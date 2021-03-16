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10:25 (мск), источник: Sport24

Овечкин творит историю! Он догнал канадца, которого ненавидела вся сборная СССР — у Ови и Эспозито по 717 голов

Гретцки все ближе.

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Источник: AP 2020

Казалось бы, «Баффало» — идеальный спарринг-партнер, чтобы набрать уверенность, поправить статистику, а в случае чего и побить какой-нибудь рекорд. Команда, где прожигают свою карьеру Джек Айкел и Тэйлор Холл, идет последней не только в дивизионе, но и во всей НХЛ. Чем не легкая жертва для «Вашингтона»?

Тем удивительнее, что во всех матчах этого сезона, в которых Овечкин выходил на лед против «Баффало», он не забивал.

Оборона, которую можно признать одной из худших в НХЛ, удивительным образом справлялась с лучшим снайпером современности.

И поначалу казалось, что эта серия продолжится.

Ови мог забить уже в первом периоде. Обыграв Расмуса Далина элегантным финтом, он вроде довел дело до конца, но его бросок парировал Картер Хаттон. А какой бы эффектный получился гол! А главное — исторический. Уничтожив по пути шведского вундеркинда, Александр Великий мог догнать канадскую легенду Фила Эспозито.

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На старте встречи не везло не только капитану «Вашингтона», но и Ти Джею Оши. Американец и один на один выходил, и в большинстве бросал буквально с метра. Все тщетно. Оши в итоге ушел со льда без заброшенной шайбы, но его очередной безрезультативный проход превратил в гол Никлас Бэкстрем. Какая-никакая польза.

Пока Овечкин никак не мог дотянуться до Эспозито, за него работу делали другие русские. Открыть счет удалось Евгению Кузнецову. Когда «столичные» играли в большинстве, а время штрафа подходило к концу, Кузя бросил от борта, будто бы на удачу, и попал! Этот гол стал первым для него с середины февраля. Правда, сам челябинец, прервавший серию из 12 матчей без голов, особой радости не проявил.

По итогам матча его третьей звездой признали Дмитрия Орлова. Но за что? Прежде всего, за роскошную передачу на Рихарда Паника.

Наш защитник прошел по левому борту, а шайбу перенаправил на правый. Словак не промахнулся. Помимо голевого паса у Орлова аж «+3» по показателю полезности. Дима держит марку.

Нельзя сказать, что «Баффало» сложило лапки и не сопротивлялось. При счете 3:0 в пользу «Вашингтона» хозяева несколько раз всерьез проверили на прочность Витека Ваничека, но конкурент Ильи Самсонова в этот вечер был безупречен. Помогли ему и полевые игроки, лишь однажды нарушившие правила.

А что же там Овечкин? Несмотря на несостоявшийся шедевр в начале матча, он не переставал терроризировать вратаря. Нанеся шесть бросков в створ, он добился-таки своего! Ближе к концу матча при счете 5:0 капитан «Кэпиталз» открылся по центру, а все для него сделал Конор Шири. Форвард, долгое время игравший против Овечкина за «Питтсбург», выдал ему роскошную передачу.

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«Конечно, приятно находится в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удается реализовать, где-то не удаётся. В любом случае я просто стараюсь делать свою работу. Самые важные голы ещё впереди», — сказал Александр после матча.

Таким образом, Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере, поравнявшись с Эспозито. Канадец в бытность действующим хоккеистом являлся настоящим кошмаром для сборной СССР. Большой, злой, мастеровитый. Таким его запомнили болельщики и игроки советской команды по Суперсерии-1972. А особенно яростным было противостояние Эспозито с Борисом Михайловым.

Впрочем, если когда-то Эспозито ненавидел сборную СССР, а в нашей стране недолюбливали Фила, то сегодня все совершенно иначе.

Мало того, что он часто посещает нашу страну, так еще и внуки у легендарного канадца от российского хоккеиста Александра Селиванова. Вот и об Овечкине как своем преследователе Фил всегда отзывался максимально комплементарно.

«Я знал, что он меня обойдет. Это было просто делом времени. Когда я завершил карьеру, то был вторым, а закончу, вероятно, седьмым. Не думаю, что кто-то еще заберется так высоко, а если это и произойдет, то я этого уже не увижу. К тому моменту меня уже не будет. Поразительно, что он продолжает это делать. И он будет продолжать это делать благодаря своему броску. Я обожаю смотреть за тем, как он забивает голы, потому что он всегда так бурно празднует. Мне это очень нравится. Рекорд Гретцки? Без сомнений, потерянные игры ему повредят. Но я не знаю. Достижение Уэйна феноменально, но если кто-то и сможет его побить, то это он», — говорил недавно Эспозито.

Ну, а теперь, чтобы окончательно обойти Эспозито и выйти на чистое шестое место в истории НХЛ, Овечкину нужно отличиться еще раз. Например, в одном из предстоящих домашних матчей с командами из Нью-Йорка. Поразив ворота кого-то из российских вратарей «Айлендерс» или «Рейнджерс», он устремится за новой целью — Марселем Дионном.

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Баффало Сэйбрз
0:6
0:1, 0:3, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
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