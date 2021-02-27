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10:48 (мск), источник: Sport24

Невероятный гол русской звезды в Америке! Капризова называют богом после унижения канадской легенды

Он просто неудержим.

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Источник: AP 2020

Карьера Кирилла Капризова в НХЛ начинается как увлекательный, но в чем-то все же нелогичный сериал. Перед отъездом за океаном мы все знали этот парня как превосходного снайпера. Он и в финале Олимпиады забивал, и в КХЛ отгружал по 30 шайб за сезон. Вот и в дебютном матче за «Миннесоту» Капризову удалось отличиться. Да как? В овертайме! Но в том-то и парадокс, что после такого старта следующие шесть матчей россиянин не забивал. Более того, он даже на ворота особо не смотрел.

Вот и сейчас Капризов — всего восьмой игрок команды по количеству бросков. Сразу три защитника «Миннесоты» угрожают воротам чаще, чем претендент на «Колдер Трофи». Лидеры по этому показателю — Кевин Фиала и Джоэль Эрикссон Эк — одновременно являются и лучшими снайперами «дикарей». Они прекрасно знают простую хоккейную формулу: не бросая — не забьешь. Капризов ею иногда пренебрегает, то ли стесняясь собственного броска, то ли чрезмерно уважая партнеров.

Но стоит Капризову заиграть чуть наглее и начать лезть на ворота, как становится очевидно: он и на уровне НХЛ может быть топовым снайпером.

Наглядно продемонстрировал это Кирилл в очередном матче с «Лос-Анджелесом». Напомним, что тот гол в овертайме, который стал для новокузнечанина первым в лиге, он забросил именно в ворота «королей». В конце января он забил команде из Калифорнии снова. И вот — третий раз, когда «Кингз» пострадали от русского новичка.

Сверкнул Капризов в первом периоде, когда решил поиздеваться над Дрю Даути. Покоритель Сочи и Ванкувера пытался крепок-накрепко опекать победителя Пхенчхана, но сначала позволил ему бросить в ближний угол, а потом ничего не смог поделать с Кириллом за воротами. Новичок «Миннесоты», ощущая на себе дыхание звездного защитника, даже не думал сдаваться. Он забивал уже лежа, выдав невероятно красивый гол! Возможно, через много лет его будут крутить также, как гол Овечкина в ворота «Финикса».

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«Миннесота» умудрилась сделать результат не просто за один период, а за три минуты! Вслед за Капризовым отличились Ник Бьюгстад и уже упомянутый выше Эрикссон Эк. Швед вырвался вперед и обогнал Фиалу во внутренней снайперской гонке. А все вместе они прервали победную серию «Лос-Анджелеса», которая насчитывала шесть матчей. Второй и третий период «дикари» отыграли грамотно и по счету, но однажды все равно пропустили. Что до Капризова, то он ограничился одним шедевром, хотя в одном из эпизодов мог делать дубль.

После каждого локального успеха Капризова мы рассуждаем о его шансах на «Колдер Трофи». Однако с такой игрой россиянина становится понятно, что приз лучшему новичку сезона — это далеко не все, о чем он может мечтать. У Кирилла есть все шансы вывести «Миннесоту» в плей-офф, став при этом ее лучшим бомбардиром. Для команды, которая систематически вылетала в первом раунде, а два последних года не добиралась даже до этой стадии, подобный сценарий выглядит сказкой, а Капризов — мессией. Или Богом — именно так русского паренька называют фанаты «Миннесоты».

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Миннесота Уайлд
3:1
3:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
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