На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец. Ричи отправил Георгиева к врачам, но тот доиграл матч
Выглядело все это страшновато.
Выглядело все это страшновато.
Перед субботним матчем случилось знаковое для всех поклонников «Рейнджерс» событие: спустя почти год болельщики вернулись на «Мэдисон Сквер Гарден». Местные власти разрешили посещать матчи «синерубашечников» ограниченному количеству фанатов — 10% от общей вместимости арены.
Вполне вероятно, что именно возвращение болельщиков на трибуны помогло «Рейнджерс» разгромить «Бостон» в первом акте их двухматчевого противостояния. Дополнительным фактором для сплочения фанатов хозяев послужила ситуация, в которую угодила их главная звезда Артемий Панарин. Многие поклонники команды приносили на матчи плакаты в поддержку Хлебушка и поддерживали своих любимцев так, как никогда прежде.
Но воскресным вечером по московскому времени «Рейнджерс» не помогла бы даже полная арена «Мэдисон Сквэр Гарден». Как и днем ранее, место в воротах хозяев занял Александр Георгиев. Однако если бы в арсенале Дэвида Куинна имелась машина времени, он бы абсолютно точно изменил свое решение. Для россиянина с болгарскими гражданством матч не сложился с самого начала: на третьей минуте стартового периода Георгиев не понял защитника собственной команды и чуть не подарил шайбу сопернику, который мог оказаться перед пустыми ворота хозяев. Но обошлось.
«Бостон» с первой секунды играл очень жестко, не допускал прокатов и с завидной регулярностью впечатывал соперника в борт. Но в
Казалось, что замены вратаря не избежать, но после оперативного вмешательства медицинской бригады хозяев Александр вернулся в ворота. Правда, ненадолго: не прошло и минуты после пугающего своими возможными последствиями инцидента, как «Бостону» удалось открыть счет в матче. Чарли Койл после стремительного прорыва по флангу и шикарного броска отпраздновал четвертый гол в этом сезоне.
После пропущенной шайбы тренерский штаб «синерубашечников»
Получив после удаления Ричи численное преимущество, хозяева имели все шансы вернуться в игру: Бучневич расстреливал Раска с убойного расстояния, но удача отвернулась от воспитанника череповецкой «Северстали». А за 2 минуты до конца первого отрезка встречи «Бостон» удвоил преимущество: после выстрела Клифтона шайбу подправил Фредерик.
Второй период начался с хороших новостей для болельщиков «Рейнджерс»: Георгиев избежал серьезного повреждения и вернулся в рамку. Но на ход матча это обстоятельство никак не повлияло: «Брюинз» продолжали полностью контролировать игру и управлять ходом встречи. Хозяева ничего не могли противопоставить активности и агрессии своего соперника. Результатом беспомощности «синерубашечников» стал третий гол «Бостона» за авторством Макэвоя.
Шансы команды Куинна на спасение матча сохранялись только благодаря уверенной игре Георгиева, который не желал сдаваться и раз за разом выручал «Рейнджерс». Воля российского вратаря передалась полевым игрокам и конвертировалась в шайбу Блэквелла.
Но на большее хозяева не сподобились: устроив финальный штурм ворот Раска и сняв вратаря, «синерубашечники» получили четвертую шайбу в свои ворота и потеряли всякие шансы на положительный исход встречи.
В концовке хозяева
Максим Самарцев