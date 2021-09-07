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23:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский побывал с Кубком Стэнли на Красной площади

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

В Москве кубок будет находиться с 6 по 8 сентября, 9 и 10 сентября трофей будет представлен в Нижнекамске и Уфе.

Также Василевский привез «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

7 сентября голкипер принес оба трофея на Красную площадь.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2021 году «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4−1).

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