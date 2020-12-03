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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке

Шайба Александра Овечкина, российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», признана Sportsnet лучшей в XXI веке. Об этом сообщается на сайте канадского спортивного канала.

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На портале телеканала в несколько этапов проходило голосование. В финал вместе с Овечкиным вышел канадец Рик Нэш, отметившийся эффектным броском в игре против «Финикс Койотс» в 2008 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге болельщики отдали предпочтение шайбе россиянина, заброшенной в 2006-м также в ворота «Койотс». Овечкин смог огорчить соперника, нанеся бросок лежа на льду спиной к воротам.

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