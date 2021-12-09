В Америке нагло обманули русского хоккеиста. Голышева кормили обещаниями, нахваливали, а теперь от него избавляются
Анатолию не дали исполнить мечту.
Анатолию не дали исполнить мечту.
«Понимаю, что ехать в НХЛ через еще два года будет уже поздно. И долго сидеть на одном месте — это тоже нехорошо. Дождаться не могу, когда уже приеду в “Айлендерс”, всех увижу, со всеми познакомлюсь и выйду на лед вместе с командой», — говорил Анатолий Голышев перед отъездом за океан.
Но осуществить свою мечту и дебютировать в НХЛ ему так и не удалось. «Айлендерс» задрафтовали форварда еще в 2016 году, и долгое время ждали его у себя. Но из раза в раз юркий нападающий делал выбор в пользу «Автомобилиста». Однако в марте Анатолий понял, что дальше ждать уже некуда, и, несмотря на действующий контракт с родной командой, принял решение попробовать свои силы в НХЛ. С екатеринбургским клубом у Голышева была договоренность, что по истечении двух лет из его четырехлетнего контракта, он может уехать в «Айлендерс». Один из самых результативных игроков в истории «Автомобилиста» воспользовался этим пунктом в контракте и поставил подпись под соглашением с «Островитянами».
История переезда Анатолия за океан особенна тем, что в его случае это сопровождалось огромным количеством бытовых проблем и сложностей, которые необходимо было преодолевать на ежедневной основе. В Нью-Йорк Голышев отправился с супругой, тремя детьми и собакой, а потому в его мотивацию остаться в «Айлендерс» надолго и не менять место жительства во второй раз за столь короткий срок, можно охотно поверить. Этот факт отмечал и главный тренер клуба Барри Тротц, когда во время тренировочного лагеря нахваливал россиянина и называл его самым трудолюбивым хоккеистом на тренировках, параллельно действительно поражаясь его работоспособности.
Но, как это обычно и бывает, похвала от главного тренера в НХЛ не значит ровным счетом ничего. Дебютировать в лучшей лиге мира Анатолию не помогла ни результативная игра за фарм-клуб, ни 11-матчевая серия поражений «Айлендерс», ни коронавирус, на некоторое время выкосивший 7 игроков «Островитян». Оглядываясь назад, можно заметить предпосылки такого итога еще летом. Сразу после окончания сезона в КХЛ Анатолий подписал контракт новичка с новым клубом, но так и не провел ни одного матча ни в НХЛ, ни в АХЛ. А когда соглашение истекло, «Айлендерс» затягивали подписание нового до последнего: Голышев хотел односторонний контракт, чтобы избежать ссылок в фарм-клуб, и даже подвинулся в зарплате, поскольку руководство «Островитян» обещало дать ему шанс в главной команде. В итоге контракт был подписан только в начале октября, и по одному лишь этому факту можно сделать определенные выводы об отношении клуба к игроку.
Обещания «Айлендерс» о скором дебюте в НХЛ так и остались всего лишь словами. Голышев начал сезон в АХЛ, и очень неплохо выглядел в составе «Бриджпорта». Однако теперь складывается такое впечатление, что даже если бы Анатолий натурально разрывал лигу фарм-клубов, все равно бы не получил ни единого шанса в команде Барри Тротца. При этом нельзя сказать, что наш соотечественник безвылазно сидел в Бриджпорте: в тот момент, когда «Айлендерс» подкосил коронавирус и 7 игроков основы оказались в ковид-протоколе, Анатолия все-таки вызвали в главную команду. Местные журналисты даже заявляли, что русский форвард дебютирует в лучшей лиге мира в матче против «Рейнджерс» в первом звене с Мэтью Барзалом и Рихардом Паником — и будь это правдой, то все, через что прошел Голышев на пути к игре в НХЛ, было бы оправдано. Но итогом того вызова для 26-летнего форварда стали просмотренные с трибуны матчи «Айлендерс» против «Синерубашечников» и «Торонто».
Ни тренерский штаб, ни руководство клуба не объясняли причины такого отношения к русскому форварду. Если бы он находился в ужасной физической форме, то Тротцу и компании было бы трудно предъявить претензии в том, что они беспричинно игнорируют нашего соотечественника. Но игра Голышева в «Бриджпорте» говорила о том, что Анатолий отменно чувствует себя в плане физики и находится в игровом ритме. Может быть, он просто не тянул уровень лучшей лиги мира? Но тогда зачем «Айлендерс» подписывали с игроком новый контракт и обещали ему дать шанс в НХЛ? Тем более, до подписания нового соглашения Голышев провел чуть меньше полугода в расположении «Островитян», а этого времени более чем достаточно для определения уровня хоккеиста. Но вместо того, чтобы открыто заявить о своей позиции в отношении игрока и не мучить не только самого Анатолия, но и его большую семью, в «Айлендерс» выбрали путь игнорирования хоккеиста. Впрочем, для клубов НХЛ это вполне привычное и обыденное поведение.
Итогом истории Голышева в Северной Америке стало решение «Островитян» выставить его на безусловный драфт отказов. По слухам, форвард вернется в КХЛ и уже согласовал контракт с «Автомобилистом».
Анатолия сложно в чем-то обвинить в этой ситуации. Он до последнего пытался осуществить свою мечту и попасть в НХЛ, но неудачное стечение обстоятельств попросту не позволило ему это сделать. Почти наверняка потенциальный новичок команды Николая Заварухина больше никогда не вернется в Северную Америку, но зато после окончания карьеры Голышев не будет винить себя в том, что так и не попробовал свои силы за океаном.
Максим Самарцев