Во время тренировочных лагерей 27 игроков из девяти клубов НХЛ заразились коронавирусом

Тестирование проводилось ежедневно с 31 декабря по 11 января.
17 тестов с положительными результатами из 27 сдали игроки «Далласа». Ранее НХЛ перенесла три первых матча команды в новом сезоне из-за заражения шести хоккеистов клуба и двух представителей тренерского штаба. В составе «Далласа» выступают россияне Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.
Всего было взято 12 тыс. тестов у более чем 1200 игроков. Сообщается, что со стартом сезона НХЛ будет сообщать личности зараженных.
Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В первом матче регулярного чемпионата встретятся «Питтсбург» и «Филадельфия».