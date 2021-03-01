На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец. Ричи отправил Георгиева к врачам, но тот доиграл матч

Перед субботним матчем случилось знаковое для всех поклонников «Рейнджерс» событие: спустя почти год болельщики вернулись на «Мэдисон Сквер Гарден». Местные власти разрешили посещать матчи «синерубашечников» ограниченному количеству фанатов — 10% от общей вместимости арены.

Вполне вероятно, что именно возвращение болельщиков на трибуны помогло «Рейнджерс» разгромить «Бостон» в первом акте их двухматчевого противостояния. Дополнительным фактором для сплочения фанатов хозяев послужила ситуация, в которую угодила их главная звезда Артемий Панарин. Многие поклонники команды приносили на матчи плакаты в поддержку Хлебушка и поддерживали своих любимцев так, как никогда прежде.

Но воскресным вечером по московскому времени «Рейнджерс» не помогла бы даже полная арена «Мэдисон Сквэр Гарден». Как и днем ранее, место в воротах хозяев занял Александр Георгиев. Однако если бы в арсенале Дэвида Куинна имелась машина времени, он бы абсолютно точно изменил свое решение. Для россиянина с болгарскими гражданством матч не сложился с самого начала: на третьей минуте стартового периода Георгиев не понял защитника собственной команды и чуть не подарил шайбу сопернику, который мог оказаться перед пустыми ворота хозяев. Но обошлось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» с первой секунды играл очень жестко, не допускал прокатов и с завидной регулярностью впечатывал соперника в борт. Но в какой-то момент жесткость «Брюинз» неумышленно переросла в форменную жестокость: получив большинство, парни Брюса Кесседи оккупировали чужой пятак и травмировали голкипера «Рейнджерс». 104-килограммовый форвард гостей Ричи в борьбе потерял равновесие и всем весом упал прямо на голову распластавшемуся Георгиеву, который с окровавленным лицом отправился на скамейку для оказания первой помощи. Выглядело все это жутковато.

Казалось, что замены вратаря не избежать, но после оперативного вмешательства медицинской бригады хозяев Александр вернулся в ворота. Правда, ненадолго: не прошло и минуты после пугающего своими возможными последствиями инцидента, как «Бостону» удалось открыть счет в матче. Чарли Койл после стремительного прорыва по флангу и шикарного броска отпраздновал четвертый гол в этом сезоне.

После пропущенной шайбы тренерский штаб «синерубашечников» все-таки выпустил на лед Шестеркина, а его коллега-соотечественник отправился к врачам для более детального обследования на предмет сотрясения.

Получив после удаления Ричи численное преимущество, хозяева имели все шансы вернуться в игру: Бучневич расстреливал Раска с убойного расстояния, но удача отвернулась от воспитанника череповецкой «Северстали». А за 2 минуты до конца первого отрезка встречи «Бостон» удвоил преимущество: после выстрела Клифтона шайбу подправил Фредерик.

Второй период начался с хороших новостей для болельщиков «Рейнджерс»: Георгиев избежал серьезного повреждения и вернулся в рамку. Но на ход матча это обстоятельство никак не повлияло: «Брюинз» продолжали полностью контролировать игру и управлять ходом встречи. Хозяева ничего не могли противопоставить активности и агрессии своего соперника. Результатом беспомощности «синерубашечников» стал третий гол «Бостона» за авторством Макэвоя.

Шансы команды Куинна на спасение матча сохранялись только благодаря уверенной игре Георгиева, который не желал сдаваться и раз за разом выручал «Рейнджерс». Воля российского вратаря передалась полевым игрокам и конвертировалась в шайбу Блэквелла.

Но на большее хозяева не сподобились: устроив финальный штурм ворот Раска и сняв вратаря, «синерубашечники» получили четвертую шайбу в свои ворота и потеряли всякие шансы на положительный исход встречи.

Официальный сайт НХЛ

В концовке хозяева все-таки показали свой характер: за секунду до конца встречи Лемье решил наказать обидчика Георгиева и схлестнулся с Ричи, вернув тому должок за неаккуратные действия, которые могли привести к тяжелой травме российского голкипера.