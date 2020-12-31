СМИ: Никите Кучерову успешно провели операцию на бедре

По его информации, операция прошла во вторник в Нью-Йорке. В «Тампе» ожидают, что этап реабилитации и восстановления Кучерова продлится до конца регулярного чемпионата НХЛ.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубка Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду «Харт трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы «Тед Линдсей эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и «Арт Росс трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата).