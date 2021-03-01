Русского защитника долго критиковали за ошибки и нелепые драки, а он забил. Первый гол Задорова за «Чикаго»
Евгений Свечников уже забивает в большинстве «Детройта».
Евгений Свечников уже забивает в большинстве «Детройта».
Наверное, нет в этом сезоне НХЛ более критикуемого русского игрока, чем Никита Задоров. Евгений Малкин тоже провалил старт регулярного чемпионата, но он — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, который всю заокеанскую карьеру провел в одном клубе. У Джино со стороны болельщиков «Питтсбурга» есть определенный кредит доверия. Задоров подобным
После особенно неудачных матчей Задорова называли и «мусором», и «мусорным контейнером». Чуть менее кровожадные фанаты «ястребов» просто требовали убрать россиянина с глаз долой. Но насколько оправдан хейт Никиты? Отдельные матчи он и правда проваливал, причем с треском, но если посмотреть на дистанцию чемпионата, то,
Скорее дело в образе неповоротливого здоровяка, который больше говорит, чем делает. С пафосными речами Никиты знакомы как в России, так и в Америке. Он вроде бы имеет все для того, чтобы уничтожать соперников, но как только ему попался Джейми Бенн — ореол Геракла рассеялся. Капитан «Далласа», который значительно меньше Задорова по всем антропометрическим показателям, уделал его в драке, дав повод для очередной порции насмешек.
А еще Задоров никак не мог забить. Причем были матчи, в которых Никита наносил по четыре броска в створ. Но шайба категорически не шла в ворота. Безголевая серия российского защитника прервалась в домашнем матче с «Детройтом». Его команда отправила в ворота аутсайдера семь шайб, а начало этому разгрому положил как раз Задоров. В середине первого периода он точно бросил с кистей — 1:0!
Задоров забросил первую шайбу за новую команду, но идеальной его игру против «Детройта» назвать, увы, нельзя. Он хоть и закончил матч с «+1», но однажды «Чикаго» в присутствии русского защитника
Из семи шайб «Чикаго» одну в ворота «Детройта» отправил Патрик Кейн — многолетний лидер «ястребов». И эта шайба стала для американца юбилейной. Двукратный обладатель Кубка Стэнли достиг отметки в 400 голов в НХЛ.
А что же «Детройт»? Когда вы проигрываете 2:7 — сложно искать позитив. Однако для одного отдельно взятого игрока матч против «Чикаго» сложился вполне удачно. Особенно приятно, что этим человеком стал не
Остается надеяться, что и для Задорова, и для Свечникова этот матч станет поворотным. Никита должен обрести уверенность в атаке, что может компенсировать его ошибки у своих ворот. Тогда как Евгений уже заслужил повышение из четвертого звена или, хотя бы, постоянного места в бригаде большинства.
Дмитрий Ерыкалов