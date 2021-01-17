В Америке нашлась замена Овечкину? Пока русская суперзвезда мучается без голов, их штампует 20-летний Свечников
Два матча — две шайбы.
Два матча — две шайбы.
«Андрей идет и идет по нарастающей, у него в этом плане все очень неплохо. Надеюсь, его стабильность никуда не денется, и он будет продолжать набирать очки. Сейчас он вышел немного на другой уровень, находится в статусе лидера НХЛ, команда у него очень хорошая, молодая и сбалансированная, с хорошим тренером. Думаю, он будет только прогрессировать», — оценивал перспективы Андрея Свечникова перед стартом нового сезона бывший русский энхаэловец Андрей Николишин.
Кажется, первые дни регулярки доказали, что 20-летний нападающий «Каролины» действительно сделал очередной шаг вперед и готов поставить голы и очки на поток. В стартовой игре против «Детройта» игра у Свечникова не очень ладилась, но он перетерпел все
Хорошо, что Свечников забросил в первом же матче, пусть и в пустые ворота. Чувство гола всегда важно для любого игрока, который претендует на бомбардирскую гонку. В такой вязкой игре, когда ты перебрасываешь соперника, а шайба все никак не залетает, было важно забросить хоть
Повторный матч «Каролины» против «Ред Уингз» показал, что шайба в пустые ворота не прошла даром для молодого русского таланта. На этот раз «Харрикейнз» умудрились проиграть главному аутсайдеру сезона, перебросав его со счетом 31−21, но Свечников продолжил штамповать голы. В первой результативной комбинации клуба из Роли Андрей поучаствовал передачей — бросил по воротам в большинстве, а Винсент Трочек удачно подкорректировал полет шайбы.
Ну, а второй гол «Каролины» Свечников сделал сам. Хитанул в чужой зоне 193-сантиметрового Марка Стаала, получил передачу от Джордана Мартинука и классно прошил Джонатана Бернье в падении. Красота!
Пока тренерский штаб «Каролины» разбирается в причинах поражения от, возможно, слабейшего из соперников по сезону, российские болельщики могут порадоваться, что в Национальной хоккейной лиги появился наш хоккеист, забивающий в каждом матче. Да, дистанция в две игры слишком коротка, чтобы делать серьезные выводы, но ведь Свечников и в прошлом сезоне наколотил 24 шайбы. Очевидно, что он способен прогрессировать, вопрос в том — где находится его потолок?
Такой аванс может показаться слишком щедрым, но потенциально Свечников мог бы стать своеобразной заменой Александру Овечкину. Русская суперзвезда в двух первых матчах регулярного чемпионата осталась без голов, но даже если в Ови вскоре удастся исправить статистику, его спад в ближайшее время неизбежен —
Следующим в этом списке идет как раз Свечников. Сможет ли русский вундеркинд для начала стать первым русским снайпером НХЛ уже в этом сезоне? Пока он показал, что готов забивать даже в не самых удачных для себя и команды матчах, а это качество для снайпера — очень ценно.
Артём Гаев