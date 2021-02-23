Быков — о ситуации с Панариным: Спорт становится политическим заложником
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался по поводу ситуации с Артемием Панариным.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался по поводу ситуации с Артемием Панариным.
«Да не отстранят Панарина от игр в Америке! Это выдуманные истории. Спорт становится политическим заложником! Нам просто нечего делать… Это чистый пиар для того, чтобы
Напомним, что бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назарова 22 февраля обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. В интервью «Комсомольской правде» он сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания.
(Владислав Флегонтов).