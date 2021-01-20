19-летний американец затмил Панарина и других русских. Хьюз тащит «Нью-Джерси» и в одиночку обыграл «Рейнджерс»

Восточный дивизион можно считать самым «русским» в НХЛ, что получилось во многом благодаря «Вашингтону» и «Рейнджерс», где выступает по четыре игрока из России. В команде из Нью-Йорка не просто много русских, там даже русский дуэт вратарей. Перед стартом сезона казалось, что Игорь Шестеркин будет железным номером один. Но после того, как Александр Георгиев сыграл на ноль с «Айлендерс», именно ему доверили играть следующий матч с «Нью-Джерси». Впрочем, в нем он не убедил и вряд ли выйдет с «Питтсбургом» через несколько дней, так как даже по ходу этой встречи его заменили.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дэвилз», которые в прошлом сезоне были чуть ли не главными аутсайдерами, нынешний чемпионат начали куда успешнее, набрав три очка в двух играх с «Бостоном». «Рейнджерс» они забили уже на первой минуте. Ни Георгиев, ни защитники просто не ожидали такой молниеносной атаки на 30-й секунде от третьей тройки соперника. Первый период вообще вышел неудачным для хозяев льда. «Дьяволы» успели и в большинстве сыграть, и вынудить русского голкипера много работать, а «синерубашечники» за первые десять минут лишь раз бросили по воротам соперника.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Впрочем, после перерыва команда «проснулась». Крайдер с передачи Панарина реализовал численное преимущество. Однако счет 1:1 был на табло лишь несколько минут. Довольно быстро Джек Хьюз вновь вывел свою команду вперед.

Еще через четыре минуты первый номер драфта 2019 оформил дубль. Первый дубль в своей карьере в НХЛ! В прошлом году на этого молодого парня свалилось много критики: общественность ждала от него феноменальной игры с первого матча, а он забуксовал. Все изменилось сейчас: в отсутствие травмированного Нико Хишера именно Хьюз стал лидером «Дэвилз», который способен в одиночку решать исход встреч. Его главный конкурент на драфте Какко, выступающий за «Рейнджерс», пока до этого не дорос. Дублем Хьюз не ограничился и еще отдал голевую передачу на Вууда в большинстве.

«Рейнджерс» тоже забили, и тоже в большинстве (в равных составах в этот вечер не все клеилось). На этот раз отличился Зибанежад, а в ассистентах вновь оказался Панарин. Бучневич, круто сыгравший с «Айлендерс», с «Нью-Джерси» был также хорош и набрал один результативный балл. Удручающее впечатление произвел другой русский игрок — речь о Гусеве. 28-летнего форварда не было видно на льду, он не поучаствовал ни в одной голевой атаке, а его тройка с Захой и Юнссоном была самой неэффективной в команде. В третьем периоде Никиту даже сняли с игры. Другой россиянин из «Дэвилз» выглядел куда лучше. Дмитрий Куликов, осенью перешедший в клуб, играет довольно много, причем надежно. С «Рейнджерс» впервые в сезоне заработал положительный показатель полезности.

Официальный сайт НХЛ

Матч получился крайне упорным. В середине третьего периода команда с Манхэттена сократила до минимума отставание в счете (забил Хытил) и устроила нервную концовку сопернику. На последних минутах голкиперу «дьяволов» Блэквуд пришлось стоять на голове, чтобы справиться с шквалом бросков от Панарина и Ко. Но он справился и помог своей команде победить.