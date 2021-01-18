Овечкин разошелся: забил, отдал, колотил по штангам. Но запорол решающий буллит и проиграл «Питтсбургу»

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Старт сезона для команд получился разным. «Вашингтон» в двух матчах уверенно переиграл «Баффало», а «Питтсбург» проиграл два матча «Филадельфии» с общим счетом 11:5. Малкин очков вообще не набрал, Овечкин хоть и не забивал, но отметился двумя голевыми передачами. Есть, впрочем, и вещи, которые и объединяли эти две команды. У «Пингвинз» обнаружились проблемы с защитной и вратарской линиями. Тристан Джарри не убедил в первых играх, во второй встречи его даже заменили на Кейси Десмиту, который вышел с первых минут в это воскресенье. У «Кэпиталз», несмотря на победы, Илья Самсонов выглядел не безупречно, а Витек Ванечек хоть и пропустил только один гол в своей дебютной игре и выиграл, все равно пока слишком неопытен для матчей с серьезными соперниками. Именно поэтому с первых минут против Малкина и Ко вышел русский вратарь.

Статистика говорила, что фаворит в этой битве команда из столицы. Однако если вспомнить историю противостояния клубов двух русских звезд, то все цифры отходят на второй план. Первая минута подтвердила последний факт. На 19-й секунде «Питтсбург» повел в счете — Родригес коньком отправил шайбу в ворота. Ошибся в этом эпизоде не только голкипер, но и Орлов, упустивший игрока соперника. В первой половине периода хозяева доминировали и чаще атаковали.

Однако включилась четвертая тройка «Кэпиталз» и Дауд сравнял счет. После чего инициатива оказалась уже у гостей. Второй гол в ворота «Питтсбурга» и первый для себя в этом сезоне забил Овечкин. Причем сделал это в необычной для себя манере — не из любимого «офиса», а с пятка. Началась атака с того, что Уилсон отобрал шайбу, отдал пас на Кузнецова, а тот изящно перенаправил ее на Александра.

Во втором периоде соперники продолжили обмениваться голами. Началось все с грубой ошибки Самсонова: Илья выехал к борту и попытался сделать передачу партнерам, но ошибся, в результате чего Блюгерс перехватил пас и отдал шайбу Сивиору, который поразил ворота. Гол засчитали не сразу, долго было непонятно, пересекла ли она линию. И если бы этого не произошло, то россиянин вышел бы героем из этой ситуации.

После ошибки Самсонов не расклеился и сделал несколько важных спасений, одно из которых точно тянет на суперсэйв. Его оппонент выглядел не всегда надежно, третью шайбу пропустил от Бэкстрема, второй голевой пас на свой счет записал Кузнецов. В итоге и «Вашингтон» пропустил третью шайбу. После 40 минут встречи по броскам было преимущество «столичных» 19−15, а на табло горело 3:3. Все-таки вратари в этом матче были не главными героями, и уж точно не спасителями.

Если лидеры «Кэпиталз» проявляли себя в этой встрече, то ведущие игроки «Пингвинз» молчали. Кросби удалялся, а Малкин вообще был малозаметен в атаке (первый бросок по воротам нанес лишь в середине третьего периода). Евгений запомнился только ударом между ногу Бэкстрема в первом периоде, за который в России точно бы получил удаление до конца, тут же судьи пропустили эпизод.