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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил свою позицию

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров, обвинивший бывшего форварда подмосковного клуба, а ныне нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки, пояснил свою позицию.

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Источник: РИА "Новости"

Назаров заявил, что на 100 процентов уверен в правдивости информации. Он добавил, что есть несколько десятков свидетелей, в том числе действующие хоккеисты менеджеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут подтвердить его слова. «Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал специалист.

Тренер извинился перед пострадавшей девушкой и ее отцом за поступок Панарина, а также потребовал от хоккеиста ответа.

«Если ты любишь говорить правду по жизни, то, давай, жги дальше, не молчи. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки», — подытожил он.

20 февраля Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году. Латвийские журналисты связались с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнали, что указанного тренером происшествия не было.

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