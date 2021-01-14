«Тампа» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ. Василевский отразил 22 броска
ТАСС, 14 января. «Тампа» со счетом 5:1 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 января. «Тампа» со счетом 5:1 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Тампы» Забитыми голами отметились Ондржей Палат (11-я минута), Мэттью Джозеф (17), Энтони Сирелли (18), Стивен Стэмкос (30), Брэйден Пойнт (47). За «Чикаго» заброшенной шайбой отметился Дилан Строум (57).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, защитник команды Михаил Сергачев отметился голевой передачей в эпизоде с голом Пойнта и закончил встречу с показателем полезности «+3», нападающий Александр Волков провел на площадке 12 минут 52 секунды и не смог отличиться. Защитник «Чикаго» Никита Задоров сыграл 19 минут 10 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».
В следующем матче команды снова сыграют друг с другом. Встреча пройдет 16 января.