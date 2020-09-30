Ride the Lightning. Как строилась чемпионская «Тампа» с четырьмя российскими хоккеистами
Обладателями Кубка Стэнли стали Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков.
Обладателями Кубка Стэнли стали Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков.
К заветной цели клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» шел десять лет. Ключевой фигурой в строительстве чемпионской команды стал Стив Айзерман, который был назначен на пост генерального менеджера в 2010 году. В 2018-м он перешел на аналогичную должность в «Детройт», где провел всю свою игровую карьеру и завоевал три Кубка Стэнли.
В первый сезон при Айзермане «Тампа» дошла до финала конференции, после чего дважды подряд не выходила в
Был взят курс на омоложение состава и строительство новой команды вокруг нынешнего капитана Стивена Стэмкоса и самого ценного игрока
По ходу сезона-2013/14 в НХЛ дебютировал Никита Кучеров, а в следующем чемпионате — Андрей Василевский. Ставка на российских игроков не выглядела удивительным решением. Ведь «Детройт», в котором играл Айзерман, строился вокруг него и российских игроков легендарной пятерки (Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов). В сезоне-2014/15 «Тампа» дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила в шести матчах «Чикаго».
Спустя год флоридцы проиграли в финале конференции «Питтсбургу». Тогда удачно провел
Набирающий обороты звездный костяк команды был дополнен благодаря удачным выборам за пределами первого раунда драфта. Помимо Кучерова, таким образом, в команде оказались Брейден Пойнт, Энтони Сирелли, Алекс Киллорн и Ондржей Палат. То есть все нынешнее первое звено обладателей Кубка Стэнли (Кучеров — Пойнт — Палат), забросившее 31 шайбу в
В качестве свободных агентов были подписаны Янни Гурд и Тайлер Джонсон. Последним штрихом в комплектовании чемпионской команды стал обмен перспективного Нолана Фута в «Нью-Джерси» на форварда оборонительного плана Блейка Коулмана, который добавил агрессии в третьем звене, великолепно играл в меньшинстве и даже забивал. В том числе и в заключительном, шестом матче финала.
По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травмы плеч. В ЦСКА оплатили только одну операцию, второе плечо в клубе восстанавливать отказались, не поверили. О проблемах Кучерова узнали в «Тампе». Форвард прибыл во Флориду, его агент связался с Айзерманом, и вопрос с операцией был решен. Перед хирургическим вмешательством Айзерман сам приехал на разговор с хоккеистом.
За ЦСКА Кучеров в сумме провел 26 матчей, забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач, после чего принял решение расторгнуть контракт и уехать в Северную Америку. Сезон-2012/13 российский хоккеист начал в команде юниорской лиги, по ходу чемпионата он был вызван в «Тампу», где травму получил лучший снайпер и лидер команды Стэмкос.
Россиянину удалось забросить шайбу в первом же матче. Всего в дебютном сезоне он провел в НХЛ 58 встреч, в которых набрал 18 очков (9+9). С каждым сезоном Кучеров неизменно прогрессировал и улучшал свою игру и статистику. Всерьез о таланте россиянина хоккейная общественность заговорила уже в следующем сезоне, когда он набрал 65 (29+36) очков, затем записал на свой счет 66 очков (30+36), 85 (40+45) и 100 (39+61). В прошлом чемпионате лидер «Тампы» отметился 128 очками за результативность и стал лучшим бомбардиром, а его команда досрочно заняла первое место в «регулярке».
В нынешнем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром своей команды и в гладком чемпионате, и в
Василевский дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Основным вратарем тогда считался Бишоп, а россиянин был лишь конкурентом за позицию сменщика. Ему пришлось отправиться в
В конце своего первого сезона Василевский появился на льду во втором матче финальной серии с «Чикаго», заменив Бишопа. Россиянин отразил все пять бросков и стал первым с 1991 года вратарем, одержавшим победу в финальном матче после выхода на замену. Летом Василевский хорошо провел предсезонные сборы и был готов бороться за статус первого номера.
Но после первой тренировки в тренировочном лагере у Андрея нашли сгусток крови под ключицей. Удаление тромба потребовало хирургического вмешательства и нескольких месяцев на восстановление. Василевский сдюжил, после чего руководство сделало на него ставку как на основного голкипера на долгие годы. Россиянин не подвел. В последних трех сезонах он неизменно принимает участие в Матче звезд НХЛ, в 2019 году выиграл приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, а в 2020-м снова был номинирован на «Везина Трофи».
Значение Василевского в победном
«Монреаль» задрафтовал Михаила Сергачева в 2016 году под девятым номером. Молодому российскому защитнику дали возможность дебютировать в НХЛ, но после трех игр отправили в клуб юниорской лиги. В концовке регулярного чемпионата Сергачев был вызван в главную команду еще на один матч, а в межсезонье руководство канадской команды приняло решение обменять россиянина в «Тампу» на Друэна.
В новом клубе Сергачев сначала допускал много ошибок, но быстро освоиться ему помог опытный партнер по обороне Антон Строльман. В первый же полноценный сезон россиянин набрал 40 (9+31) очков. Игровое время Сергачева росло от сезона к сезону, и завершившийся
Контракт Сергачева истекает. Российский игрок наверняка будет претендовать на долгосрочное соглашение с большой зарплатой, однако «Тампе» вряд ли удастся предоставить его.
Александр Волков на протяжении всего
Время Волкова в
Волков отыграл 9 минут 34 секунды и действовал надежно. К тому же российский форвард косвенно поучаствовал в голе своей команды. В первом периоде на нем нарушил правила защитник «Далласа» Джон Клингберг, что привело к голу Пойнта в большинстве. «Тампа» победила со счетом 2:0 в шестом матче, таким образом, эта шайба стала победной.
Артем Крук.