«Включите русскую песню!» Бучневич, Барбашев и Тарасенко набрали 8 очков за один матч
Российские легионеры «Сент-Луиса» перевернули игру.
Российские легионеры «Сент-Луиса» перевернули игру.
За подвигами Александра Овечкина в тени остаются другие события в НХЛ, а там происходит много интересного, в том числе и с нашими игроками.
Один из самых русских клубов в нынешнем сезоне — «Сент-Луис Блюз». Владимир Тарасенко собирался уходить да остался, внезапно из «Рейнджерс» пришел Павел Бучневич, ставший одним из лидеров в новой команде, с ними Иван Барбашев из ролевика превращается в неплохого бомбардира, Клим Костин вернулся из КХЛ в сильнейшую лигу мира за новым шансом — и вот уже целая колония наших на берегу Миссисипи.
«Блюзмены» отлично стартовали, шли на первом месте в конференции, но с началом ноября заметно сдали. В последних девяти матчах всего две победы. Неудача в сегодняшней игре против «Коламбуса» грозила вылетом из первой тройки дивизиона.
И поначалу дела у хозяев складывались не очень хорошо. «Коламбус» открыл счет в середине первого периода, а «Сент-Луис» практически не создавал угроз. Все изменилось со старта второй двадцатиминутки. Уже через 55 секунд после вбрасывания Бучневич сравнял счет, а еще через минуту Барбашев вывел хозяев вперед.
У нас были тяжелые времена в последних встречах, мы играли не очень хорошо. В раздевалке нам сказали, что надо сыграть просто, жестко, и мы сделали это во втором периоде. Для нас было очень важно забить два быстрых гола. С этого момента мы перевернули игру
К следующему перерыву «Сент-Луис» вел 3:1. А как только соперник подобрался на расстояние одного гола, Фолк, Бучневич и Барбашев забросили еще три шайбы в течение семи минут.
Наши набрали 8 очков за результативность (это при 6 голах) и забрали все символические звезды матча. Первым назвали Бучневича (2+1), вторым Барбашева (2+0) третьим Тарасенко (0+3). Все трое теперь входят в первую сотню бомбардиров и в топ-50 снайперов НХЛ.
Бучневич набрал 13 (6+7) очков в последних 11 играх, а в последних трех матчах его результативность на уровне суперзвезд — 6 (4+2).
Я чувствую, что чем больше мы выходим в тройке, тем лучше он играет в наш хоккей. Он привыкает к игре “Сент-Луиса”. Она немного другая», — сказал Тарасенко о своем новом партнере
Сам же Бучневич дал после матча короткое интервью прямо на заполненной 18-тысячной арене и благодарил зрителей:
— Большое спасибо вам за такую отличную поддержку. После неудачного начала вы помогли нам найти свою игру, гнали нас вперед.
— Русские ребята стали тремя звездами матча, это очень необычно.
— Тогда включите какую-нибудь русскую песню!
Виталий Панов