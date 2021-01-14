Хоккеист «Сан-Хосе» Летунов пропустит начало сезона НХЛ из-за протокола COVID-19

Летунов попал в список хоккеистов, которые не смогут принять участие в матчах НХЛ либо тренировках своих команд. О причинах отстранения россиянина не сообщается.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f25f7d64c85b5e0037f" data-vnd="1f25f7d64c85b5e0037f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f25f7d64c85b5e0037f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, отсутствие игрока может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

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В список, который будет обновляться ежедневно, также вошли следующие хоккеисты: Лоусон Крауз («Аризона»), Карсон Кульман («Бостон»), Эрик Джонсон («Колорадо»), Микко Койву («Коламбус»), Даррен Хелм и Кристиан Юос (оба — «Детройт»), Гаэтан Хаас и Джеймс Нил (оба — «Эдмонтон»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Кэлвин Питерсен, Кёртис Макдермид и Шон Уолкер (все — «Лос-Анджелес»), Алекс Стэлок («Миннесота»), Микаэль Гранлунд и Лука Сбиса (оба — «Нэшвилл»), Джастин Ричардс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Шейн Гостисбеер («Филадельфия»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Джорди Бенн и Джей Ти Миллер (оба — «Ванкувер»), Николай Элерс («Винипег»). Точное количество «недоступных» для игр и тренировок хоккеистов «Далласа», в составе которого было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, будет сообщено перед первой встречей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сан-Хосе» проведет первый матч нового сезона утром 15 января против «Аризоны».