Овечкина ждет очень трудный сезон: новый дивизион — бассейн с пираньями, новые цели — Эспозито и Бретт Халл

Мы провели опрос «Кто выиграет Кубок Стэнли» — победил, кто бы мог подумать, «Вашингтон», который мы поставили туда во многом из-за того, что «столичные» выиграли трофей еще в 2018-м и пока не растеряли никого из лидеров той команды, хотя состав очевидно стареет, стареет.

Осенью «Кэпиталс» совсем безвольно слили «Айлендерс» — и многим показалось, что два вылета в первом раунде закрыли чемпионское окно. Но пока в твоем составе Овечкин и Бэкстрем, которые еще дают огня, не стоит затевать перестройку ради перестройки — в «Вашингтон» приехал гуру быстрого результата Питер Лавиолетт, чтобы выжать из немолодого ядра «столичных» последние соки.

Поэтому не ждите, что Овечкин вдруг начнет беречь силы или (как, к примеру, Джонатан Тэйвс) будет в штыки воспринимать политику команды — «Кэпиталс» пока что претендуют на кубок и им нужен их капитан в полной силе. Ну, а мы кратко объясним основные точки Ови в этом сезоне.

Погоня за вечностью: Гартнер уже близко, Бретт Халл как цель

Начало 2020 года Овечкин начал с того, что за пару недель обогнал Лемье, Мессье и Айзермана по заброшенным шайбам — нереальное достижение для любого игрока, но мы-то еще несколько лет назад нацелили Ови на погоню за Уэйном Гретцки и добросовестно обновляли цифру в шаблоне «До Уэйна Гретцки осталось Х голов».

Эту погоню осложнило сразу несколько факторов. Прошлой осенью все радовались тому, что лига избежала локаута — но, как мы знаем, локаут случился глобальный. В концовке прошлого сезона Ови потерял 14 игр, в начале этого — 26, итого — 40. Добавьте к этому первый локаут, когда Овечкин упустил возможность дебютировать в лиге молодым, добавьте второй — и получается крупная цифра. Вот сколько голов приблизительно потерял Ови из-за всех форс-мажоров.

Сколько шайб потерял Овечкин Сезон Причина Игры Голы 2004/05 локаут 82 52 2012/13 локаут 34 23 2019/20 ковид 13 9 2020/21 ковид 26 ? Итого

155 84+

Конечно, эти цифры крайне приблизительны. Например, мы не знаем, смогла бы лига в случае избежания первого локаута ввести правила, которые помогли резко увеличить результативность в год приезда Овечкина, да и экстраполяция цифр укороченного сезона на обычный тоже дает завышенный результат.

Конечно, наши данные не учитывают потенциальные травмы и дисквалификации (а Овечкину обычно опаснее вторые, чем первые) — но даже если не высчитывать потенциальные голы в этом сезоне, то Ови мог бы уже иметь 790 шайб и уже думать об обгоне Горди Хоу.

Но пока у него другие ориентиры в вечной таблице. В прошлом сезоне Овечкин забивал 0,7 шайбы за игру — в сезоне из 56 игр это дает 39 шайб — вот кого он может перегнать:

Кого может перегнать Овечкин Игрок Шайбы Отрыв Майк Гартнер 708 3 Фил Эспозито 717 12 Марсель Дионн 731 26 Бретт Халл 741 36

Итак, в лучшем случае Овечкин уже в этом сезоне выйдет на четвертое место, обойдя Бретта Халла. Но это будет лучший случай — потому что лига усложнила жизнь снайперу, пусть и другого выхода у нее не было.

Обновленный дивизион: бассейн с пираньями

Когда речь заходит о рекорде Гретцки, то часто говорится о том, что он забивал в эпоху высочайшей результативности и смешной игры вратарей. Цифрам Овечкина, в свою очередь, в начале карьеры помог слабый дивизион: «Вашингтон» играл в нем с вечно перестраивавшейся «Флоридой», плохо перестроившейся «Атлантой» и деградировавшей после кубка «Каролиной» — соответственно, против них Ови играл чаще, чем против сильных команд дикого Запада.

Хотя последовавшая перекройка дивизионов не снизила результативность Ови: с учетом того, что Столичный дивизион отобрал звание самого хардкорного у Центрального, он забивал примерно столько же. Только в этом году все игры пройдут исключительно внутри дивизиона — и вместо «Каролины» и «Коламбуса» во временный Восточный дивизион войдут «Бостон» и «Баффало». Восемь игр с «Питтсбургом», восемь с «Айлендерс» — это будет не очень разнообразный сезон.

Не просто так эксперты The Athletic в этом году с большим отрывом отдают «Морис Ришар» Мэттьюсу, а не Овечкину — дело не только в традиционном хайпе вокруг игроков «Торонто» и не в давней мантре «Овечкин старый» — просто Остон может попробовать набить статистику в играх с «Оттавой» или с «Виннипегом», где оборону олицетворяет один вратарь. В Восточном же дивизионе даже «Баффало» пока не выглядит абсолютно безнадежным.

Состав и тренер: почти все те же там же

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт | Источник: AP 2020

Он написал мне на днях и спросил, не хочу ли я поужинать. Я сказал: «Я сейчас на карантине. Я не могу пойти». Я знаю его, он знает меня, но мы знаем друг друга не так хорошо. Так что это была бы прекрасная возможность. Питер Лавиолетт главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»

Седьмой тренер «Вашингтона» эры Овечкина, как ни странно, стал лишь вторым за это время, который имел опыт работы главным тренером в НХЛ до назначения в «Вашингтон».

Стиль Лавиолетта мы знаем давно: нацеленность на атаку, быстрая агрессивная игра с подключением защитников, очень высокий и активный прессинг (зачастую двумя форвардами за ворота). Эти принципы были основой его работы во всех командах лиги и в этом году вряд ли поменяются — тем более почти везде они давали быстрый успех.

Пока что Лавиолетт переместил Оши в первое звено вместо Уилсона (который, соответственно, уехал к Вране и Кузнецову), место в третьем звене занял новичок Даниэль Спронг, который все не может найти себя в НХЛ, а скоростной Карл Хагелин в четвертом звене должен прибавить ему веса. Конечно, это не окончательные версии — хотя Лави не относится к любителям «блендера» троек.

Самый известный новичок команды — Здено Хара — начнет сезон в третьей паре рядом со скоростным Ником Дженсеном. Огромный словак говорил журналистам, что поддерживал форму тренировками, даже во время карантина, сидя в номере отеля, а теперь готов выдержать две тренировочных сессии за 12 часов. Вполне возможно, он даже сможет подвинуть из второй пары Брендена Диллона.

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Ну, а сам Овечкин тем временем ведет неспешные переговоры о новом контракте с «Вашингтоном», начав с цифр Коннора Макдэвида (12,5 млн в год). Можно быть уверенным — он сделает все и покажет, что просит их не просто так. А там кто знает — учитывая планы НХЛ отпустить игроков на Игры в Пекин, в КХЛ заезжать не придется, и шутка Овечкина про контракт на 15 лет может стать ближе к реальности, чем мы думали. В конце концов, чем его тело хуже тела Ягра?