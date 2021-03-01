Русского защитника долго критиковали за ошибки и нелепые драки, а он забил. Первый гол Задорова за «Чикаго»

Наверное, нет в этом сезоне НХЛ более критикуемого русского игрока, чем Никита Задоров. Евгений Малкин тоже провалил старт регулярного чемпионата, но он — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, который всю заокеанскую карьеру провел в одном клубе. У Джино со стороны болельщиков «Питтсбурга» есть определенный кредит доверия. Задоров подобным карт-бланшем от фан-базы «Чикаго» обделен. Мало того, что он новичок, которому нужно для начала завоевать уважение болельщиков, так Никита еще и поводы дает для критики.

После особенно неудачных матчей Задорова называли и «мусором», и «мусорным контейнером». Чуть менее кровожадные фанаты «ястребов» просто требовали убрать россиянина с глаз долой. Но насколько оправдан хейт Никиты? Отдельные матчи он и правда проваливал, причем с треском, но если посмотреть на дистанцию чемпионата, то, во-первых, он в плюсе по показателю полезности, а во-вторых, далеко не лидер «Чикаго» по грубым голевым ошибкам. До легендарного Данкана Кита, который в этой регулярке привозит непозволительно много, нашему защитнику далеко.

Скорее дело в образе неповоротливого здоровяка, который больше говорит, чем делает. С пафосными речами Никиты знакомы как в России, так и в Америке. Он вроде бы имеет все для того, чтобы уничтожать соперников, но как только ему попался Джейми Бенн — ореол Геракла рассеялся. Капитан «Далласа», который значительно меньше Задорова по всем антропометрическим показателям, уделал его в драке, дав повод для очередной порции насмешек.

А еще Задоров никак не мог забить. Причем были матчи, в которых Никита наносил по четыре броска в створ. Но шайба категорически не шла в ворота. Безголевая серия российского защитника прервалась в домашнем матче с «Детройтом». Его команда отправила в ворота аутсайдера семь шайб, а начало этому разгрому положил как раз Задоров. В середине первого периода он точно бросил с кистей — 1:0!

Задоров забросил первую шайбу за новую команду, но идеальной его игру против «Детройта» назвать, увы, нельзя. Он хоть и закончил матч с «+1», но однажды «Чикаго» в присутствии русского защитника все-таки пропустил. В конце стартового периода он слишком высоко выбросился за Владиславом Наместниковым, а тот, в свою очередь, начал голевую атаку. Задоров не сумел ни прервать передачу соотечественника, ни вернуться своевременно на пятак.

Из семи шайб «Чикаго» одну в ворота «Детройта» отправил Патрик Кейн — многолетний лидер «ястребов». И эта шайба стала для американца юбилейной. Двукратный обладатель Кубка Стэнли достиг отметки в 400 голов в НХЛ.

А что же «Детройт»? Когда вы проигрываете 2:7 — сложно искать позитив. Однако для одного отдельно взятого игрока матч против «Чикаго» сложился вполне удачно. Особенно приятно, что этим человеком стал не кто-нибудь, а Евгений Свечников. Переломанный и практически списанный со счетов нападающий забивает уже во втором матче подряд!

Свечников-старший забил при счете 1:5 в третьем периоде, но куда любопытнее то, как он это сделал. Если накануне Евгений против того же «Чикаго» провел 12 минут, и выходил исключительно в равных составах, то на этот раз ему предоставили минуту в большинстве. Одного появления во второй спецбригаде хватило 24-летнему форварду, чтобы из левого круга вбрасывания пробить в ближний угол.

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Остается надеяться, что и для Задорова, и для Свечникова этот матч станет поворотным. Никита должен обрести уверенность в атаке, что может компенсировать его ошибки у своих ворот. Тогда как Евгений уже заслужил повышение из четвертого звена или, хотя бы, постоянного места в бригаде большинства.