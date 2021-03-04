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10:02 (мск), источник: Sport24

Овечкин сорвался и зарядил клюшкой между ног дерзкому американцу. Перед этим Фредерик вызывал Ови на кулачный бой

Теперь русскую звезду ждет наказание?

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Источник: Reuters

Если с голевыми засухами у Александра Овечкина в этом сезоне полный порядок, то с результативными сериями — наоборот. Прошло уже полтора месяца регулярного чемпионата, а капитан «Вашингтона» лишь однажды отличился в двух матчах подряд. В ночь со среды на четверг он получил новую возможность повторить это мини-достижение — после гола в ворота «Нью-Джерси» он намеревался огорчить «Бостон».

Но в первые минуты матча все внимание было приковано не к Овечкину, а к другому ветерану НХЛ — Здено Хара впервые после ухода из «Брюинз» вышел на лед «ТД-гарден». Теплого приема от болельщиков его лишил коронавирус, трибуны арены в Бостон по-прежнему пустуют, но бывший клуб словака подготовил для него специальное трогательное видео.

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Что касается голов, то проблемы с ними снова на этот раз возникли не только у Овечкина, но и у всех полевых игроков обеих команд. Да что там голы! Хоккеистам с трудом давались даже броски в створ — «Бостон» в первом периоде умудрился лишь дважды попасть по рамке Витека Ванечека, «Вашингтон» во второй двадцатиминутке расщедрился сразу на четыре попытки.

При этом опасные моменты все-таки забивали. Например, Давид Пастрняк проверял штангу, а Александр Овечкин — крестовину.

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А Ти Джей Оши даже забил, но тренерский штаб «Бостон» использовал запрос и судьи разглядели оффсайд.

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Пока команды мучились без голов, Овечкин успел напугать своих личных фанатов и болельщиков «Кэпиталз». В одном из игровых эпизодов он неудачно столкнулся с Чарли Макэвоем, заработал 2 минуты штрафа, с трудом добрался до бокса, а там долго потирал колено. Но, вроде бы, пронесло.

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В итоге голевое молчание растянулось на 41 минуту, существенную часть этого времени команды потратили на силовой воздействие друг на друга. Насладитесь этой брутальной подборкой силовых.

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Взбодрить игру удалось тому же Пастрняк, а помог ему в этом Оши. Американец обрезался на синей линии чужой зоны, организовал для «Бостона» контратаку и заставил Овечкина рывковать от одних до других ворот. Не помогло ни это ускорение, ни прыжок в направлении чеха — он спокойно замкнул передачу Дэвида Маршанда.

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«Вашингтон» быстро отыгрался — Ларс Эллер оказался первым на подборе.

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Ну, а главным героем оставшейся части основного времени стал русский снайпер «Вашингтона». Во-первых, Ови запорол идеальный шанс.

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Во-вторых, попытался сотворить шедевр с броском из-под ноги, но не смог переиграть Тууку Раска.

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В-третьих, у Александра Великого случился затяжной конфликт с 23-летним Трентом Фредериком. Американец толкнул россиянина на борт, тот попытался поставить юношу на место, но американец тут же сбросил перчатки и схватил великого снайпера за грудки, предложив бой. Овечкин на правах легенды отказался.

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В-четвертых, Ови все-таки отомстил Фредерику и через несколько минут засадил Фредерику клюшкой между ног. Судьи оценили это события 2 минутами штрафа, но выглядело оно грязновато. Возможно, после матча капитана «Кэпиталз» будет ждать дополнительное наказание.

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Матч же в итоге докатился до овертайма, а затем и до серии буллитов, где все решила необычная попытка Якуба Враны. «Вашингтон» победил, Овечкин опять не забил и теперь будет ждать, как его поступок с ударом клюшкой между ног оценить лига. Три года назад аналогичный поступок обошелся Евгению Малкину в $5000.

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Бостон Брюинз
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
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