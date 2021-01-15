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09:33 (мск), источник: Sport24

Панарин и Шестеркин не смогли помочь канадскому таланту. Грустный дебют Лафренье в НХЛ — 0:4 в дерби

Это провал всего «Рейнджерс».

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Дерби Нью-Йорка скрывает в себе сразу несколько смыслов. С точки зрения систем = это противостояние разных философий. Молодые, талантливые, но несколько раздолбайские «Рейнджерс» против строгих структурированных и не самых творческих «Айлендерс». С точки зрения российских болельщиков — это матчи с недавних пор интересны вратарскими дуэлями. Отныне все четыре голкипера в Нью-Йорке родом из нашей страны.

Дебюта Ильи Сорокина в НХЛ уже в первом матче сезона мы не дождались. Да и наивно было рассчитывать, что экс-«армейца», который не играл с марта прошлого года, сразу бросят в пекло. Посмотреть пару-тройку игр с лавки и прочувствовать уровень лиги с лучших зрительских мест ему точно не помешает. А вот с появлением Алексиса Лафренье в «Рейнджерс» тянуть не стали. Первый номер драфта объявился на левом фланге третьего звена.

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Когда мы говорим о дебюте первых номеров драфта или просто больших талантов, то прежде всего вспоминаем покер Остона Мэттьюса в первой же игре. Впрочем, и просто гол в дебютном матче сгодится за джентльменский набор. Лафренье ничего подобного выкинуть не удалось. Он не так часто как хотелось бы касался шайбы и стал частью общего краха команды.

Первый период Лафренье в НХЛ выдался провальными. Но только на первый, дилетантский, взгляд. Штраф Алексис отбывал не за себя, а за команду, схватившую две минуты за нарушение численного состава. Да и «-1» первый номер драфта вряд ли заслужил. Гол Мэтью Барзала, при котором он присутствовал, это вина пары Диэнджэло — Джонсон. Лафренье не тянул команду вниз, но и не смог поднять ее с колен.

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«Рейнджерс» с первых же минут начали губить удаления. Уже на второй минуте Джек Джонсон неаккуратно сыграл клюшкой против Андерса Ли, а за партнера отомстил Брок Нельсон. За фол на Ли должны были удалять и другого защитника «синерубашечников» К’Андре Миллера, причем сразу на четыре минуты. Однако пострадавший форвард «Айлендерс» отличился без всяческой помощи арбитров. Вместо яркого празднования он на лавке сплевывал кровь.

Форвардам «Рейнджерс», в том числе и Артемию Панарину, было крайне сложно найти свободный лед. Пространства для творчестве соперник практически не предоставлял. Шансы в виде большинства своей команде давал Павел Бучневич, дважды вынудивший соперника сфолить на себе, но даже это не помогало. Отдельные игроки пытались «копать» на пятаке, но Готье остановил Семен Варламов, а гол Троубы арбитры отменили. Зато «островитяне» усилиями Джордана Эберле сделали счет 4:0.

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Лафренье в итоге за 15 с лишним минут нанес один бросок, завершив первый матч в НХЛ с отрицательным показателем полезности. Но стоит ли критиковать канадского вундеркинда? Лидеры, мягко говоря, его не поддержали. Шестеркин оказался не в силах остановить «Айлендерс» и даже пропустил пятую шайбу, которую не засчитали, а Панарин для игрока со статусом суперзвезды выглядел на удивление блекло и даже тяжело. Именно от него, а не от перспективного дебютанта, ждали чудес в первую очередь.

Нью-Йорк Рейнджерс
0:4
0:3, 0:1, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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