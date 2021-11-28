«Включите русскую песню!» Бучневич, Барбашев и Тарасенко набрали 8 очков за один матч

За подвигами Александра Овечкина в тени остаются другие события в НХЛ, а там происходит много интересного, в том числе и с нашими игроками.

Один из самых русских клубов в нынешнем сезоне — «Сент-Луис Блюз». Владимир Тарасенко собирался уходить да остался, внезапно из «Рейнджерс» пришел Павел Бучневич, ставший одним из лидеров в новой команде, с ними Иван Барбашев из ролевика превращается в неплохого бомбардира, Клим Костин вернулся из КХЛ в сильнейшую лигу мира за новым шансом — и вот уже целая колония наших на берегу Миссисипи.

«Блюзмены» отлично стартовали, шли на первом месте в конференции, но с началом ноября заметно сдали. В последних девяти матчах всего две победы. Неудача в сегодняшней игре против «Коламбуса» грозила вылетом из первой тройки дивизиона.

И поначалу дела у хозяев складывались не очень хорошо. «Коламбус» открыл счет в середине первого периода, а «Сент-Луис» практически не создавал угроз. Все изменилось со старта второй двадцатиминутки. Уже через 55 секунд после вбрасывания Бучневич сравнял счет, а еще через минуту Барбашев вывел хозяев вперед.

У нас были тяжелые времена в последних встречах, мы играли не очень хорошо. В раздевалке нам сказали, что надо сыграть просто, жестко, и мы сделали это во втором периоде. Для нас было очень важно забить два быстрых гола. С этого момента мы перевернули игру Иван Барбашев нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

К следующему перерыву «Сент-Луис» вел 3:1. А как только соперник подобрался на расстояние одного гола, Фолк, Бучневич и Барбашев забросили еще три шайбы в течение семи минут.

Тарасенко был великолепен в качестве ассистента, сделав три передачи.

Наши набрали 8 очков за результативность (это при 6 голах) и забрали все символические звезды матча. Первым назвали Бучневича (2+1), вторым Барбашева (2+0) третьим Тарасенко (0+3). Все трое теперь входят в первую сотню бомбардиров и в топ-50 снайперов НХЛ.

Бучневич набрал 13 (6+7) очков в последних 11 играх, а в последних трех матчах его результативность на уровне суперзвезд — 6 (4+2).

Я чувствую, что чем больше мы выходим в тройке, тем лучше он играет в наш хоккей. Он привыкает к игре “Сент-Луиса”. Она немного другая», — сказал Тарасенко о своем новом партнере Владимир Тарасенко нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

Сам же Бучневич дал после матча короткое интервью прямо на заполненной 18-тысячной арене и благодарил зрителей:

— Большое спасибо вам за такую отличную поддержку. После неудачного начала вы помогли нам найти свою игру, гнали нас вперед.

— Русские ребята стали тремя звездами матча, это очень необычно.

— Тогда включите какую-нибудь русскую песню!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PuYknZou4Zc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.