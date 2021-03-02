На карьере русского форварда в Канаде поставили крест, а он вернулся и забил. Анисимову помог немец Штюцле

Когда в начале февраля «Оттава» выставила Артема Анисимова на драфт отказов, казалось, что карьера российского нападающего в НХЛ подошла к концу. Кому еще он может пригодиться измученный травмами 32-летний игрок, от которого отказалась худшая, на тот момент, команда лиги? Анисимову сулили пусть не моментальное, но скорое возвращение в Россию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Анисимов остался в «Оттаве». Ни одна команда не заинтересовалась бывшим напарником Панарина и Кейна, а нынешний клуб Артема не стал отправлять его в фарм-клуб. Уже через пару дней после прохождения драфта отказов россиянин вернулся в состав. Однако о его присутствии в ростере «Сенаторз» до недавнего времени вспоминать не приходилось.

После попадания на драфт отказов Анисимов провел три матча без очков и вновь угодил в запас — на этот раз больше, чем на неделю. Вернуться ему помог Дерек Степан, а точнее — его травма. В первом же матче, когда Артем подменял угодившего в лазарет партнера, он отдал передачу, а сегодня забросил первую шайбу в сезоне!

На очередной матч с «Калгари», а их у «Оттавы» в расписании три подряд, Анисимов вышел в четвертом звене. Пару дней назад бонусом к этой не самой завидной роли россиянин получил немного времени в большинстве, но в конкретном случае Ди Джей Смит выписал нашему форварду меньше восьми минут.

Получив наименьшее игровое время среди всех хоккеистов «Оттавы», Анисимов воспользовался своим айстаймом на все сто. В начале второго периода он оказался на льду вместе с Тимом Штюцле — немецким вундеркиндом, который является одним из главных конкурентов Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер».

Собственно, именно Штюцле и сделал гол для Анисимова. Перехватил шайбу в средней зоне, протащил ее за синюю линию и сделал эстетскую скидку на россиянина. В этом моменте Артем должен был испытать чувство дежавю. Примерно так ему в свое время подносили снаряды Кейн с Панариным. Вспомнив былое, Анисимов нанес безукоризненный бросок. Как-никак, в лучшие годы он забивал по 20 шайб за сезон.

Официальный сайт НХЛ

Этот гол не стал для главного тренера «Оттавы» поводом чаще выпускать Анисимова на лед. Но команда из столицы Канады добилась уверенной победы — 5:1, так что критиковать наставника «Сенаторз» сложно. Помимо Анисимова в протоколе отличился Евгений Дадонов — он своим броском поставил точку в матче. Одним из ассистентов в его шайбе стал Никита Зайцев, а Артем Зуб завершил игру с «+1».