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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Питтсбург» будет проводить домашние матчи на старте сезона без зрителей

«Питтсбург» проведет четыре стартовых домашних матча в регулярном чемпионате НХЛ без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2020

На трибунах смогут присутствовать только родственники и специально приглашенные гости клуба.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 13 января.

Власти Пенсильвании на данный момент запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «пингвины» проведут январские матчи на домашней арене без зрителей.

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