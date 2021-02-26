Отказался от 50 миллионов, а теперь дебютировал в НХЛ. Загидулин — десятый русский вратарь в лучшей лиге мира

О том, что вратарская российская школа переживает расцвет, ни для кого не секрет. Сразу три «Везины», завоеванные нашими голкиперами за последнее десятилетие, на это недвусмысленно намекают. Дуэль Василевский — Худобин в финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли тоже вполне показательна. Как и огромные контракты все того же Василевского и Бобровского, который, правда, свои $10 млн пока не отрабатывает. Ну, а в 2021 году в НХЛ раз за разом обновляется рекорд по количеству российских вратарей, сыгравших в одном сезоне.

Еще 12 февраля в лиге дебютировал Алексей Мельничук. Тогда 22-летний голкипер, начинавший сезон в «Торпедо», в середине третьего периода матча с «Лос-Анджелесом» заменил Мартина Джонса и отразил всего пять бросков по своим воротам. Мельничук стал девятым вратарем из России в нынешнем чемпионате НХЛ. С тех пор все мы ждали, кто станет десятым. Одним из основных кандидатов выглядел Иван Просветов, получающий регулярную практику в фарм-клубе «Аризоны». Однако, пока он только дожидается вызова в главную команду, его опередил Артем Загидулин.

Загидулин, как и Мельничук, дебютировал в НХЛ после провала его напарника. За полтора периода матча с «Оттавой» основной вратарь «Калгари» Давид Риттих пропустил четыре шайбы и уступил свое место россиянину. На лавке «огоньков» Артем появился не первый раз. Предыдущие два матча он наблюдал в качестве бэкапа, но повода выйти на замену попросту не было. В одном случае Риттих засушил «Торонто», а в повторной встрече вытянул команду в овертайм. Основной вратарь «Флэймз» Якоб Маркстрем все это время был травмирован.

Выйдя на лед на 32-й минуте, Загидулин довольно уверенно справился с первым броском по воротам, и на перерыв ушел с высоко поднятой головой. Свой первый период в Национальной хоккейной лиге он отыграл на ноль. Пусть этот период и не был полноценным.

Неприятности для Загидулина начались уже после перерыва. На 45-й минуте Ник Пол вошел в зону, отдал Колину Уайту, а тот нанес бросок, который не выглядит особо сложным для вратаря уровня НХЛ. Артем пропустил шайбу в ближний угол и, вроде бы, заслужил небольшую порцию критики. Но в оправдание дебютанту стоит сказать, что на повторе видно: перед тем, как попасть в ворота, шайба срикошетила о клюшку Ноа Хэнфлина — защитника «Калгари».

Ну, а спустя 10 минут все тот же Уайт сделал дубль. На этот раз форварда «Оттавы» бросили на пятаке. Вместе с ним защитники «Флэймз» оставили и своего молодого вратаря. Отметим, что среди провинившихся не было Никиты Нестерова. Более того, сыграв больше 18 минут, российский защитник «огоньков» ни разу не появился на льду в моменте с пропущенной шайбой. Учитывая, что их было шесть, это неплохое достижение.

Так что же Загидулин? Воспитанник магнитогорского «Металлурга», который половину текущего сезона провел в родном клубе, отыграл без малого полчаса и сделал 9 сейвов. Не бог весть какое достижение, но для дебюта неплохо. Ни в одной, ни во второй шайбе он не виноват, а иные голкиперы всю жизнь ждут своего шанса НХЛ, но так его и не получают.

Многих удивило, когда после года, проведенного в АХЛ, Загидулин подписал новый контракт с «Калгари». Тогда казалось, что вратарь, которого звали в Россию на неплохой контракт — порядка 50 миллионов в год, совершает ошибку. «Металлург» его видел в качестве напарника Василия Кошечкина и готов был вложиться в полноценное соглашение. Артем согласился приехать только в аренду.

Однако отказ от внушительного по меркам КХЛ контракта себя оправдал. Сначала Загидулин побывал в «пузыре» во время розыгрыша Кубка Стэнли, а последние пару месяцев стоял в очереди на попадание в состав «огоньков». И дождался! Вскоре Маркстрем поправится и двери в основу снова закроются, но пока у Загидулина есть возможность насладиться моментом. А там, глядишь, ему и полноценный матч сыграть дадут.