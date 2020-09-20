Русский вратарь ведет «Даллас» к Кубку Стэнли. 35 спасений Худобина остановили «Тампу» в первом матче финала

Источник: AP 2020

2015 год. «Тампа» впервые за десять лет доходит до финала Кубка Стэнли. «Молнии» не справились с праймовым «Чикаго». Тогда Джон Купер был еще не одним из лучших тренеров НХЛ, а дебютантом, всего два года работающим в лиге. Помогал ему опытнейший Рик Боунесс, пришедший из «Ванкувера», с которым этот специалист также проигрывал в финальной серии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--872592f87c2174d970c9" data-vnd="872592f87c2174d970c9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=872592f87c2174d970c9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

2020 год. Джон Купер и Рик Боунесс по разные стороны баррикад. Но оба — в финале Кубка Стэнли. Кто-то из них неминуемо проиграет, поставив на себя печать лузера. Но другой, столь же неотвратимо, впишет себя в историю НХЛ. Будет ли это Купер, являющийся законодателем мод в лиге, или дождавшийся своего шанса 65-летний Боунесс, нам должен был рассказать финал.

— Мы пять лет работали вместе, многого добились, особенно в 2015 году. Вклад Боунесса в эти достижения был очень серьезным. Потом наши пути разошлись. Мы расстались друзьями. В НХЛ тренеры постоянно переходят из одной команды в другую, порой нам нужен шанс начать все с начала. Возможно, именно это и было нам необходимо в том году. Но меня бы здесь сейчас не было без помощи Боунесса. Мне был нужен человек, хорошо знакомый с лигой, который, если честно, стал для меня в некотором роде наставником. Я сам этого хотел, искал такого человека, и мне повезло, потому что я нашел Рика Боунесса. Он тогда был в поиске. Я очень многому у него научился, узнал, как работает лига, как добиться успеха, — рассказывает Купер.

Насколько Боунесс неожиданная фигура для финала Кубка Стэнли, настолько же неожиданные у его команды проявляются герои. Не успели мы переварить хет-трик Джоля Ковиранты в ворота «Вегаса», как за «звезд» отличился его тезка Хэнли. На счету 29-летнего защитника к этому моменту уже было два очка в плей-офф, но в НХЛ он не забивал ни в регулярном чемпионате, ни в розыгрыше Кубка Стэнли. И надо же было такому случиться, что уже совсем не молодой игрок обороны откроет счет голам в финальной серии.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

Впрочем, говоря о Киврианте как герое вчерашнего дня, мы несколько несправедливы. Финн, от которого пострадали «рыцари», нехило потрепал и «молний». Собственно, в моменте с голом Хэнли выключил из игры Брэйдена Поинта. Лидер «Тампы» остался лежать у борта, а на помощь ему примчался Зак Богосян. Отчасти именно то, что Ковиранта стянул на себя сразу двух игроков, позволило «Далласу».

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

На нейтрализации ведущих игроков соперника загадочный финн решил не останавливаться.

В конце второго периода Ковиранта, о чьем существовании широкая хоккейная общественность узнала только в этом году, забил сам. Не помешала даже самоотверженность Михаила Сергачева. Российский защитник вроде бы грамотно заблокировал бросок, но шайба магнитом отскочила обратно к форварду «Далласа». Со второй попытки он пробил Андрея Василевского.

К тому моменту счет был 2:1 в пользу «Далласа», а Ковиранта укрепил преимущество. Единственную шайбу номинальные фавориты забросили от конька. Бросок от синей линии привел к рикошету от Янни Гурда. А вот шайба, организованная парнями из Техаса, выдалась куда осмысленнее. Джейми Олексяк, как и Ковиранта, взял свое настойчивостью. Бросить дважды ему помог Александр Радулов. Российский нападающий стянул на себя все внимание, оставив для Олексяка целый фланг.

Стоит ли говорить, что все это время Антон Худобин был просто бесподобен? Российский вратарь, являющийся чуть ли не главным претендентом на «Конн Смайт Трофи», выручал свою команду раз за разом. К концу встречи на счету Худобина оказалось 35 сейвов.

Официальный сайт НХЛ

Особенно тяжело Худобину пришлось в третьем периоде. «Даллас» после гола Ковиранты даже не помышлял о собственных атаках. Нанеся с того момента всего два броска, подопечные Боунесса поразили пустые ворота, но до этого пережили двадцать не самых приятных минут. Команда из Техаса трижды играла в меньшинстве, а довольно продолжительное время «звезды» противостояли шестерке игроков «Тампы».

Купер вызвал Василевского на лавку аж за четыре минуты до сирены. Однако застарелые проблемы с реализацией большинства лишили «молний» шанса на чудо.