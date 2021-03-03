Куда пропал Панарин? Русская звезда НХЛ никак не вернется после скандала, за него «Рейнджерс» тянут другие наши
Против «Баффало» у Бучневича — гол и передача, у Шестеркина — крутые сэйвы.
Против «Баффало» у Бучневича — гол и передача, у Шестеркина — крутые сэйвы.
Что сейчас происходит с Артемием Панариным? Вопрос, который волнует фанатов по обе стороны океана. После того, как свои показания по скандалу десятилетней давности с его участием дали одноклубник Михаил Анисин и тогдашний генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов, казалось, что дело закрыто. Обвинения Андрея Назарова они опровергли, история, вроде бы, не имела продолжения.
Так в итоге и получилось, за исключением одного момента — в состав «Рейнджерс» российский нападающий до сих пор так и не вернулся. В хоккейных
Получается с переменным успехом: из трех первых матчей без Артемия «синерубашечники» проиграли два. Но просветления случаются. То «Рейнджерс» в одну калитку вынесут «Бостон», то Крис Крайдер попробует заменить самого дорого игрока клуба и оформит
Спустя 28 секунд после стартового вбрасывания Бучневич получил замечательную передачу от Мики Зибанежаду, поставил корпус защитнику и открыл счет в матче.
«Сэйбрз» мгновенно отыгрались, но Павла это категорически не устроило. Вскоре он на шикарной паузе уложил на лед вратаря Картера Хаттона и должен был оформлять дубль. Но вмешалась нога канадского вундеркинда Алексиса Лафреньера, который в своем дебютном сезоне в НХЛ авансы не оправдывает. Вместо второго гола Бучневич получил результативный ассист, но «Нью-Йорк» снова вышел вперед.
Во втором периоде порыв воспитанника череповецкого хоккея поддержал все тот же Крайдер. Он пошел своим путем — шмальнул по вооротам Хаттона, не доезжая до круга вбрасывания. Получилась тоже очень симпатично, а главное результативно.
Ну, а еще одним героем вечера на «Мэдисон-сквер-гарден» стал Игорь Шестеркин. Он и Кайла Окпосо останавливал дважды за одну атаку. И ближний бой у Джеффа Скиннера выигрывал максимально уверенно. Всего за вечер Игорь совершил 21 сэйв.
В целом два аутсайдера выдали очень бодрый матч, в третьем периоде Дилан Козенс и Райан Линдгрен устроили очень яркий кулачный бой, а Павел Бучневич упустил еще один шанс на дубль, не забив в пустые ворота. «Рейнджерс» довели дело до победы со счетом 3:2, которая точно порадует их фанатов, но не заставит их перестать задаваться вопросом: «Куда пропал Панарин?».