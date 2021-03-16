Овечкин творит историю! Он догнал канадца, которого ненавидела вся сборная СССР — у Ови и Эспозито по 717 голов
Гретцки все ближе.
Гретцки все ближе.
Казалось бы, «Баффало» — идеальный
Тем удивительнее, что во всех матчах этого сезона, в которых Овечкин выходил на лед против «Баффало», он не забивал.
И поначалу казалось, что эта серия продолжится.
Ови мог забить уже в первом периоде. Обыграв Расмуса Далина элегантным финтом, он вроде довел дело до конца, но его бросок парировал Картер Хаттон. А какой бы эффектный получился гол! А главное — исторический. Уничтожив по пути шведского вундеркинда, Александр Великий мог догнать канадскую легенду Фила Эспозито.
На старте встречи не везло не только капитану «Вашингтона», но и Ти Джею Оши. Американец и один на один выходил, и в большинстве бросал буквально с метра. Все тщетно. Оши в итоге ушел со льда без заброшенной шайбы, но его очередной безрезультативный проход превратил в гол Никлас Бэкстрем.
Пока Овечкин никак не мог дотянуться до Эспозито, за него работу делали другие русские. Открыть счет удалось Евгению Кузнецову. Когда «столичные» играли в большинстве, а время штрафа подходило к концу, Кузя бросил от борта, будто бы на удачу, и попал! Этот гол стал первым для него с середины февраля. Правда, сам челябинец, прервавший серию из 12 матчей без голов, особой радости не проявил.
Наш защитник прошел по левому борту, а шайбу перенаправил на правый. Словак не промахнулся. Помимо голевого паса у Орлова аж «+3» по показателю полезности. Дима держит марку.
Нельзя сказать, что «Баффало» сложило лапки и не сопротивлялось. При счете 3:0 в пользу «Вашингтона» хозяева несколько раз всерьез проверили на прочность Витека Ваничека, но конкурент Ильи Самсонова в этот вечер был безупречен. Помогли ему и полевые игроки, лишь однажды нарушившие правила.
А что же там Овечкин? Несмотря на несостоявшийся шедевр в начале матча, он не переставал терроризировать вратаря. Нанеся шесть бросков в створ, он
«Конечно, приятно находится в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче.
Таким образом, Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере, поравнявшись с Эспозито. Канадец в бытность действующим хоккеистом являлся настоящим кошмаром для сборной СССР. Большой, злой, мастеровитый. Таким его запомнили болельщики и игроки советской команды по Суперсерии-1972. А особенно яростным было противостояние Эспозито с Борисом Михайловым.
Мало того, что он часто посещает нашу страну, так еще и внуки у легендарного канадца от российского хоккеиста Александра Селиванова. Вот и об Овечкине как своем преследователе Фил всегда отзывался максимально комплементарно.
«Я знал, что он меня обойдет. Это было просто делом времени. Когда я завершил карьеру, то был вторым, а закончу, вероятно, седьмым. Не думаю, что
Ну, а теперь, чтобы окончательно обойти Эспозито и выйти на чистое шестое место в истории НХЛ, Овечкину нужно отличиться еще раз. Например, в одном из предстоящих домашних матчей с командами из