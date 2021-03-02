На карьере русского форварда в Канаде поставили крест, а он вернулся и забил. Анисимову помог немец Штюцле
Но он все равно играет меньше всех в команде.
Но он все равно играет меньше всех в команде.
Когда в начале февраля «Оттава» выставила Артема Анисимова на драфт отказов, казалось, что карьера российского нападающего в НХЛ подошла к концу. Кому еще он может пригодиться измученный травмами 32-летний игрок, от которого отказалась худшая, на тот момент, команда лиги? Анисимову сулили пусть не моментальное, но скорое возвращение в Россию.
Но Анисимов остался в «Оттаве». Ни одна команда не заинтересовалась бывшим напарником Панарина и Кейна, а нынешний клуб Артема не стал отправлять его в
После попадания на драфт отказов Анисимов провел три матча без очков и вновь угодил в запас — на этот раз больше, чем на неделю. Вернуться ему помог Дерек Степан, а точнее — его травма. В первом же матче, когда Артем подменял угодившего в лазарет партнера, он отдал передачу, а сегодня забросил первую шайбу в сезоне!
На очередной матч с «Калгари», а их у «Оттавы» в расписании три подряд, Анисимов вышел в четвертом звене. Пару дней назад бонусом к этой не самой завидной роли россиянин получил немного времени в большинстве, но в конкретном случае Ди Джей Смит выписал нашему форварду меньше восьми минут.
Собственно, именно Штюцле и сделал гол для Анисимова. Перехватил шайбу в средней зоне, протащил ее за синюю линию и сделал эстетскую скидку на россиянина. В этом моменте Артем должен был испытать чувство дежавю. Примерно так ему в свое время подносили снаряды Кейн с Панариным. Вспомнив былое, Анисимов нанес безукоризненный бросок.
Этот гол не стал для главного тренера «Оттавы» поводом чаще выпускать Анисимова на лед. Но команда из столицы Канады добилась уверенной победы — 5:1, так что критиковать наставника «Сенаторз» сложно. Помимо Анисимова в протоколе отличился Евгений Дадонов — он своим броском поставил точку в матче. Одним из ассистентов в его шайбе стал Никита Зайцев, а Артем Зуб завершил игру с «+1».
Дмитрий Ерыкалов