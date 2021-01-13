Во время тренировочных лагерей 27 игроков из девяти клубов НХЛ заразились коронавирусом

Тестирование проводилось ежедневно с 31 декабря по 11 января.

17 тестов с положительными результатами из 27 сдали игроки «Далласа». Ранее НХЛ перенесла три первых матча команды в новом сезоне из-за заражения шести хоккеистов клуба и двух представителей тренерского штаба. В составе «Далласа» выступают россияне Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27bad7fba53dc8361f7f" data-vnd="27bad7fba53dc8361f7f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27bad7fba53dc8361f7f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего было взято 12 тыс. тестов у более чем 1200 игроков. Сообщается, что со стартом сезона НХЛ будет сообщать личности зараженных.