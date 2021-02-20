«Флорида» разгромила «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд
ТАСС, 20 февраля. «Флорида» со счетом 7:2 обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 февраля. «Флорида» со счетом 7:2 обыграла «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Дюклер (49). За «Детройт» отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против «Тампы» (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.
«Флорида» набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. «Детройт» занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.
Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.
В другой встрече игрового дня «Каролина» на своей площадке обыграла «Чикаго» (5:3).