Быков — о ситуации с Панариным: Спорт становится политическим заложником

«Да не отстранят Панарина от игр в Америке! Это выдуманные истории. Спорт становится политическим заложником! Нам просто нечего делать… Это чистый пиар для того, чтобы кого-то заметили. Я за то, чтобы наше общество развивалась, где каждый помогает друг другу. А то получается так, что выносится грязь! Я противник этого» — сказал Быков «СЭ».