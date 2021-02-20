Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Куньлунь
42
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит
ХК Динамо
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
30
Хоккей. НХЛ
21.02
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21.02
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21.02
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
21.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.02
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.02
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.02
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.02
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
12
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
11:26 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» разгромила «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

ТАСС, 20 февраля. «Флорида» со счетом 7:2 обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Дюклер (49). За «Детройт» отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против «Тампы» (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

«Флорида» набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. «Детройт» занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.

Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.

В другой встрече игрового дня «Каролина» на своей площадке обыграла «Чикаго» (5:3).

Официальный сайт НХЛ
Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open
Разоблачитель допинга в России назвал абсурдом допуск ее на ОИ
Майгуров: Гараничев покинул чемпионат мира
У футболиста «Зенита» найден коронавирус
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
«Лацио» - «Сампдория» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь