Невероятный гол русской звезды в Америке! Капризова называют богом после унижения канадской легенды
Он просто неудержим.
Он просто неудержим.
Карьера Кирилла Капризова в НХЛ начинается как увлекательный, но в
Вот и сейчас Капризов — всего восьмой игрок команды по количеству бросков. Сразу три защитника «Миннесоты» угрожают воротам чаще, чем претендент на «Колдер Трофи». Лидеры по этому показателю — Кевин Фиала и Джоэль Эрикссон Эк — одновременно являются и лучшими снайперами «дикарей». Они прекрасно знают простую хоккейную формулу: не бросая — не забьешь. Капризов ею иногда пренебрегает, то ли стесняясь собственного броска, то ли чрезмерно уважая партнеров.
Наглядно продемонстрировал это Кирилл в очередном матче с «Лос-Анджелесом». Напомним, что тот гол в овертайме, который стал для новокузнечанина первым в лиге, он забросил именно в ворота «королей». В конце января он забил команде из Калифорнии снова. И вот — третий раз, когда «Кингз» пострадали от русского новичка.
Сверкнул Капризов в первом периоде, когда решил поиздеваться над Дрю Даути. Покоритель Сочи и Ванкувера пытался
«Миннесота» умудрилась сделать результат не просто за один период, а за три минуты! Вслед за Капризовым отличились Ник Бьюгстад и уже упомянутый выше Эрикссон Эк. Швед вырвался вперед и обогнал Фиалу во внутренней снайперской гонке. А все вместе они прервали победную серию «Лос-Анджелеса», которая насчитывала шесть матчей. Второй и третий период «дикари» отыграли грамотно и по счету, но однажды все равно пропустили. Что до Капризова, то он ограничился одним шедевром, хотя в одном из эпизодов мог делать дубль.
После каждого локального успеха Капризова мы рассуждаем о его шансах на «Колдер Трофи». Однако с такой игрой россиянина становится понятно, что приз лучшему новичку сезона — это далеко не все, о чем он может мечтать. У Кирилла есть все шансы вывести «Миннесоту» в