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11:26 (мск), источник: Sport24

Капризов захватывает хоккейную Америку! Он выдал несколько крутых трюков, снова забил и продлил победную серию

Этого парня не остановить!

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Двухнедельный карантин, который продолжался для «Миннесоты» с 3 по 17 февраля, явно не пошел на пользу Кириллу Капризову. В двух матчах после возобновления сезона для «Уайлд» русский новичок не набрал ни одного результативного балла и заработал показатель полезности «-2». В ракурсе борьбы за «Колдер Трофи» такой спад выглядел не очень, но продолжался он совсем недолго.

С прошлой субботы (по североамериканскому времени) Капризов начал штамповать очки, выдав просто невероятную неделю. Ассистентский дубль против «Анахайма», гол и передача в игре с «Сан-Хосе», еще один дубль из голевых пасов во встрече с «Колорадо» и, наконец, фантастический гол в ворота «Лос-Анджелеса». Не неделя, а сказка!

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На следующий день после шедевра в матче с «Кингз» Кирилл снова вышел на лед против этого же соперника и снова не подвел фанатов. В первом периоде «Уайлд» создали себе задел в две шайбы без участия россиянина: Юэль Эрикссон открыл счет, проявив завидную настойчивость, а Нико Штурм замкнул удивительную передачу Ника Бьюгстадта.

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Но со стартом второй двадцатиминутки Капризов включился на полную. Уже на 2-й минуте он забил 5-й гол в сезоне. На этот раз обошлось без чумовых трюков — русский нападающий просто подкараулил бросок после неудавшегося броска Виктора Раска. Не так эффектно, зато по-прежнему эффективно!

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Дальше Кирилла было не удержать, он выдавал номера на любой вкус. Например, вот так таскал хоккеистов «Лос-Анджелеса» по их зоне.

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И выдавал мощнейшие передачи — будь Матс Цукарелло немного точнее, эту красоту в Америке крутили бы несколько дней.

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Кажется, «короли» просто не знали, как остановить разбушевавшегося русского. Оригинальный способ придумал Джефф Картер, но остановить Капризова ему удалось ненадолго.

Очередной яркий матч Кирилла серьезно впечатлил НХЛ — теперь его фото украшает официальный твиттер лиги.

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«Миннесоте» и ее лидеру все давалось так легко, что в итоге хозяева прозевали камбэк «Лос-Анджелеса». Команда из Калифорнии сократила отставание до минимума еще во втором периоде, а за 3 минуты до конца основного времени Адриан Кемпе организовал овертайм.

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В дополнительной пятиминутке Капризов мог принести «Уайлд» победу — он убежал «1 в 0», но Картер догнал россиянина и тормознул его ценой удаления, реализовать которое хозяева не смогли.

Но уйти от поражения «Лос-Анджелес» все-таки не смог. Цукарелло выдал чудо-пас на Мэтта Дамбу, а тот изящно принес «Миннесоте» шестую победу подряд. «Дикари» все ближе к единоличному лидерству в Западном дивизионе, ну, а их российская звезда свое лидерство в гонке новичков-бомбардиров только укрепляет — теперь у Капризова 17 очков и 5 баллов преимущества над ближайшим преследователем.

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Миннесота Уайлд
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
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