Русский вратарь переписал историю клуба из США. Василевский не пропускал 228 минут, такого в «Тампе» не было 15 лет
До рекорда Ильи Брызгалова не хватило периода.
До рекорда Ильи Брызгалова не хватило периода.
Андрей Василевский выходил на матч против «Чикаго», собираясь крушить рекорды. На момент стартового вбрасывания сухая серия российского голкипера насчитывала 200 минут 45 секунд, а перед ним маячило две цели.
Андрей отразил 9 из 9 бросков в первом периоде и официально переписал истории своего клуба — более крутой серии фанаты «Лайтнинг» за 29 лет существования франшизы не видели.
А вот рекорд Брызгалова устоял. Вдвойне обиднее, что Василевский пропустил в тот момент, когда его команда играла в большинстве. Хоккеисты «Блэкхокс» неожиданно дерзко выбрались к чужим воротам, с первым броском россиянин справился, шайба взмыла вверх и вскоре оказалась на клюшке у Райана Карпентера.
Всего через 7 минут Андрей пропустил еще: Патрик Кейн бросил, а Алекс Дебринкэт подкорректировал полет шайбы. Казалось, большой вечер для русского вратаря безнадежно испорчен.
Но партнеры не стали расстраивать парня, который так долго и упорно их выручал. «Молнии» перевернули матч всего за 2 минуты. Сначала Яна Рутта засандалил шайбу в ворота от синей линии — это был второй раз вечер гол в большинстве. А следом Янни Гурд выиграл вбрасывание в чужой зоне, Стивен Стэмкос элегантно ушел от соперника и сравнял счет.
Василевский помог своей команде дожить до овертайма, вытащив выход «1 в 0» после кошмарного обреза полевых игроков «Тампы». К слову за вечер он совершил 35 спасений —
Ну, а на последней секунде дополнительной пятиминутки Алекс Киллорн подставил клюшку под бросок Виктора Хедмана и принес «Тампе» шестую победу подряд. «Лайтнинг» хороши и в постчемпионском сезоне, их вратарь почти непробиваем, а второй Кубок Стэнли подряд для клуба из штата Флорида прямо сейчас не выглядит