Малкин заявил, что не отказался бы от нового контракта с клубом НХЛ «Питтсбург»

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до 2022 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5af8c357aac8b385baa" data-vnd="a5af8c357aac8b385baa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5af8c357aac8b385baa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Питтсбург Пингвинз

«У меня пока не было разговора с руководством о новом контракте, — сказал 34-летний Малкин. — Может быть, он произойдет после нового сезона, когда у меня останется последний год и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года — это приличный срок, надо играть, а там как сложится».

«Не знаю, откуда пошел такой слух (о том, что хоккеист может подписать трехлетний контракт с клубом — прим. ТАСС). Однако если руководство “Питтсбурга” реально планирует так поступить, это будет здорово», — добавил он.