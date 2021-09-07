Василевский побывал с Кубком Стэнли на Красной площади
Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли.
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Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли.
В Москве кубок будет находиться с 6 по 8 сентября, 9 и 10 сентября трофей будет представлен в Нижнекамске и Уфе.
Также Василевский привез «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку
7 сентября голкипер принес оба трофея на Красную площадь.
В 2021 году «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4−1).