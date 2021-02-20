«Флорида» разгромила «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Дюклер (49). За «Детройт» отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против «Тампы» (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

«Флорида» набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. «Детройт» занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.

Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.

В другой встрече игрового дня «Каролина» на своей площадке обыграла «Чикаго» (5:3).