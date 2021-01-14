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10:25 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сан-Хосе» Летунов пропустит начало сезона НХЛ из-за протокола COVID-19

ТАСС, 14 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Максим Летунов пропустит старт нового сезона согласно протоколу лиги о COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: Reuters

Летунов попал в список хоккеистов, которые не смогут принять участие в матчах НХЛ либо тренировках своих команд. О причинах отстранения россиянина не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, отсутствие игрока может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

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В список, который будет обновляться ежедневно, также вошли следующие хоккеисты: Лоусон Крауз («Аризона»), Карсон Кульман («Бостон»), Эрик Джонсон («Колорадо»), Микко Койву («Коламбус»), Даррен Хелм и Кристиан Юос (оба — «Детройт»), Гаэтан Хаас и Джеймс Нил (оба — «Эдмонтон»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Кэлвин Питерсен, Кёртис Макдермид и Шон Уолкер (все — «Лос-Анджелес»), Алекс Стэлок («Миннесота»), Микаэль Гранлунд и Лука Сбиса (оба — «Нэшвилл»), Джастин Ричардс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Шейн Гостисбеер («Филадельфия»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Джорди Бенн и Джей Ти Миллер (оба — «Ванкувер»), Николай Элерс («Винипег»). Точное количество «недоступных» для игр и тренировок хоккеистов «Далласа», в составе которого было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, будет сообщено перед первой встречей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сан-Хосе» проведет первый матч нового сезона утром 15 января против «Аризоны».

Летунову 24 года, он является игроком «Сан-Хосе» с 2018 года. В прошедшем сезоне россиянин принял участие в трех матчах команды в рамках регулярного чемпионата и забросил одну шайбу.

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