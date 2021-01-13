Малкин намерен стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В первом матче регулярного чемпионата встретятся «Питтсбург» и «Филадельфия».
«Я стану первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить, мы все очень сильно хотим выиграть кубок еще раз. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будет играть вместе — два года, может быть, три», — сказал Малкин.
«Надеюсь, у меня не будет травм, я отлично себя чувствую, мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня — быть одним из лидеров в этой группе», — добавил он.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, за это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Из российских игроков по три раза побеждали в плей-офф НХЛ еще трое: Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.