Забил почти от своих ворот! Первый русский гол сезона НХЛ организовал молодой талант Свечников: видео
Андрей отправил шайбу в пустые ворота.
Андрей отправил шайбу в пустые ворота.
К экватору второго игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российским болельщикам впору было начинать грустить. Да, их порадовал мегауверенным дебютом молодой защитник Александр Романов. Да, Александр Овечкин отдал два результативных ассиста и начал сезон с победы. Вот только русских голов никак не было. Ситуация взялся исправить 20-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников, от которого в этом году ждут очень многого.
«Говорил, говорю и буду говорить, что Андрей Свечников — это тот игрок, который если не этом сезоне, то в следующих выйдет на уровень топ-5 суперзвезд. У него потенциал огромнейший и есть все для того, чтобы стать одним из самых ярких игроков будущего десятилетия среди наших. Для этого есть очень серьезные предпосылки», — заявлял перед стартом регулярки бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
Свечников в игре с «Детройтом» смотрелся не очень ярко, зато нашел свой момент в концовке. При счете 2:0 в пользу «Харрикейнз» соперник снял вратаря, а россиянин поразил пустую рамку броском из своей зоны. Есть первый русский гол сезона НХЛ!
«Каролина» провела матч с заметным преимуществом — если бы не
В последствии немец был очень надежен, совершил 40 сэйвов и позволил «Харрикейнз» удвоить преимущество только в самой концовке, когда гости играли в большинстве.
Своими впечатлениями от матча со Sport24 поделился его комментатор Кирилл Корнилов.
— Какое общее впечатление от игры?
— На самом деле видно, что все команды
— Андрей Свечников неожиданно начал игру во втором звене, нанес сегодня только 2 броска. Вас это удивило?
— Если говорить конкретно об Андрее Свечникове, то меня удивило решение Бриндамора поставить его во второе звено. Я не говорю, что Стаал и Нечас — плохие партнеры, но прямо напрашивалась еще перед стартом сезона тройка
Хорошо, что Свечников забросил в первом же матче, пусть и в пустые ворота. Чувство гола всегда важно для любого игрока, который претендует на бомбардирскую гонку. В такой вязкой игре, когда ты перебрасываешь соперника, а шайба все никак не залетает, было важно забросить хоть
— «Детройт» считали безнадежным до старта сезона — по первой игре эти ожидания подтвердились?
— Стив Айзерман сделал очень важный шаг, официально объявив о перестройке.
— Как оцените дебют Наместникова?
— Меня немного удивило и обрадовало, что Владислава активно использовали в первой бригаде большинства. Он выходил вместе с Ларкиным, Мантой, Бертуцци и ДеКайзером на синей линии, располагался на пятаке. Я думаю, что у Наместникова в этому году роль изменится, учитывая, что у «Детройта» играть в первых двух тройках особо некому с точки зрения созидания, Владислав может получить другую роль и больше игрового времени, чем в прошлом году. Другое дело — как он этим всем воспользуется. Сегодня их сочетание с Задиной и Фаббри мне в целом понравилось: и по движению, и по контролю шайбы, однако бросков не хватало. В перспективе «Детройт» может стать мощной командой, но не сейчас, не в этом сезоне. На данный момент я смотрю на Центральный дивизион и не вижу «Детройт» в качестве претендента на попадание в