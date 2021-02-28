Капризов захватывает хоккейную Америку! Он выдал несколько крутых трюков, снова забил и продлил победную серию

Двухнедельный карантин, который продолжался для «Миннесоты» с 3 по 17 февраля, явно не пошел на пользу Кириллу Капризову. В двух матчах после возобновления сезона для «Уайлд» русский новичок не набрал ни одного результативного балла и заработал показатель полезности «-2». В ракурсе борьбы за «Колдер Трофи» такой спад выглядел не очень, но продолжался он совсем недолго.

С прошлой субботы (по североамериканскому времени) Капризов начал штамповать очки, выдав просто невероятную неделю. Ассистентский дубль против «Анахайма», гол и передача в игре с «Сан-Хосе», еще один дубль из голевых пасов во встрече с «Колорадо» и, наконец, фантастический гол в ворота «Лос-Анджелеса». Не неделя, а сказка!

На следующий день после шедевра в матче с «Кингз» Кирилл снова вышел на лед против этого же соперника и снова не подвел фанатов. В первом периоде «Уайлд» создали себе задел в две шайбы без участия россиянина: Юэль Эрикссон открыл счет, проявив завидную настойчивость, а Нико Штурм замкнул удивительную передачу Ника Бьюгстадта.

Но со стартом второй двадцатиминутки Капризов включился на полную. Уже на 2-й минуте он забил 5-й гол в сезоне. На этот раз обошлось без чумовых трюков — русский нападающий просто подкараулил бросок после неудавшегося броска Виктора Раска. Не так эффектно, зато по-прежнему эффективно!

Дальше Кирилла было не удержать, он выдавал номера на любой вкус. Например, вот так таскал хоккеистов «Лос-Анджелеса» по их зоне.

И выдавал мощнейшие передачи — будь Матс Цукарелло немного точнее, эту красоту в Америке крутили бы несколько дней.

Кажется, «короли» просто не знали, как остановить разбушевавшегося русского. Оригинальный способ придумал Джефф Картер, но остановить Капризова ему удалось ненадолго.

Очередной яркий матч Кирилла серьезно впечатлил НХЛ — теперь его фото украшает официальный твиттер лиги.

«Миннесоте» и ее лидеру все давалось так легко, что в итоге хозяева прозевали камбэк «Лос-Анджелеса». Команда из Калифорнии сократила отставание до минимума еще во втором периоде, а за 3 минуты до конца основного времени Адриан Кемпе организовал овертайм.

В дополнительной пятиминутке Капризов мог принести «Уайлд» победу — он убежал «1 в 0», но Картер догнал россиянина и тормознул его ценой удаления, реализовать которое хозяева не смогли.