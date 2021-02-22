Панарина обвинили в избиении девушки

По словам специалиста, инцидент произошел в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Игрок вместе с несколькими легионерами пошел в бар. Там он по неизвестным причинам нанес несколько ударов гражданке Латвии. После этого хоккеиста задержала полиция.

По словам Назарова, за Панарина вступились авторитетные жители Риги, которые провели переговоры с сотрудниками правоохранительных органов и смогли замять историю. Тренер отметил, что слышал о сумме в 40 тысяч евро наличными.

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