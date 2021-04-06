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08:59 (мск), источник: Sport24

«Колорадо» с Ничушкиным обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»

В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 5:4.

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В составе победителей по голу забили Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

У «Уайлд» отличились Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Юханссон и Кевин Фиала. Форвард Кирилл Капризов закончил матч с показателем полезности «-2».

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Миннесота Уайлд
4:5
1:0, 0:4, 3:1
Колорадо Эвеланш
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