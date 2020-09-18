Овечкин требует у «Вашингтона» 12 миллионов долларов в год? В это нереально поверить
Сомнительный инсайд из Северной Америки.
Сомнительный инсайд из Северной Америки.
Хоккейная Америка в эти дни живет не только предстоящим финалом Кубка Стэнли, который по понятным причинам должен быть интересен российскому болельщику. Шести русских одновременно на этой стадии
Его новый контракт с «Вашингтоном» — это горячая тема. Нынешнее соглашение сроком на 13 лет, которое было подписано еще в январем 2008-го, истекает только через год. Вести переговоры о продлении и подписаться можно уже сейчас. На днях взорвал ситуацию популярный фанатский сайт RMNB (в переводе — русская машина никогда не ломается), очень подробно освещающий жизнь клуба и Овечкина. Якобы источник, приближенный к руководству «Кэпиталз», сообщил автору, что игрок запросит 12 миллионов в год. Больше в НХЛ сейчас получает только звезда «Эдмонтона» Макдэвид.
Если слух был бы правдой, то требования со стороны лучшего снайпера современности оказались бы завышенными. В его мастерстве сомневаться не приходится — он продолжает стабильно класть голы один за одним. Здоровье сбоев пока не дает, поэтому есть основания рассчитывать еще на
Овечкин, вспоминая легендарный советский фильм, «вор авторитетный». Но мне сложно поверить, что в нынешней ситуации он проявит чрезмерное сребролюбие и наплюет на всех остальных. Капитан «Кэпиталз» умеет считать деньги, как и любой профессиональный спортсмен. Например, нынешний контракт он подписал самостоятельно под присмотром мамы, предварительно уволив своего агента Дона Мина. Человека очень влиятельного.
Сейчас максимальные требования можно будет трактовать как жадность.
С почти гарантированным уходом основного вратаря Холтби нужен опытный напарник к молодому Самсонову. Также надо продлевать
И тут следует привести вторую причину, по которой капитан не будет ударяться в крайности. Его глобальные цели понятны — рекорд Гретцки и еще один Кубок Стэнли. Команда к этому готова и очень хочет ему помочь. Но если из пресловутых «12 миллионов» она не станет сильнее, то и к целям отношение со стороны других игроков будет соответствующее.
Считайте меня неисправимым идеалистом, но мне хочется верить в другую реальность. Овечкин уже заработал очень много денег за карьеру, при любом раскладе получит очень внушительную «десятку» в год еще на
Михаил Зислис