19-летний американец затмил Панарина и других русских. Хьюз тащит «Нью-Джерси» и в одиночку обыграл «Рейнджерс»
Но хуже всего дела у Никиты Гусева.
Но хуже всего дела у Никиты Гусева.
Восточный дивизион можно считать самым «русским» в НХЛ, что получилось во многом благодаря «Вашингтону» и «Рейнджерс», где выступает по четыре игрока из России. В команде из
«Дэвилз», которые в прошлом сезоне были чуть ли не главными аутсайдерами, нынешний чемпионат начали куда успешнее, набрав три очка в двух играх с «Бостоном». «Рейнджерс» они забили уже на первой минуте. Ни Георгиев, ни защитники просто не ожидали такой молниеносной атаки на 30-й секунде от третьей тройки соперника. Первый период вообще вышел неудачным для хозяев льда. «Дьяволы» успели и в большинстве сыграть, и вынудить русского голкипера много работать, а «синерубашечники» за первые десять минут лишь раз бросили по воротам соперника.
Впрочем, после перерыва команда «проснулась». Крайдер с передачи Панарина реализовал численное преимущество. Однако счет 1:1 был на табло лишь несколько минут. Довольно быстро Джек Хьюз вновь вывел свою команду вперед.
Еще через четыре минуты первый номер драфта 2019 оформил дубль. Первый дубль в своей карьере в НХЛ! В прошлом году на этого молодого парня свалилось много критики: общественность ждала от него феноменальной игры с первого матча, а он забуксовал. Все изменилось сейчас: в отсутствие травмированного Нико Хишера именно Хьюз стал лидером «Дэвилз», который способен в одиночку решать исход встреч. Его главный конкурент на драфте Какко, выступающий за «Рейнджерс», пока до этого не дорос. Дублем Хьюз не ограничился и еще отдал голевую передачу на Вууда в большинстве.
«Рейнджерс» тоже забили, и тоже в большинстве (в равных составах в этот вечер не все клеилось). На этот раз отличился Зибанежад, а в ассистентах вновь оказался Панарин. Бучневич, круто сыгравший с «Айлендерс», с «Нью-Джерси» был также хорош и набрал один результативный балл. Удручающее впечатление произвел другой русский игрок — речь о Гусеве. 28-летнего форварда не было видно на льду, он не поучаствовал ни в одной голевой атаке, а его тройка с Захой и Юнссоном была самой неэффективной в команде. В третьем периоде Никиту даже сняли с игры. Другой россиянин из «Дэвилз» выглядел куда лучше. Дмитрий Куликов, осенью перешедший в клуб, играет довольно много, причем надежно. С «Рейнджерс» впервые в сезоне заработал положительный показатель полезности.
Матч получился крайне упорным. В середине третьего периода команда с Манхэттена сократила до минимума отставание в счете (забил Хытил) и устроила нервную концовку сопернику. На последних минутах голкиперу «дьяволов» Блэквуд пришлось стоять на голове, чтобы справиться с шквалом бросков от Панарина и Ко. Но он справился и помог своей команде победить.
Дарья Тубольцева