоккей и была божественна в атаке. В регулярке им не было равных по результативности, и в плей-офф они сделали долгожданный шаг вперёд — после нескольких разочаровывающих сезонов рванули сразу в финал.

Молодость и задор не смогли справиться с опытнейшим «Чикаго», который той победой закрепил за собой статус современной хоккейной династии. Не способствовали успеху и травмы — Бишоп играл с травмой паха, Джонсон — с трещиной в руке.

В этом сезоне Андрей Василевский дебютировал в финале Кубка Стэнли и сразу же одержал первую победу, хотя провёл на льду чуть больше девяти минут. «Тампа» даже вела в серии 2−1, но «Чикаго» был лучше, пусть и на самую малость. Противостояние было равным, победить мог любой, но сказался опыт «ястребов». Пять первых матчей завершились с разницей в одну шайбу, в последней игре «Тампа» не смогла забить, в то время как у «Чикаго» выстрелили Данкан Кит и Патрик Кейн.



Тогда казалось, что «молнии» обязательно станут чемпионами если не через год, так через два. Но их путь в следующий финал вышел гораздо тернистее.

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Без плей-офф и острая критика от Кучерова

Костяк «Тампы» остался неизменным, но следующий сезон был полон сложностей. На горизонте маячило продление контрактов с ключевыми игроками, игра поначалу не очень клеилась, но к плей-офф «молнии» разыгрались. И лишились своего капитана, у которого нашли тромбы.



Несмотря на это, «Тампа» уверенно разобралась с «Детройтом» и «Айлендерс», а в финале Востока вела 3−2 в серии с «Питтсбургом», но затем рассыпалась в шестом матче и выглядела растерянной в седьмом. «Пингвины» в итоге взяли кубок, а «Тампе», как потом оказалось, пришлось ждать следующего плей-офф ещё два года.



Сезон-2016/2017 запомнился тем, что на «Тампу» свалилась эпидемия травм, Василевский стал полноправным первым номером, а Никита Кучеров практически в одиночку пытался затащить команду в плей-офф, но не хватило пары очков. Весной же он дал острое интервью, в котором прошёлся с критикой по сытым котам, получившим большие контракты и переставших выкладываться на сто процентов. Кучеров имел на то полное право, и в «Тампе» на эту критику отреагировали более чем спокойно.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Финал, 20.09.2020, 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз -

Оглушительный провал — 2019

В сезоне-2017/2018 «Тампа» начала меняться. Стив Айзерман провернул фантастическую сделку с «Монреалем», обменяв проблемного Джонатана Друена на молодого защитника Михаила Сергачёва. 19-летний россиянин сходу закрепился в составе и уже в первый сезон набрал 40 очков. Стал выходить на звёздный уровень Брэйден Пойнт, доросли до основы Энтони Чирелли и Янни Гурд, зимой расстались в Владиславом Наместниковым и приобрели Райана Макдону.



«Тампа» снова была самой результативной командой лиги, заняла первое место на Востоке и была одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли. В первых двух раундах были легко повержены «Нью-Джерси» и «Бостон», в финале Востока вели 3−2 с «Вашингтоном», но затем просто остановились.



Овечкин включил режим зверя, а Кучеров, Стэмкос и Хедман испарились со льда, а Василевский перестал спасать. Это был первый тревожный звоночек, но на него тогда, видимо, не обратили внимания.



Потому что следующий сезон «Тампа» начала так, что никто не сомневался, что летом именно она возьмёт кубок. Василевский (даже несмотря на сломанную в середине сезона ногу) наиграл на «Везину», Кучеров — на «Харт» и «Тед Линдсей», а заодно побил рекорд Могильного по очкам за сезон, «молнии» повторили рекорд лиги по количеству побед за сезон и выглядели неудержимыми.

Однако в первом же раунде эта команда безвольно уступила «Коламбусу» в четырёх матчах. Это был уже не звоночек, а смачная оплеуха. Весь сезон «молнии» играли, не зная проблем и страха, уверенные в своей всесильности, и тут их спустили с небес на землю. В Северной Америке этот провал назвали худшим крахом в истории спорта.

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Ответный удар

«Мы приняли всё на себя, по заслугам получили жёсткий удар в прошлом году, выдержали его и сейчас нанесли ответный удар. Облегчение ни с чем не может сравниться», — заявил главный тренер команды Джон Купер после выхода в финал Кубка Стэнли — 2020.

«Тампе» пришлось многое переосмыслить и осознать, что трудности закаляют. Понять, что нет смысла гнаться за рекордами, что поражения порой могут дать намного больше, чем победы, что нельзя относиться к остальным клубам свысока. Что одного таланта мало, нужен ещё характер и физическая мощь.



«Тампа» усилилась в нижних звеньях (Марун, Гудроу, Коулман) и линии защиты (избавилась от стареющих Строльмана и Джирарди, взяла Богосяна и Шаттенкирка) и принялась за дело. Внутренняя перестройка поначалу давалась негладко, но к плей-офф все пришли к единому знаменателю.

Кучеров, которого раньше критиковали за невнятную игру в решающих матчах, теперь выжигает всё на своём пути. Пойнт без потери качества заменил хрустального Стэмкоса в роли первого центра команды, защитники действуют на загляденье чётко, Василевский — сама сосредоточенность.

Эта «Тампа» закалилась за последние пять лет и теперь, кажется, по-настоящему готова к большим свершениям.