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09:36 (мск), источник: ТАСС

Во время тренировочных лагерей 27 игроков из девяти клубов НХЛ заразились коронавирусом

ТАСС, 13 января. Плановое тестирование на коронавирус игроков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время тренировочных лагерей выявило 27 положительных результатов в девяти командах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Тестирование проводилось ежедневно с 31 декабря по 11 января.

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17 тестов с положительными результатами из 27 сдали игроки «Далласа». Ранее НХЛ перенесла три первых матча команды в новом сезоне из-за заражения шести хоккеистов клуба и двух представителей тренерского штаба. В составе «Далласа» выступают россияне Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.

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Всего было взято 12 тыс. тестов у более чем 1200 игроков. Сообщается, что со стартом сезона НХЛ будет сообщать личности зараженных.

Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В первом матче регулярного чемпионата встретятся «Питтсбург» и «Филадельфия».

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