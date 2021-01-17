Первый гол белоруса Шаранговича в НХЛ принес «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (17-я минута) и белорусский нападающий Егор Шарангович (65), у проигравших отличился Патрис Бержерон (38). Шарангович забросил шайбу за 1,7 секунды до конца овертайма.

22-летний Шарангович провел свой второй матч в НХЛ, эта шайба стала для него первой в лиге. Сезон-2020/21 он начал в минском «Динамо», проведя 34 матча и набрав 25 (17 голов + 8 результативных передач) очков в Континентальной хоккейной лиге. Он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 141-м номером.