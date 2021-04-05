Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь на понедельник «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» (5:4) в матче регулярного чемпионата. Овечкин записал на свой счет один гол, который стал для него 725-м в карьере, и две результативные передачи. Всего на счету 35-летнего россиянина в текущем сезоне 34 очка (19 шайб + 15 передач).