«Колорадо» с Ничушкиным обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 5:4.
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 5:4.
В составе победителей по голу забили Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.
У «Уайлд» отличились Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Юханссон и Кевин Фиала. Форвард Кирилл Капризов закончил матч с показателем полезности «-2».