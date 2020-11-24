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13:26 (мск), источник: ТАСС

Малкин заявил, что не отказался бы от нового контракта с клубом НХЛ «Питтсбург»

ТАСС, 24 ноября. Российский нападающий Евгений Малкин пока не ведет переговоры о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург», однако был бы не против продления соглашения. Комментарий игрока приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

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Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до 2022 года.

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Команда
Питтсбург Пингвинз

«У меня пока не было разговора с руководством о новом контракте, — сказал 34-летний Малкин. — Может быть, он произойдет после нового сезона, когда у меня останется последний год и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года — это приличный срок, надо играть, а там как сложится».

«Не знаю, откуда пошел такой слух (о том, что хоккеист может подписать трехлетний контракт с клубом — прим. ТАСС). Однако если руководство “Питтсбурга” реально планирует так поступить, это будет здорово», — добавил он.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 076 очков (416 шайб + 660 передач). Вместе с «Питтсбургом» форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Россиянин в минувшем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 74 (25+49) очка, став самым результативным игроком команды.

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