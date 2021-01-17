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00:59 (мск), источник: ТАСС

Первый гол белоруса Шаранговича в НХЛ принес «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

ТАСС, 17 января. «Нью-Джерси» в овертайме одержал победу над «Бостоном» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (17-я минута) и белорусский нападающий Егор Шарангович (65), у проигравших отличился Патрис Бержерон (38). Шарангович забросил шайбу за 1,7 секунды до конца овертайма.

22-летний Шарангович провел свой второй матч в НХЛ, эта шайба стала для него первой в лиге. Сезон-2020/21 он начал в минском «Динамо», проведя 34 матча и набрав 25 (17 голов + 8 результативных передач) очков в Континентальной хоккейной лиге. Он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 141-м номером.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев и его одноклубник защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

«Нью-Джерси» и «Бостон» провели второй очный матч. В первой игре «Бостон» одержал победу в серии буллитов — 3:2.

Нью-Джерси Дэвилз
2:1ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Бостон Брюинз
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