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14:29 (мск), источник: ТАСС

Малкин намерен стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

ТАСС, 13 января. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин намерен стать первым российским игроком, который завоюет Кубок Стэнли четыре раза. Комментарий Малкина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В первом матче регулярного чемпионата встретятся «Питтсбург» и «Филадельфия».

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«Я стану первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить, мы все очень сильно хотим выиграть кубок еще раз. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будет играть вместе — два года, может быть, три», — сказал Малкин.

«Надеюсь, у меня не будет травм, я отлично себя чувствую, мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня — быть одним из лидеров в этой группе», — добавил он.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, за это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Из российских игроков по три раза побеждали в плей-офф НХЛ еще трое: Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

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