Куда пропал Панарин? Русская звезда НХЛ никак не вернется после скандала, за него «Рейнджерс» тянут другие наши

Что сейчас происходит с Артемием Панариным? Вопрос, который волнует фанатов по обе стороны океана. После того, как свои показания по скандалу десятилетней давности с его участием дали одноклубник Михаил Анисин и тогдашний генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов, казалось, что дело закрыто. Обвинения Андрея Назарова они опровергли, история, вроде бы, не имела продолжения.

Так в итоге и получилось, за исключением одного момента — в состав «Рейнджерс» российский нападающий до сих пор так и не вернулся. В хоккейных телеграм-каналах всплывает информация о том, что Панарин прилетел в Россию и готовит иск против Назарова, Олег Знарок злится из-за вопросов о возможном появлении своего зятя в «Спартаке», а сам хоккеист тем временем совсем пропал с радаров.

Главный тренер «Нью-Йорка» Дэвид Куинн продолжает говорить, что ситуация нестабильна, а его команда продолжает рубиться в регулярном чемпионате без своей главной звезды.

Получается с переменным успехом: из трех первых матчей без Артемия «синерубашечники» проиграли два. Но просветления случаются. То «Рейнджерс» в одну калитку вынесут «Бостон», то Крис Крайдер попробует заменить самого дорого игрока клуба и оформит хет-трик. В ночь со вторника на среды «панарозаменителем стал другой русский нападающий — Павел Бучневич. Мощнейшую заявку на статус первой звезды матча против «Баффало» он сделал уже в первые 3 минуты.

Спустя 28 секунд после стартового вбрасывания Бучневич получил замечательную передачу от Мики Зибанежаду, поставил корпус защитнику и открыл счет в матче.

«Сэйбрз» мгновенно отыгрались, но Павла это категорически не устроило. Вскоре он на шикарной паузе уложил на лед вратаря Картера Хаттона и должен был оформлять дубль. Но вмешалась нога канадского вундеркинда Алексиса Лафреньера, который в своем дебютном сезоне в НХЛ авансы не оправдывает. Вместо второго гола Бучневич получил результативный ассист, но «Нью-Йорк» снова вышел вперед.

Во втором периоде порыв воспитанника череповецкого хоккея поддержал все тот же Крайдер. Он пошел своим путем — шмальнул по вооротам Хаттона, не доезжая до круга вбрасывания. Получилась тоже очень симпатично, а главное результативно.

Ну, а еще одним героем вечера на «Мэдисон-сквер-гарден» стал Игорь Шестеркин. Он и Кайла Окпосо останавливал дважды за одну атаку. И ближний бой у Джеффа Скиннера выигрывал максимально уверенно. Всего за вечер Игорь совершил 21 сэйв.