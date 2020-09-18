Овечкин требует у «Вашингтона» 12 миллионов долларов в год? В это нереально поверить

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Хоккейная Америка в эти дни живет не только предстоящим финалом Кубка Стэнли, который по понятным причинам должен быть интересен российскому болельщику. Шести русских одновременно на этой стадии плей-офф не было уже 20 лет. Но всегда найдется история, которую можно поставить вровень со сражением за главный клубный трофей. Если она, разумеется, связана с Овечкиным.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Его новый контракт с «Вашингтоном» — это горячая тема. Нынешнее соглашение сроком на 13 лет, которое было подписано еще в январем 2008-го, истекает только через год. Вести переговоры о продлении и подписаться можно уже сейчас. На днях взорвал ситуацию популярный фанатский сайт RMNB (в переводе — русская машина никогда не ломается), очень подробно освещающий жизнь клуба и Овечкина. Якобы источник, приближенный к руководству «Кэпиталз», сообщил автору, что игрок запросит 12 миллионов в год. Больше в НХЛ сейчас получает только звезда «Эдмонтона» Макдэвид.

Если слух был бы правдой, то требования со стороны лучшего снайпера современности оказались бы завышенными. В его мастерстве сомневаться не приходится — он продолжает стабильно класть голы один за одним. Здоровье сбоев пока не дает, поэтому есть основания рассчитывать еще на два-три хороших сезона.

Цель побить незыблемый рекорд Гретцки по голам, как утверждают близкие к игроку люди, сильно мотивирует Овечкина. В среду ему исполнилось 35 лет. Ни один игрок в истории НХЛ ранее в таком возрасте не заключал контракт с огромной зарплатой. Даже к десятке «лимонов» никто и близко не подходил.

Овечкин, вспоминая легендарный советский фильм, «вор авторитетный». Но мне сложно поверить, что в нынешней ситуации он проявит чрезмерное сребролюбие и наплюет на всех остальных. Капитан «Кэпиталз» умеет считать деньги, как и любой профессиональный спортсмен. Например, нынешний контракт он подписал самостоятельно под присмотром мамы, предварительно уволив своего агента Дона Мина. Человека очень влиятельного.

Сейчас максимальные требования можно будет трактовать как жадность. Во-первых, у команды совсем мало места под потолком, который в ближайшие годы выше отметки в 81,5 миллиона не поднимется. Причина — экономическая ситуация в связи с пандемией. Все эти цифры уже прописаны в будущем коллективном соглашении НХЛ и профсоюза игроков. На следующий сезон у «Кэпиталз» пока свободных 8,9 миллиона.

С почти гарантированным уходом основного вратаря Холтби нужен опытный напарник к молодому Самсонову. Также надо продлевать кого-то из опытных защитников — Диллона или Гудаса. Скорее всего, первого. Плюс давать новый контракт другому игроку обороны Зигенталеру. Получат шансы в основном составе молодые, талантливые игроки — защитники Фехервари и Алексеев, а также нападающий Макмайкл.

Через год помимо Овечкина надо будет переподписывать Самсонова и форварда второго звена Врану. Места для маневра не остается. Костяк «Кэпиталз» составляют опытные игроки преимущественно в возрасте под 30 и за 30. Все (Бэкстрем, Кузнецов, Карлсон, Оши, Эллер, Орлов) находятся на долгосрочных контрактах с приличными зарплатами.

Кого-то из них можно в теории обменять, но шансов усилить команду, взяв готового игрока покруче, помоложе и подешевле при практически фиксированном потолке почти нет. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис обожает Овечкина и, наверное, готов пойти ему навстречу даже в случае заоблачных требований. Кем-то придется пожертвовать.

И тут следует привести вторую причину, по которой капитан не будет ударяться в крайности. Его глобальные цели понятны — рекорд Гретцки и еще один Кубок Стэнли. Команда к этому готова и очень хочет ему помочь. Но если из пресловутых «12 миллионов» она не станет сильнее, то и к целям отношение со стороны других игроков будет соответствующее.

Считайте меня неисправимым идеалистом, но мне хочется верить в другую реальность. Овечкин уже заработал очень много денег за карьеру, при любом раскладе получит очень внушительную «десятку» в год еще на четыре-пять сезонов, сохранит свое безраздельное влияние в раздевалке, получит не материальный, но важный плюс в репутацию, а в глазах партнеров будет человеком, не забывающим о командных интересах. За такого можно в огонь, воду и за Кубком Стэнли.