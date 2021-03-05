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09:51 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь переписал историю клуба из США. Василевский не пропускал 228 минут, такого в «Тампе» не было 15 лет

До рекорда Ильи Брызгалова не хватило периода.

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Источник: AP 2020

Андрей Василевский выходил на матч против «Чикаго», собираясь крушить рекорды. На момент стартового вбрасывания сухая серия российского голкипера насчитывала 200 минут 45 секунд, а перед ним маячило две цели. Во-первых, он мог стать рекордсменом «Тампы» — действующее достижение принадлежало Джону Грэму и насчитывало 202 минуты 46 секунд. Во-вторых, был шанс побить русский рекорд НХЛ — однажды Илья Брызгалов не пропускал 249 минут 43 секунды. В итоге, планы удалось реализовать ровно наполовину.

Андрей отразил 9 из 9 бросков в первом периоде и официально переписал истории своего клуба — более крутой серии фанаты «Лайтнинг» за 29 лет существования франшизы не видели.

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А вот рекорд Брызгалова устоял. Вдвойне обиднее, что Василевский пропустил в тот момент, когда его команда играла в большинстве. Хоккеисты «Блэкхокс» неожиданно дерзко выбрались к чужим воротам, с первым броском россиянин справился, шайба взмыла вверх и вскоре оказалась на клюшке у Райана Карпентера.

Он-то и распечатал Василевского, который к этому моменту не пропускал 228 минут 9 секунд — почти 4 часа игрового времени! Надо отдать должное американцу, его выстрел получился просто образцовым, хоккейный снаряд зашел в ворота рикошетом от штанги.

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Всего через 7 минут Андрей пропустил еще: Патрик Кейн бросил, а Алекс Дебринкэт подкорректировал полет шайбы. Казалось, большой вечер для русского вратаря безнадежно испорчен.

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Но партнеры не стали расстраивать парня, который так долго и упорно их выручал. «Молнии» перевернули матч всего за 2 минуты. Сначала Яна Рутта засандалил шайбу в ворота от синей линии — это был второй раз вечер гол в большинстве. А следом Янни Гурд выиграл вбрасывание в чужой зоне, Стивен Стэмкос элегантно ушел от соперника и сравнял счет.

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Василевский помог своей команде дожить до овертайма, вытащив выход «1 в 0» после кошмарного обреза полевых игроков «Тампы». К слову за вечер он совершил 35 спасений — топ-результат!

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Ну, а на последней секунде дополнительной пятиминутки Алекс Киллорн подставил клюшку под бросок Виктора Хедмана и принес «Тампе» шестую победу подряд. «Лайтнинг» хороши и в постчемпионском сезоне, их вратарь почти непробиваем, а второй Кубок Стэнли подряд для клуба из штата Флорида прямо сейчас не выглядит чем-то недостижимым.

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Чикаго Блэкхокс
2:3ОТ
0:0, 2:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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