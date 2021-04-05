Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на понедельник «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» (5:4) в матче регулярного чемпионата. Овечкин записал на свой счет один гол, который стал для него 725-м в карьере, и две результативные передачи. Всего на счету 35-летнего россиянина в текущем сезоне 34 очка (19 шайб + 15 передач).
Первой звездой дня признан защитник Джейкоб Чичран из «Аризоны», который оформил
Третьей звездой дня стал голкипер «Каролины» Петр Мразек, который в первом матче после травмы не пропустил ни одной шайбы. «Каролина» одержала победу над «Далласом» со счетом 1:0.