Катастрофа для сборной России? На Олимпиаде наши могут остаться без суперзвезды — Кучеров получил нелепую травму
Безобидный эпизод рискует стать роковым для Никиты.
Безобидный эпизод рискует стать роковым для Никиты.
Похоже, что «Тампе» придется снова играть без Никиты Кучерова достаточно продолжительное время. Русский бомбардир «Лайтнинг», получив нелепую травму в безобидном эпизоде субботней игры против «Вашингтона», пропустит «какое-то важное время». Именно такими словами охарактеризовал травму россиянина главный тренер «Молний» Джон Купер.
В НХЛ не принято рассказывать подробности о травмах игроков. Почему-то хоккеисты больше боятся разглашения этой информации, чем баскетболисты из НБА или игроки НФЛ, где часто указывается не просто характер травмы, а еще и говорятся подробности: сломана такая-то кость, растянуты такие-то связки. НХЛ же вместо этого отделывается глупыми сообщениями про верхнюю или нижнюю часть тела, а представители команд вместо честного рассказа мямлят в микрофон слова типа: «Мы подумаем, что мы можем с этим сделать».
Точной информации о травме Кучерова никто особо и не ждал. Было понятно, что форварду необходимо время, чтобы его обследовали врачи, пришли результаты и можно было строить прогнозы на процесс восстановления. Но «Тампа» максимально размыто охарактеризовала состояние Никиты.
«Это определенно не та травма, когда он вернется со дня на день», — сказал Купер, дав понять, что дело обстоит достаточно серьезно.
Это будет второй год подряд, когда «Молнии» будут вынуждены играть без Кучерова «какое-то существенное время». Весь предыдущий регулярный чемпионат он пропустил, восстанавливаясь после операции на бедре. Эта травма позволила «Тампе» спрятать его контракт в списке долгосрочно травмированных и не нарушить потолок зарплат. В плей-офф правило потолка не действует, поэтому южане смогли поставить Никиту в состав и играли командой, которая прилично превысила лимит по зарплате — это привлекло много внимания.
В своей боевой форме и без болячек Кучеров является настоящей боевой машиной. Никита — один из лучших нападающих в мире, который за четыре последних сезона набирал в среднем (!) по 100 очков. В прежние годы «Тампа» справлялась с травмами того же Кучерова или Стивена Стэмкоса, но нынче это может оказаться более серьезной проблемой, поскольку «Молнии» неважно стартовали. Первый матч против «Питтсбурга» был, по собственному признанию чемпионов, ужасным.
Затем последовал героический матч против «Детройта», когда пришлось отыгрываться со счета 3:6 и вырывать победу в овертайме, а затем был обыгран «Вашингтон». Даже без Кучерова у «Тампы» достаточно талантливый состав, чтобы рассчитывать на победу в каждом матче, но отсутствие россиянина способно оказать свой негативный эффект в любой момент.
«Пока что у меня нет графика его возможного возвращения. Будем ждать официальной информации от докторов. В краткосрочной перспективе он однозначно отсутствует», — сказал Купер.
При этом, о травме Кучерова и возможном повторном его появлении в списке долгосрочно травмированных уже развернулась целая дискуссия среди журналистов — прошлогодний трюк, когда Никита не играл всю регулярку, забудется еще не скоро.
Стараюсь не предполагать худшего, но лига должна очень внимательно изучить этот вопрос. Надо последить за тем, как «Тампа» использует список долгосрочно травмированных. Возможно, стоит продлить ограничения потолка зарплат на весь плей-офф, а не только регулярный чемпионат.
«Да ладно! Разве только у “Тампы” есть проблемы со списком травмированных? Более половины лиги используют его, но лига, конечно же, должна “наблюдать” только за “Тампой”», — возразил обозреватель Lightning Insider Эрик Эрлендссон.
«А что, какая-то другая команда прятала контракты в списке травмированных, а потом совершенно случайно вернула своего звездного игрока в плей-офф и спокойно вышла за пределы лимита?», — парировал Леффлер.
«Это каких ключевых игроков добавили? Был один, Давид Савар. Да, и угадайте, как превысил потолок зарплат “Нью-Йорк Айлендерс”, когда у них появились Палмиери и Зэйджак. Они были почти на 7 миллионов долларов сверх лимита», — снова возразил Эрлендссон. Он же дал информацию о том, что Кучерова якобы снова могут прооперировать, но честно предупредил, что это лишь то, что он слышал, и все может оказаться иначе в действительности.
Словом, пока что Кучеров травмирован, и ожидать его возвращения в краткосрочной перспективе явно не стоит. По слухам, какая-то более конкретная информация может появиться к сегодняшнему вечеру по московскому времени. Возможно, Никиту снова отправят в пресловутый LTIR (Long Term Injured Reserve), а на его позицию сделают какое-то приобретение на рынке свободных агентов. Этот шаг вызовет новую волну критики в адрес действующих чемпионов, но менеджмент «Тампы» уже давно понял, что если обращать внимание на общественное мнение, то будет крайне сложно выиграть Кубок Стэнли.
Тем более, что два Кубка Стэнли «под капотом» у Кучерова уже есть, равно как и индивидуальные награды на уровне НХЛ. А на Олимпиаде он мог бы быть предельно мотивированным, потому как успех на уровне национальной команды — вещь редкая для игрока, который привык каждый год долго биться в плей-офф.
Максим Замятин