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09:27 (мск), источник: Sport24

На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец. Ричи отправил Георгиева к врачам, но тот доиграл матч

Выглядело все это страшновато.

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Источник: AP 2020

Перед субботним матчем случилось знаковое для всех поклонников «Рейнджерс» событие: спустя почти год болельщики вернулись на «Мэдисон Сквер Гарден». Местные власти разрешили посещать матчи «синерубашечников» ограниченному количеству фанатов — 10% от общей вместимости арены.

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Вполне вероятно, что именно возвращение болельщиков на трибуны помогло «Рейнджерс» разгромить «Бостон» в первом акте их двухматчевого противостояния. Дополнительным фактором для сплочения фанатов хозяев послужила ситуация, в которую угодила их главная звезда Артемий Панарин. Многие поклонники команды приносили на матчи плакаты в поддержку Хлебушка и поддерживали своих любимцев так, как никогда прежде.

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Но воскресным вечером по московскому времени «Рейнджерс» не помогла бы даже полная арена «Мэдисон Сквэр Гарден». Как и днем ранее, место в воротах хозяев занял Александр Георгиев. Однако если бы в арсенале Дэвида Куинна имелась машина времени, он бы абсолютно точно изменил свое решение. Для россиянина с болгарскими гражданством матч не сложился с самого начала: на третьей минуте стартового периода Георгиев не понял защитника собственной команды и чуть не подарил шайбу сопернику, который мог оказаться перед пустыми ворота хозяев. Но обошлось.

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«Бостон» с первой секунды играл очень жестко, не допускал прокатов и с завидной регулярностью впечатывал соперника в борт. Но в какой-то момент жесткость «Брюинз» неумышленно переросла в форменную жестокость: получив большинство, парни Брюса Кесседи оккупировали чужой пятак и травмировали голкипера «Рейнджерс». 104-килограммовый форвард гостей Ричи в борьбе потерял равновесие и всем весом упал прямо на голову распластавшемуся Георгиеву, который с окровавленным лицом отправился на скамейку для оказания первой помощи. Выглядело все это жутковато.

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Казалось, что замены вратаря не избежать, но после оперативного вмешательства медицинской бригады хозяев Александр вернулся в ворота. Правда, ненадолго: не прошло и минуты после пугающего своими возможными последствиями инцидента, как «Бостону» удалось открыть счет в матче. Чарли Койл после стремительного прорыва по флангу и шикарного броска отпраздновал четвертый гол в этом сезоне.

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После пропущенной шайбы тренерский штаб «синерубашечников» все-таки выпустил на лед Шестеркина, а его коллега-соотечественник отправился к врачам для более детального обследования на предмет сотрясения.

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Получив после удаления Ричи численное преимущество, хозяева имели все шансы вернуться в игру: Бучневич расстреливал Раска с убойного расстояния, но удача отвернулась от воспитанника череповецкой «Северстали». А за 2 минуты до конца первого отрезка встречи «Бостон» удвоил преимущество: после выстрела Клифтона шайбу подправил Фредерик.

Второй период начался с хороших новостей для болельщиков «Рейнджерс»: Георгиев избежал серьезного повреждения и вернулся в рамку. Но на ход матча это обстоятельство никак не повлияло: «Брюинз» продолжали полностью контролировать игру и управлять ходом встречи. Хозяева ничего не могли противопоставить активности и агрессии своего соперника. Результатом беспомощности «синерубашечников» стал третий гол «Бостона» за авторством Макэвоя.

Шансы команды Куинна на спасение матча сохранялись только благодаря уверенной игре Георгиева, который не желал сдаваться и раз за разом выручал «Рейнджерс». Воля российского вратаря передалась полевым игрокам и конвертировалась в шайбу Блэквелла.

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Но на большее хозяева не сподобились: устроив финальный штурм ворот Раска и сняв вратаря, «синерубашечники» получили четвертую шайбу в свои ворота и потеряли всякие шансы на положительный исход встречи.

Официальный сайт НХЛ

В концовке хозяева все-таки показали свой характер: за секунду до конца встречи Лемье решил наказать обидчика Георгиева и схлестнулся с Ричи, вернув тому должок за неаккуратные действия, которые могли привести к тяжелой травме российского голкипера.

Максим Самарцев

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1:4
0:2, 0:1, 1:1
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