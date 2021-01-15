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09:47 (мск), источник: Sport24

Забил почти от своих ворот! Первый русский гол сезона НХЛ организовал молодой талант Свечников: видео

Андрей отправил шайбу в пустые ворота.

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К экватору второго игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российским болельщикам впору было начинать грустить. Да, их порадовал мегауверенным дебютом молодой защитник Александр Романов. Да, Александр Овечкин отдал два результативных ассиста и начал сезон с победы. Вот только русских голов никак не было. Ситуация взялся исправить 20-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников, от которого в этом году ждут очень многого.

«Говорил, говорю и буду говорить, что Андрей Свечников — это тот игрок, который если не этом сезоне, то в следующих выйдет на уровень топ-5 суперзвезд. У него потенциал огромнейший и есть все для того, чтобы стать одним из самых ярких игроков будущего десятилетия среди наших. Для этого есть очень серьезные предпосылки», — заявлял перед стартом регулярки бывший скаут сборной России Сергей Федотов.

Свечников в игре с «Детройтом» смотрелся не очень ярко, зато нашел свой момент в концовке. При счете 2:0 в пользу «Харрикейнз» соперник снял вратаря, а россиянин поразил пустую рамку броском из своей зоны. Есть первый русский гол сезона НХЛ!

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«Каролина» провела матч с заметным преимуществом — если бы не голкипер-новичок «Ред Уингз» Томас Грайсс, с результатом все стало бы ясно гораздо раньше. Но пропустив на 4-й минуте от Нино Нидеррайтера,

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В последствии немец был очень надежен, совершил 40 сэйвов и позволил «Харрикейнз» удвоить преимущество только в самой концовке, когда гости играли в большинстве.

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Своими впечатлениями от матча со Sport24 поделился его комментатор Кирилл Корнилов.

— Какое общее впечатление от игры?

— На самом деле видно, что все команды по-разному подошли к началу сезона, если во вчерашнем игровом дне все матчи были верховые, то сегодня наблюдаем уже более низовые встречи. «Детройт» — команда, которая почти год не играла, 12 новых игроков появилось по сравнению с прошлым сезоном, они достаточно неплохо оборонялись, в некоторых моментах, конечно, подтащил Грайс.

— Андрей Свечников неожиданно начал игру во втором звене, нанес сегодня только 2 броска. Вас это удивило?

— Если говорить конкретно об Андрее Свечникове, то меня удивило решение Бриндамора поставить его во второе звено. Я не говорю, что Стаал и Нечас — плохие партнеры, но прямо напрашивалась еще перед стартом сезона тройка Свечников-Ахо-Терявяйнен. Может, мы увидим это сочетание уже в следующей игре. Кстати, вспоминая первое большинство «Каролины», там поярче-то как раз сыграла спецбригада, в которой Свечников остался с этими ребятами. Когда «Детройт» схватил два удаления подряд, у Андрея были хорошие шансы занести шайбу в ворота вместе с вратарем, но подвела точность. В любом случае, давайте отметим, что Андрей один из лидеров по игровому времени, он провел на льду в районе 18 минут, больше только у Ахо и Терявяйнена, но эти ребята признанные лидеры. Конечно, Свечников провел далеко не лучший свой матч, но в целом и вся «Каролина» смотрелась пока не такой, как мы привыкли ее видеть последние два сезона под руководством Бриндамора. Сейчас нужно несколько матчей, чтобы вкатиться в сезон, Команда молодая, агрессивная, сомнений в том, что «Каролина» сегодня выиграет почти не было никаких, и один бросок от «Детройта» в третьем периоде — лучшее тому подтверждение.

Хорошо, что Свечников забросил в первом же матче, пусть и в пустые ворота. Чувство гола всегда важно для любого игрока, который претендует на бомбардирскую гонку. В такой вязкой игре, когда ты перебрасываешь соперника, а шайба все никак не залетает, было важно забросить хоть какой-то гол, и Свечников с этой задачей справился.

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— «Детройт» считали безнадежным до старта сезона — по первой игре эти ожидания подтвердились?

— Стив Айзерман сделал очень важный шаг, официально объявив о перестройке. Наконец-то назначили капитана — им стал Дилан Ларкин, как раз с этого все и начинается: определили человека, который должен стать лидером, спустя два года после завершения карьеры Зеттерберга. С этого момента стоит ждать больших изменений. Да, они буду не сразу, но я бы не сказал, что «Детройт» в этом сезоне будет так же безнадежен, как в прошлом. В воротах наконец-то появился вратарь, который может отражать много бросков — это Томас Грайс.

— Как оцените дебют Наместникова?

— Меня немного удивило и обрадовало, что Владислава активно использовали в первой бригаде большинства. Он выходил вместе с Ларкиным, Мантой, Бертуцци и ДеКайзером на синей линии, располагался на пятаке. Я думаю, что у Наместникова в этому году роль изменится, учитывая, что у «Детройта» играть в первых двух тройках особо некому с точки зрения созидания, Владислав может получить другую роль и больше игрового времени, чем в прошлом году. Другое дело — как он этим всем воспользуется. Сегодня их сочетание с Задиной и Фаббри мне в целом понравилось: и по движению, и по контролю шайбы, однако бросков не хватало. В перспективе «Детройт» может стать мощной командой, но не сейчас, не в этом сезоне. На данный момент я смотрю на Центральный дивизион и не вижу «Детройт» в качестве претендента на попадание в плей-офф. Но в перспективе, когда приедут Зайдер, Рэймонд и Валлиндер, эта команда сможет побороться за высокие места, с учетом того, что уже сейчас закладывается фундамент. После прошлогоднего сезона «Детройту» падать ниже некуда — там было дно такое крепкое, что вряд ли кто-то еще повторит такой результат. Ждем прогресса от Наместникова с точки зрения его амбиций.

Детройт Ред Уингз
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Каролина Харрикейнз
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