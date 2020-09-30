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13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
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11:32 (мск), источник: ТАСС

Ride the Lightning. Как строилась чемпионская «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами

Обладателями Кубка Стэнли стали Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков.

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К заветной цели клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» шел десять лет. Ключевой фигурой в строительстве чемпионской команды стал Стив Айзерман, который был назначен на пост генерального менеджера в 2010 году. В 2018-м он перешел на аналогичную должность в «Детройт», где провел всю свою игровую карьеру и завоевал три Кубка Стэнли.

В первый сезон при Айзермане «Тампа» дошла до финала конференции, после чего дважды подряд не выходила в плей-офф. Поворотный момент случился в сезоне-2013/14 — генменеджер доверил пост главного тренера Джону Куперу, до этого наставнику резервной команды «Молний». «Тампа» под руководством канадского специалиста сразу же стала показывать атакующий хоккей и вышла в плей-офф, где всухую уступила в первом раунде.

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Был взят курс на омоложение состава и строительство новой команды вокруг нынешнего капитана Стивена Стэмкоса и самого ценного игрока плей-офф 2020 года Виктора Хедмана. Клуб расстался со всеми игроками, обеспечившими победу в Кубке Стэнли 2004 года. В 2013 году был выкуплен контракт Венсана Лекавалье, а в 2014-м в «Рейнджерс» обменяли Мартена Сан-Луи (номера обоих хоккеистов выведены из обращения за заслуги перед клубом).

По ходу сезона-2013/14 в НХЛ дебютировал Никита Кучеров, а в следующем чемпионате — Андрей Василевский. Ставка на российских игроков не выглядела удивительным решением. Ведь «Детройт», в котором играл Айзерман, строился вокруг него и российских игроков легендарной пятерки (Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов). В сезоне-2014/15 «Тампа» дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила в шести матчах «Чикаго».

Спустя год флоридцы проиграли в финале конференции «Питтсбургу». Тогда удачно провел плей-офф Василевский, заменивший по ходу розыгрыша травмированного Бена Бишопа. Благодаря этому Айзерман решил сделать ставку на российского голкипера и в следующем сезоне обменял одного из лучших вратарей лиги на тот момент в «Лос-Анджелес». В 2017 году «Тампа» выменяла у «Монреаля» еще одного молодого россиянина — Михаила Сергачева.

Набирающий обороты звездный костяк команды был дополнен благодаря удачным выборам за пределами первого раунда драфта. Помимо Кучерова, таким образом, в команде оказались Брейден Пойнт, Энтони Сирелли, Алекс Киллорн и Ондржей Палат. То есть все нынешнее первое звено обладателей Кубка Стэнли (Кучеров — Пойнт — Палат), забросившее 31 шайбу в плей-офф, было выбрано за пределами первого раунда драфта.

В качестве свободных агентов были подписаны Янни Гурд и Тайлер Джонсон. Последним штрихом в комплектовании чемпионской команды стал обмен перспективного Нолана Фута в «Нью-Джерси» на форварда оборонительного плана Блейка Коулмана, который добавил агрессии в третьем звене, великолепно играл в меньшинстве и даже забивал. В том числе и в заключительном, шестом матче финала.

Кучеров оказался не нужен ЦСКА

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По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травмы плеч. В ЦСКА оплатили только одну операцию, второе плечо в клубе восстанавливать отказались, не поверили. О проблемах Кучерова узнали в «Тампе». Форвард прибыл во Флориду, его агент связался с Айзерманом, и вопрос с операцией был решен. Перед хирургическим вмешательством Айзерман сам приехал на разговор с хоккеистом.

За ЦСКА Кучеров в сумме провел 26 матчей, забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач, после чего принял решение расторгнуть контракт и уехать в Северную Америку. Сезон-2012/13 российский хоккеист начал в команде юниорской лиги, по ходу чемпионата он был вызван в «Тампу», где травму получил лучший снайпер и лидер команды Стэмкос.

Россиянину удалось забросить шайбу в первом же матче. Всего в дебютном сезоне он провел в НХЛ 58 встреч, в которых набрал 18 очков (9+9). С каждым сезоном Кучеров неизменно прогрессировал и улучшал свою игру и статистику. Всерьез о таланте россиянина хоккейная общественность заговорила уже в следующем сезоне, когда он набрал 65 (29+36) очков, затем записал на свой счет 66 очков (30+36), 85 (40+45) и 100 (39+61). В прошлом чемпионате лидер «Тампы» отметился 128 очками за результативность и стал лучшим бомбардиром, а его команда досрочно заняла первое место в «регулярке».

В нынешнем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром своей команды и в гладком чемпионате, и в плей-офф.

Василевский перенес удаление тромба

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Василевский дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Основным вратарем тогда считался Бишоп, а россиянин был лишь конкурентом за позицию сменщика. Ему пришлось отправиться в фарм-клуб, где он не сразу адаптировался к североамериканскому стилю игры и поначалу пропускал много шайб. Однако молодой вратарь постепенно вышел на высочайший уровень.

В конце своего первого сезона Василевский появился на льду во втором матче финальной серии с «Чикаго», заменив Бишопа. Россиянин отразил все пять бросков и стал первым с 1991 года вратарем, одержавшим победу в финальном матче после выхода на замену. Летом Василевский хорошо провел предсезонные сборы и был готов бороться за статус первого номера.

Но после первой тренировки в тренировочном лагере у Андрея нашли сгусток крови под ключицей. Удаление тромба потребовало хирургического вмешательства и нескольких месяцев на восстановление. Василевский сдюжил, после чего руководство сделало на него ставку как на основного голкипера на долгие годы. Россиянин не подвел. В последних трех сезонах он неизменно принимает участие в Матче звезд НХЛ, в 2019 году выиграл приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, а в 2020-м снова был номинирован на «Везина Трофи».

Значение Василевского в победном плей-офф невозможно переоценить, что подтверждал по ходу финальной серии тренер Джон Купер. «Уверяю вас, в нашей раздевалке все понимают, насколько велики каждодневная роль и польза Василевского для команды», — произнес он после одного из матчей. В завершившемся Кубке Стэнли россиянин побил рекорд НХЛ по числу побед в одном плей-офф (18). Пусть ему это позволил сделать измененный из-за пандемии формат соревнований, тем не менее это выдающееся достижение.

«Монреаль» обменял Сергачева после четырех матчей

«Монреаль» задрафтовал Михаила Сергачева в 2016 году под девятым номером. Молодому российскому защитнику дали возможность дебютировать в НХЛ, но после трех игр отправили в клуб юниорской лиги. В концовке регулярного чемпионата Сергачев был вызван в главную команду еще на один матч, а в межсезонье руководство канадской команды приняло решение обменять россиянина в «Тампу» на Друэна.

В новом клубе Сергачев сначала допускал много ошибок, но быстро освоиться ему помог опытный партнер по обороне Антон Строльман. В первый же полноценный сезон россиянин набрал 40 (9+31) очков. Игровое время Сергачева росло от сезона к сезону, и завершившийся плей-офф он провел в качестве защитника первой пары, действуя с Хедманом. 22-летний хоккеист набрал 10 (3+7) очков в матчах Кубка Стэнли.

Контракт Сергачева истекает. Российский игрок наверняка будет претендовать на долгосрочное соглашение с большой зарплатой, однако «Тампе» вряд ли удастся предоставить его. Из-за пандемии потолок зарплат в следующем сезоне останется прежним ($81,5 млн). Для формирования состава на следующий сезон свободны всего $5,3 млн. Из игроков основы действующие соглашения имеют один вратарь, всего три защитника и десять нападающих. Очевидно, что без обменов «Тампе» не обойтись. Сергачев может стать одним из тех, кто покинет действующих обладателей Кубка Стэнли.

Волков помог в решающем матче

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Александр Волков на протяжении всего плей-офф находился в «пузыре», принимал участие в тренировках, но в состав не проходил и за матчами наблюдал с трибуны. В системе «Тампы» Волков проводит уже третий год, но только в нынешнем сезоне его стали подпускать к основе. В регулярном чемпионате он провел девять матчей и отметился одной голевой передачей.

Время Волкова в плей-офф неожиданно пришло в решающий момент — в шестом матче серии с «Далласом». Включение форварда в состав позволило установить рекорд по количеству российских участников финальной серии Кубка Стэнли. В заключительной встрече на лед вышли сразу семь представителей нашей страны. Помимо четырех игроков «Тампы», это вратарь «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Волков отыграл 9 минут 34 секунды и действовал надежно. К тому же российский форвард косвенно поучаствовал в голе своей команды. В первом периоде на нем нарушил правила защитник «Далласа» Джон Клингберг, что привело к голу Пойнта в большинстве. «Тампа» победила со счетом 2:0 в шестом матче, таким образом, эта шайба стала победной.

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Артем Крук.

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