Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер пояснил свою позицию

Назаров заявил, что на 100 процентов уверен в правдивости информации. Он добавил, что есть несколько десятков свидетелей, в том числе действующие хоккеисты менеджеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут подтвердить его слова. «Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал специалист.

Тренер извинился перед пострадавшей девушкой и ее отцом за поступок Панарина, а также потребовал от хоккеиста ответа.

«Если ты любишь говорить правду по жизни, то, давай, жги дальше, не молчи. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки», — подытожил он.

20 февраля Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году. Латвийские журналисты связались с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнали, что указанного тренером происшествия не было.