Овечкин сорвался и зарядил клюшкой между ног дерзкому американцу. Перед этим Фредерик вызывал Ови на кулачный бой
Теперь русскую звезду ждет наказание?
Теперь русскую звезду ждет наказание?
Если с голевыми засухами у Александра Овечкина в этом сезоне полный порядок, то с результативными сериями — наоборот. Прошло уже полтора месяца регулярного чемпионата, а капитан «Вашингтона» лишь однажды отличился в двух матчах подряд. В ночь со среды на четверг он получил новую возможность повторить это
Но в первые минуты матча все внимание было приковано не к Овечкину, а к другому ветерану НХЛ — Здено Хара впервые после ухода из «Брюинз» вышел на лед «ТД-гарден». Теплого приема от болельщиков его лишил коронавирус, трибуны арены в Бостон
Что касается голов, то проблемы с ними снова на этот раз возникли не только у Овечкина, но и у всех полевых игроков обеих команд. Да что там голы! Хоккеистам с трудом давались даже броски в створ — «Бостон» в первом периоде умудрился лишь дважды попасть по рамке Витека Ванечека, «Вашингтон» во второй двадцатиминутке расщедрился сразу на четыре попытки.
При этом опасные моменты
А Ти Джей Оши даже забил, но тренерский штаб «Бостон» использовал запрос и судьи разглядели оффсайд.
Пока команды мучились без голов, Овечкин успел напугать своих личных фанатов и болельщиков «Кэпиталз». В одном из игровых эпизодов он неудачно столкнулся с Чарли Макэвоем, заработал 2 минуты штрафа, с трудом добрался до бокса, а там долго потирал колено. Но, вроде бы, пронесло.
В итоге голевое молчание растянулось на 41 минуту, существенную часть этого времени команды потратили на силовой воздействие друг на друга. Насладитесь этой брутальной подборкой силовых.
Взбодрить игру удалось тому же Пастрняк, а помог ему в этом Оши. Американец обрезался на синей линии чужой зоны, организовал для «Бостона» контратаку и заставил Овечкина рывковать от одних до других ворот. Не помогло ни это ускорение, ни прыжок в направлении чеха — он спокойно замкнул передачу Дэвида Маршанда.
«Вашингтон» быстро отыгрался — Ларс Эллер оказался первым на подборе.
Ну, а главным героем оставшейся части основного времени стал русский снайпер «Вашингтона».
Матч же в итоге докатился до овертайма, а затем и до серии буллитов, где все решила необычная попытка Якуба Враны. «Вашингтон» победил, Овечкин опять не забил и теперь будет ждать, как его поступок с ударом клюшкой между ног оценить лига. Три года назад аналогичный поступок обошелся Евгению Малкину в $5000.