Малкин намерен стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

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Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В первом матче регулярного чемпионата встретятся «Питтсбург» и «Филадельфия».

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«Я стану первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить, мы все очень сильно хотим выиграть кубок еще раз. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будет играть вместе — два года, может быть, три», — сказал Малкин.

«Надеюсь, у меня не будет травм, я отлично себя чувствую, мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня — быть одним из лидеров в этой группе», — добавил он.